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Sport

Döbbenetes csúcsdöntés: történelmi rekordot úszott a 13 éves tini, de szerinte ez csak "közepes" teljesítmény volt

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 11:15

Az úszó saját teljesítményét csupán "közepesnek" értékelte még a rekorddöntés ellenére is - jelentette a The Guardian.

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A mindössze 13 éves kínai úszó, Jü Ce-ti Ázsia-játékok-rekorddal nyerte meg a női 200 méteres pillangóúszást a nagojai Ázsia-játékok első versenynapján, ráadásul versenyrekorddal.

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A jövő hónapban a 14. születésnapját ünneplő úszó 2:05,08-as idővel csapott célba, ezzel megszerezte pályafutása első jelentős aranyérmét – alig két évvel a Los Angeles-i olimpia előtt. Jü tavaly, mindössze 12 évesen szerzett bronzérmet a váltóval az úszó-világbajnokságon, amivel a vb-k történetének legfiatalabb érmese lett. Kína az első napon a hét úszószámból hatot megnyert, egyértelművé téve dominanciáját a medencében.

A Naruhito császár által szombaton hivatalosan is megnyitott Ázsia-játékok helyszínei között Nagoja és Aicsi prefektúra mellett Tokió is szerepel, ahol azonban a Tudzsüan tájfun komoly fennakadásokat okozhat. A díjlovaglás versenyszámának helyszínét az időjárás miatt vasárnap lezárták, így a program a tervezett rajt után egy nappal, kedden kezdődhet meg. A tájfun várhatóan hétfőn éri el teljes erejét Tokióban, heves esőzéseket és erős szelet hozva.

A szervezőket az időjárási viszontagságokon túl logisztikai problémák is sújtják: a több mint 11 ezer sportoló és 6 ezer hivatalos személy elszállásolása komoly kihívást jelent, miután költségtakarékossági okokból nem építettek hagyományos olimpiai falut. A versenyzőket ehelyett ideiglenes konténerépületekben, szállodákban, valamint a Costa Serena üdülőhajón helyezték el. Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke "szépnek" nevezte az ideiglenes lakóegységeket, de elismerte, hogy azok "valamivel szűkösebbek", mint a milánó–cortinai téli olimpia hasonló szálláshelyei.

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A további eredmények közül kiemelkedik, hogy a férfi kosárlabdázók bronzmérkőzésén Irán 79–70-re legyőzte Kínát, míg az aranyérmet Dél-Korea szerezte meg, miután 67–57-re verte a házigazda Japánt. A női T20-as krikett-torna elődöntőjében India 114 futammal győzte le Bangladest, a mérkőzésen pedig Smriti Mandhana a női T20-as válogatott krikettmeccsek történetének legtöbb futamot szerző játékosává lépett elő.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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