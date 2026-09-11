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Sport

Súlyos veszélyben az angol válogatott csillaga? Pihenés nélkül, injekciókkal hajtják túl a méregdrága játékost

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 13:14

Declan Rice jó formában érzi magát a szezon elején, az Arsenalnál azonban aggódnak a középpályás leterheltsége miatt, miután a világbajnokságon fájdalomcsillapító injekciót kapott, a nyáron pedig mindössze háromhetes pihenője volt - írta a The Guardian.

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Declan Rice, az Arsenal világklasszikis középpályása az előző idényben 69 mérkőzést játszott klubjában és az angol válogatottban, a világbajnokság alatt pedig kiderült, hogy egy decemberi combhajlítósérülés óta idegi eredetű hát- és combfájdalommal küzdött. Az Arsenal szorosan figyeli a 27 éves játékos terhelését, különösen azután, hogy az angol Szuperkupa (Community Shield) előtt mindössze egy héttel tért vissza az edzésekhez.

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A klub részben éppen azért szerződtette 75 millió fontért Bruno Guimarãest a Newcastle-tól, hogy tehermentesítse Rice-t. Ennek ellenére feltűnő volt, hogy a szerdai, Napoli elleni Bajnokok Ligája-győzelem során Rice végig a pályán maradt, miközben Mikel Merino adta át a helyét Guimarãesnek. Rice határozottan állítja, hogy képes újra hatvan feletti mérkőzésszámot teljesíteni.

A legutóbbi hat szezonban – még a West Hamnél töltött időszakomban is, amikor a nemzetközi kupaporondon szerepeltünk – minden évben hatvan meccs felett játszottam. Ez a terhelés fenntartható, hiszen bebizonyítottam, hogy képes vagyok rá. A lényeg az, hogy tartani tudjam a szintet és a teljesítmény állandóságát

- fogalmazott a középpályás.

Declan Rice
Csapata: Arsenal
Posztja: középpályás
Nemzetisége: angol
Életkora: 27 év
Szerződése lejár: 2028. június 29.
Piaci értéke: 120M €
Adatlap létrehozva: 2026.09.11.

Az Arsenal a világbajnokság után hosszabb pihenőt ajánlott fel neki, Rice azonban ragaszkodott hozzá, hogy már a szezon elejére visszatérjen. A középpályás várhatóan Thomas Tuchel keretébe is bekerül a Spanyolország, Csehország és Horvátország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre, amelyeknek a keretét jövő pénteken hirdetik ki. Az Arsenal ugyanakkor valószínűleg kérni fogja, hogy Rice és Bukayo Saka kapjon pihenőt.

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Rice a héten a három Aranylabdára jelölt angol játékos egyike lett Jude Bellingham és Harry Kane mellett. A hagyományosan párizsi ceremóniát idén Londonban rendezik meg október 26-án, az első díjazott, Sir Stanley Matthews tiszteletére. Rice különösen Kane-nek szurkol, és elmondta, nagyon örülne, ha válogatottbeli társa nyerné el a trófeát - ezzel ő lenne az első angol győztes Michael Owen 2001-es díja óta.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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