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Sport

Drasztikus szigorítás a focipályákon: azonnal lefújják a mérkőzést, ha ezt meglátják a nézők közt

MTI
2026. szeptember 11. 20:32

Egy új megállapodás értelmében azonnal véget vetnek a labdarúgó-mérkőzéseknek Hollandiában, ha a szurkolók pirotechnikai eszközöket használnak a stadionban.

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A holland szövetség (KNVB), az ügyészség és David van Weel igazságügyi és biztonsági miniszter között jött létre az az egyezség, amelynek megkötésére a Leeuwardenben történt augusztusi események miatt volt szükség.

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Az SC Cambuur és a Feyenoord közötti bajnoki mérkőzés során a rotterdami szurkolók petárdákkal és tűzijátékokkal több embernek égési sérüléseket, illetve hallás- és látáskárosodást okoztak. Néhány pirotechnikai eszközzel a hazai szurkolók szektorát célozták, egy pedig a pályán robbant fel, alig néhány méterre a Feyenoord kapusától, Tjark Ernsttől.

A meccset az első félidőben körülbelül húsz percre félbeszakították. Az SC Cambuur később azt közölte, hogy öt szurkoló sérült meg. "Mostantól az a szabály, hogy ha pirotechnikai eszközöket használnak, a mérkőzés azonnal véget ér, és az egész stadionból mindenki hazamehet" - nyilatkozta Van Weel.
Címlapkép: Getty Images
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