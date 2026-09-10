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Sport

Manchesteri derbi és toprangadók Európában: feszültséggel teli hétvége vár a szurkolókra

Pénzcentrum
2026. szeptember 10. 07:53

Szeptember második hétvégéje nem kíméli a szurkolók idegeit. A Premier League-ben manchesteri rangadót rendeznek, a Serie A-ban a Lazio fogadja a Milant, míg Spanyolországban a Barcelona és a Real Madrid is pályára lép. Nézzük, mire számíthatunk!

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Minden topliga elkezdődött, a most hétvégi forduló pedig több izgalmas összecsapást is tartogat. A legnagyobb figyelem kétségkívül az Old Traffordra irányul, ahol a Manchester United fogadja a városi riválist, a Manchester Cityt. Lássuk, milyen meccsek várnak ránk ligáról ligára!

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Premier League: a manchesteri derbi mindent visz

A hétvége koronája egyértelműen a vasárnap délutáni manchesteri rangadó lesz. A Manchester United szeptember 13-án 17:30-kor fogadja a Manchester Cityt az Old Traffordon, és a papírforma egyértelműen a vendégeknek kedvez: a City hibátlan teljesítménnyel, három győzelemmel és 9 ponttal vezeti a tabellát. A United ezzel szemben változó formát mutat: egy győzelem és egy döntetlen mellett már elszenvedett egy vereséget is.

A legutóbbi bajnoki egymás elleni találkozón januárban a hazaiak 2-0-ra nyertek, ami némi reményt adhat a piros ördögök táborának. A városi rivalizálás azonban mindig kiszámíthatatlan.

Premier League 4. forduló
Manchester United
Manchester City
2026. szeptember 13. vasárnap 17:30
|
Old Trafford, Manchester
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Manchester United: 12 (40%)
  Manchester City: 13 (43.3%)
  Döntetlen: 5 (16.7%)
Gólok
  Manchester United: 33
  Manchester City: 44
Gólkülönbség: -11
Hazai győzelem
  Manchester United: 5
  Manchester City: 6
Vendéggyőzelem
  Manchester United: 7
  Manchester City: 7
Adatlap létrehozva: 2026.09.09.

A szombati program sem lesz eseménytelen: a Sunderland 21:00-kor az Arsenalt fogadja, a vendégek ugyancsak kilenc ponttal, hibátlanul állnak. Arteta csapata az idény elején rendkívül magabiztosan futballozik, az eddigi három meccsét egyaránt megnyerte, míg a Sunderland teljesítménye hullámzó.

A forduló további meccsei a Premier League-ben:

La Liga: a Barca folytatná menetelését

A spanyol élvonalban a Barcelona hibátlan, négy meccsből négy győzelemmel és 12 ponttal magabiztosan vezeti a tabellát. Vasárnap 16:15-kor a Levante otthonában lépnek pályára, ahol a papírforma egyértelműen a katalánoknak kedvez. A Levante mindössze öt pontot gyűjtött eddig, formája ingadozó, így nehéz elképzelni, hogy megállíthatnák Flick gárdáját.

A Real Madrid szombaton 21:00-kor a Rayo Vallecanót fogadja. A királyi gárda egy meglepő vereség után zárkózott fel kilenc pontra, az elmúlt három bajnokiján pedig magabiztos győzelmeket aratott. A Rayo mindössze négy ponttal áll, így a hazai siker várható, bár a madridi csapat formája még nem teljesen kiforrott.

A forduló további meccsei:

Serie A: nagyágyúk csatája Rómában

Az olasz bajnokságban szombaton 18:00-kor rendezik az egyik legizgalmasabb mérkőzést: a Lazio hazai pályán fogadja az AC Milant. A római csapat tökéletes rajtot vett, három meccsből háromszor győzött, és jelenleg a tabella élén áll az AS Roma és az Inter Milan társaságában.

De eközben a Milan sem panaszkodhat: hét ponttal a negyedik helyen tanyázik, és egy legutóbbi hazai döntetlen kivételével eddig minden meccsét megnyerte. Az előző, márciusi találkozón a Lazio 1-0-ra győzött, így a mostani összecsapás is szoros csatát ígér.

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Vasárnap este 20:45-kor a Sassuolo otthonában lép pályára a Juventus. Az Öreg Hölgy hét ponttal áll, formája szilárdnak tűnik, bár a legutóbbi fordulóban csak döntetlent játszott. A Sassuolo négy ponttal a középmezőnyben helyezkedik el, így a torinói együttes esélyesebbnek tűnik.

A forduló további meccsei:

Bundesliga: meddig menetel az Elversberg?

A német bajnokságban minden szem a vasárnapi, 17:30-kor kezdődő SV 07 Elversberg – Bayern München meccsre szegeződik. A legnagyobb meglepetés eddig az, hogy az újonc Elversberg két fordulóból két győzelemmel áll, míg a Bayern csupán egy győzelmet és egy döntetlent tudott elérni. Ez a találkozó igazi erőpróba lesz a bajoroknak, ha idén komolyan gondolják a címvédést.

Szombaton 15:30-kor a Dortmund a Paderbornt fogadja. A BVB szintén hibátlan, hat ponttal áll, míg a vendégek mindössze egy pontot szereztek. A papírforma egyértelmű, de a Bundesliga sosem unalmas.

A forduló további meccsei:

Ligue 1: a PSG botladozik, a Monaco szárnyal

A francia élvonalban az AS Monaco hibátlan, kilenc ponttal vezeti a tabellát, és szombaton 17:15-kor a RC Strasbourg vendégeként folytathatja menetelését. Az előző egymás elleni meccs igazi gólzáporos thriller volt: a Strasbourg 5-4-re győzött, így most a Monaco a visszavágásra készülhet.

A Paris Saint-Germain vasárnap 20:45-kor a Brest vendége lesz. A párizsi sztárcsapat meglepően gyengén kezdte a szezont: mindössze két pontot szerzett három meccsből, győzelem nélkül. A Brest öt ponttal jobban áll a tabellán, így ez korántsem ígérkezik sétagaloppnak a fővárosiak számára - viszont itt lenne az ideje, hogy komolyabban gyűjteni kezdjék a pontokat.

A forduló további meccsei:
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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