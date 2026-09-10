A tizennyolc hetes alapszakaszból főcsoportonként hét-hét csapat jut be a rájátszásba, a bajnoki cím sorsáról pedig a február 14-i, Los Angeles-i Super Bowl dönt majd.
Manchesteri derbi és toprangadók Európában: feszültséggel teli hétvége vár a szurkolókra
Szeptember második hétvégéje nem kíméli a szurkolók idegeit. A Premier League-ben manchesteri rangadót rendeznek, a Serie A-ban a Lazio fogadja a Milant, míg Spanyolországban a Barcelona és a Real Madrid is pályára lép. Nézzük, mire számíthatunk!
Minden topliga elkezdődött, a most hétvégi forduló pedig több izgalmas összecsapást is tartogat. A legnagyobb figyelem kétségkívül az Old Traffordra irányul, ahol a Manchester United fogadja a városi riválist, a Manchester Cityt. Lássuk, milyen meccsek várnak ránk ligáról ligára!
Premier League: a manchesteri derbi mindent visz
A hétvége koronája egyértelműen a vasárnap délutáni manchesteri rangadó lesz. A Manchester United szeptember 13-án 17:30-kor fogadja a Manchester Cityt az Old Traffordon, és a papírforma egyértelműen a vendégeknek kedvez: a City hibátlan teljesítménnyel, három győzelemmel és 9 ponttal vezeti a tabellát. A United ezzel szemben változó formát mutat: egy győzelem és egy döntetlen mellett már elszenvedett egy vereséget is.
A legutóbbi bajnoki egymás elleni találkozón januárban a hazaiak 2-0-ra nyertek, ami némi reményt adhat a piros ördögök táborának. A városi rivalizálás azonban mindig kiszámíthatatlan.
A szombati program sem lesz eseménytelen: a Sunderland 21:00-kor az Arsenalt fogadja, a vendégek ugyancsak kilenc ponttal, hibátlanul állnak. Arteta csapata az idény elején rendkívül magabiztosan futballozik, az eddigi három meccsét egyaránt megnyerte, míg a Sunderland teljesítménye hullámzó.
A forduló további meccsei a Premier League-ben:
- Aston Villa - Nottingham Forest (16:00)
- Bournemouth AFC - Brentford (16:00)
- Chelsea - Hull City (16:00)
- Crystal Palace - Ipswich Town (16:00)
- Liverpool - Fulham (16:00)
- Tottenham Hotspur - Everton (18:30)
- Coventry City - Brighton (vasárnap 15:00)
La Liga: a Barca folytatná menetelését
A spanyol élvonalban a Barcelona hibátlan, négy meccsből négy győzelemmel és 12 ponttal magabiztosan vezeti a tabellát. Vasárnap 16:15-kor a Levante otthonában lépnek pályára, ahol a papírforma egyértelműen a katalánoknak kedvez. A Levante mindössze öt pontot gyűjtött eddig, formája ingadozó, így nehéz elképzelni, hogy megállíthatnák Flick gárdáját.
A Real Madrid szombaton 21:00-kor a Rayo Vallecanót fogadja. A királyi gárda egy meglepő vereség után zárkózott fel kilenc pontra, az elmúlt három bajnokiján pedig magabiztos győzelmeket aratott. A Rayo mindössze négy ponttal áll, így a hazai siker várható, bár a madridi csapat formája még nem teljesen kiforrott.
A forduló további meccsei:
- Sevilla FC - Valencia CF (péntek 21:00)
- Racing Santander - Deportivo Alavés (14:00)
- CA Osasuna - Espanyol (16:15)
- Athletic Club - Elche CF (18:30)
- RC Celta - Malaga (vasárnap 14:00)
- Getafe - RC Deportivo (vasárnap 18:30)
- Real Sociedad - Atletico Madrid (vasárnap 21:00)
Serie A: nagyágyúk csatája Rómában
Az olasz bajnokságban szombaton 18:00-kor rendezik az egyik legizgalmasabb mérkőzést: a Lazio hazai pályán fogadja az AC Milant. A római csapat tökéletes rajtot vett, három meccsből háromszor győzött, és jelenleg a tabella élén áll az AS Roma és az Inter Milan társaságában.
De eközben a Milan sem panaszkodhat: hét ponttal a negyedik helyen tanyázik, és egy legutóbbi hazai döntetlen kivételével eddig minden meccsét megnyerte. Az előző, márciusi találkozón a Lazio 1-0-ra győzött, így a mostani összecsapás is szoros csatát ígér.
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Vasárnap este 20:45-kor a Sassuolo otthonában lép pályára a Juventus. Az Öreg Hölgy hét ponttal áll, formája szilárdnak tűnik, bár a legutóbbi fordulóban csak döntetlent játszott. A Sassuolo négy ponttal a középmezőnyben helyezkedik el, így a torinói együttes esélyesebbnek tűnik.
A forduló további meccsei:
- Venezia - Fiorentina (péntek 20:45)
- Genoa - Frosinone (15:00)
- Atalanta - Cagliari (20:45)
- Lecce - Monza (vasárnap 15:00)
- Napoli - Bologna (vasárnap 18:00)
Bundesliga: meddig menetel az Elversberg?
A német bajnokságban minden szem a vasárnapi, 17:30-kor kezdődő SV 07 Elversberg – Bayern München meccsre szegeződik. A legnagyobb meglepetés eddig az, hogy az újonc Elversberg két fordulóból két győzelemmel áll, míg a Bayern csupán egy győzelmet és egy döntetlent tudott elérni. Ez a találkozó igazi erőpróba lesz a bajoroknak, ha idén komolyan gondolják a címvédést.
Szombaton 15:30-kor a Dortmund a Paderbornt fogadja. A BVB szintén hibátlan, hat ponttal áll, míg a vendégek mindössze egy pontot szereztek. A papírforma egyértelmű, de a Bundesliga sosem unalmas.
- Union Berlin - Schalke 04 (péntek 20:30)
- TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart (15:30)
- SC Freiburg - Mönchengladbach (15:30)
- FC Augsburg - Bayer Leverkusen (15:30)
- 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt (15:30)
- FC Köln - SV Werder Bremen (18:30)
- RB Leipzig - Hamburger SV (vasárnap 15:30)
Ligue 1: a PSG botladozik, a Monaco szárnyal
A francia élvonalban az AS Monaco hibátlan, kilenc ponttal vezeti a tabellát, és szombaton 17:15-kor a RC Strasbourg vendégeként folytathatja menetelését. Az előző egymás elleni meccs igazi gólzáporos thriller volt: a Strasbourg 5-4-re győzött, így most a Monaco a visszavágásra készülhet.
A Paris Saint-Germain vasárnap 20:45-kor a Brest vendége lesz. A párizsi sztárcsapat meglepően gyengén kezdte a szezont: mindössze két pontot szerzett három meccsből, győzelem nélkül. A Brest öt ponttal jobban áll a tabellán, így ez korántsem ígérkezik sétagaloppnak a fővárosiak számára - viszont itt lenne az ideje, hogy komolyabban gyűjteni kezdjék a pontokat.
A forduló további meccsei:
- Stade Rennais FC - Marseille (péntek 20:45)
- AJ Auxerre - OGC Nice (20:45)
- Havre Athletic Club - Angers SCO (20:45)
- Lorient - Toulouse FC (20:45)
- Paris FC - Lyon (20:45)
- LOSC Lille - Troyes (vasárnap 15:00)
- Le Mans - RC Lens (vasárnap 17:15)
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