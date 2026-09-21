Atyaég, micsoda belépő! Csodajárgánnyal érkezett meg Szoboszlai Dominik Telkibe + videó

Megkezdte a felkészülést a magyar labdarúgó-válogatott a telki edzőközpontban a közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. Marco Rossi szövetségi kapitány dolgát több sérülés is nehezíti, miközben a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik nem mindennapi belépővel érkezett meg az edzőtáborba.

A keret tagjai folyamatosan érkeznek Telkibe. A Liverpool középpályása és egyben a válogatott kapitánya, Szoboszlai Dominik is már csatlakozott a csapathoz, és megadta a módját a feltűnésnek: egy nyitott tetejű, veterán Cadillacet vezetve gurult be a parkolóba.

A Magyar Labdarúgó-szövetség beszámolója szerint rajta kívül többek között Schäfer András, Kerkez Milos és Tóth Alex is elfoglalta már a szállását az edzőközpontban. Szoboszlai antréját mutatjuk is videón:

A nemzeti csapat sűrű program elé néz a Nemzetek Ligája B divíziójában. Ezen a héten pénteken Ukrajnát fogadják a Puskás Arénában, jövő hétfőn pedig Belfastban lépnek pályára Észak-Írország ellen. Ezt követően ismét hazai közönség előtt játszanak Georgia ellen, majd október 5-én Nagyszombatban mérkőznek meg újra az ukrán válogatottal.

Marco Rossi helyzetét több kulcsjátékos hiánya is nehezíti, sérülés miatt ugyanis Varga Barnabás, Sallai Roland és Callum Styles játékára sem számíthat a soron következő találkozókon. Erről ma itt írtunk: