Dráma a pályán: vérző arccal vitték kórházba a baseball-sztárt + videó

Megsérült Alex Bregman, a Chicago Cubs harmadbázisosa, miután egy gellert kapott labda arcon találta őt a Cincinnati Reds elleni vasárnapi mérkőzésen. A játékost azonnal kórházba szállították, ahol röntgen- és CT-vizsgálatokat végeztek rajta - közölte a The Guardian.

A baleset a negyedik játékrészben történt, amikor Michael Busch félreütötte Luis Mey dobását. A labda a beütőkörben várakozó Bregmant találta el az arcán, a bal szeme alatti járomcsonton. A harmadbázisos azonnal a kispadhoz szaladt, az arca bal oldalát szorítva, majd az edzők kíséretében, láthatóan vérző arccal vonult le az öltözőbe.

Bregman később az Instagramon jelentkezett be a szurkolóknál. A közzétett fotón láthatóan bedagadt a szeme, az arcán pedig vérnyomok látszódtak. "Köszi az üzeneteket, vissza fogok térni" – írta a játékos.

A bal járomcsontján találta el a labda, közvetlenül a szeme alatt. Az orra is enyhén vérzett, a sérült terület pedig megduzzadt. Szörnyű baleset volt

– nyilatkozta Craig Counsell, a Cubs vezetőedzője. Hozzátette, a csapat bízik benne, hogy Bregman még vasárnap este visszatérhet Chicagóba. A baleset 0.52-től látható az alábbi videón:

A 2025 januárjában ötéves, 175 millió dolláros szerződést aláíró Bregman idén .262-es ütőátlaggal, 26 hazafutással és 89 beütött futással állt. A Cubs hétfőn pihenőnapot tart, kedden pedig a Miami Marlins elleni, három mérkőzésből álló hazai szériával folytatja a szezont. Counsell egyelőre nem kívánt arról nyilatkozni, hogy a sérülés miként befolyásolhatja a csapat rájátszásbeli szereplését, és hangsúlyozta, hogy először a kórházi eredményeket várják meg.