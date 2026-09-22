Nagyot változik a nyugdíjszámítás: elképesztő hír érkezett a jövőre nyugdíjba vonuló magyaroknak

A 2027-ben nyugdíjba vonulók számára kedvező hír, hogy a valorizációs szorzók várhatóan mintegy 9 százalékkal emelkedhetnek a 2026-os értékekhez képest, ami magasabb kezdőnyugdíjat eredményezhet. A valorizáció a korábbi évek kereseteit igazítja a jelenlegi bérszinthez, így kulcsszerepet játszik a nyugdíj összegének meghatározásában, ezért a jövőre nyugdíjba készülők számára különösen fontos lesz a 2027-es szorzók végleges mértéke.

Mi fán terem a valorizáció és miért fontos? A nyugdíj összege egyrészt a szolgálati idő hosszától, másrészt a nettó életpálya átlagkereset összegétől függ. A nettó életpálya átlagkeresetet a nyugdíjmegállapítás napján alkalmazandó valorizációs szorzókkal kell kiszámítani.

A valorizáció lényege, hogy az életpálya során az 1988 óta figyelembe vehető korábbi években szerzett, nettósított éves kereseteket az adott évre vonatkozó valorizációs szorzóval meg kell szorozni, így kell azokat a nyugdíjba vonulás évét megelőző év átlagkereseti szintjéhez igazítani. A valorizációs szorzók az országos nettó átlagkereset egyes években történő nominális növekedését tükrözik (vagyis nem a reálkereset alakulásától függenek).

2027-ben történő nyugdíjmegállapítás esetén a valorizálás a 2025-ben és előtte elért keresetekre vonatkozik majd, amelyeket a 2026-os országos nettó átlagkereseti szinthez kell igazítani.

Ennek során a 2025-ös és korábbi naptári évekre (minden évre külön-külön) meghatározott, 2027-ben érvényes valorizációs szorzóval meg kell szorozni az adott naptári év bérezett napjaira számított nettósított keresetet, így igazítva a különböző naptári évek számított nettó kereseteit a 2026-os év országos nettó átlagkereseti szintjéhez - írja Dr.Farkas András, a NyugdíjGuru News alapító-főszerkesztője friss hírlevelében.

A 2026-ban alkalmazandó valorizációs szorzók 9,0%-kal haladják meg a 2025-ben alkalmazott szorzókat. A jövőre, 2027-ben alkalmazandó valorizációs szorzók előreláthatólag szintén kilenc százalék körüli mértékben haladhatják meg az idei, 2026-os szorzókat. (A KSH legutóbbi gyorsjelentése szerint 2026. júliusban a nettó átlagkereset 9,1%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A valorizáció végleges mértékét a 2026. január-decemberi nettó átlagkereseti nominális növekedési adat alapján lehet majd meghatározni. Erre 2027. március végén kerülhet sor.)

A jövőre alkalmazandó valorizációs szorzók azonban kilenc százaléknál nagyobb mértékben is nőhetnek, ha a 2026 elején kifizetett hathavi fegyverpénz torzító hatását kiigazítás nélkül figyelembe veszi az éves kereseti statisztika, mert ez esetben a 2026. január és december közötti nettó átlagkereset akár 13%-kal is magasabb lehet, mint a 2025. január-december közötti nettó átlagkereset volt. A torzító hatás kiigazítása azonban valószínűleg nem marad el.

A valorizáció révén megvalósuló értékkövetésre a magyar nyugdíjszámítási eljárás során feltétlenül szükség van, hiszen ennek hiányában a sok évvel ezelőtti keresetek természetes inflációs elértéktelenődését nem korrigálná a számítás.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Milyen ellátások megállapítása során kell alkalmazni a valorizációt?

A valorizáció nem csak a korbetöltött öregségi nyugdíjra, hanem a nők kedvezményes nyugdíjára is vonatkozik, hiszen a kedvezményes nyugdíj összegét ugyanolyan szabályok szerint számítják, mint a korbetöltött öregségi nyugdíj összegét.

Emellett a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, valamint néhány hasonló, korhatár előtt igénybe vehető speciális ellátás számítása során is ezeket a valorizációs szorzókat kell alkalmazni.

A 2027-re vonatkozó valorizációs rendelet 2027. március végén várható megjelenése a jövőre nyugdíjba vonuló cca. 95 ezer ember számára nagy jelentőségű esemény.

Ki mehet 2027-ben nyugdíjba?

2027-ben az igényelheti majd a nyugdíját, aki 2027. január 1. és december 31. között

tölti be a 65 éves életkorát (vagyis 1962-ben született), vagy

teljesíti a nők kedvezményes nyugdíjának kettős időfeltételét (vagyis jövőre megszerzi a 40 év jogosító időt és azon belül a főszabály szerint legalább 32 év munkával szerzett szolgálati időt).

Természetesen jövőre az is igényelheti a nyugdíját, aki már korábban teljesítette a nyugdíj feltételeit, de még nem kérte a nyugdíja megállapítását.