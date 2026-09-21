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Erősen forrósodik a pad a United edzője alatt: tényleg Carricket rúgják ki először?
A fogadóirodák szerint Carrick lehet a Premier League idei szezonjának első menesztett trénere, a lehetséges utódok között pedig olyan nevek szerepelnek, mint Antonio Conte vagy Eddie Howe - tudósított a The Standard.
Egyre nő a nyomás Michael Carricken, a Manchester United vezetőedzőjén, miután csapata már három mérkőzés óta nyeretlen. A Manchester United vasárnap a Fulham vendégeként mindössze egy döntetlent tudott kicsikarni, miazt is úgy, hogy Matheus Cunha megpattanó lövése mentett pontot a Craven Cottage-on.
Az 1–1-es eredménnyel a csapat továbbra is a tabella 12. helyén áll, a megszerezhető 15 pontból mindössze ötöt gyűjtve. A szezon eddigi két győzelmét a feljutó Ipswich és a Bajnokok Ligája-újonc Sabah ellen érte el az együttes.
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11.
Ipswich Town
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5
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2
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0
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3
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7
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11
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-4
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6
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12.
Manchester United
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5
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1
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2
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2
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8
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8
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0
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5
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13.
Nottingham Forest
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5
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1
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2
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2
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4
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5
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5
A Betfair fogadóiroda drasztikusan csökkentette Carrick menesztésének szorzóit, az idény első kirúgott edzőjére vonatkozó odds ugyanis 10/3-ról 5/2-re zuhant, a karácsony előtti távozásának esélyét pedig már 48 százalékra teszik. A fogadások jelenlegi listáján egyedül Roberto De Zerbi, a Tottenham trénere áll Carrick előtt 2/1-es szorzóval. A Spurs a tabella utolsó helyéről a válogatott szünet miatt legalább három hétig nem tud elmozdulni.
A The Athletic értesülései szerint Carrick pozíciója egyelőre biztos, ám a jövőjét az eredmények határozzák meg. Amennyiben edzőváltásra kerülne sor, a kiszivárgott hatfős jelöltlista élén Antonio Conte áll, de Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Gareth Southgate, Thomas Tuchel és Unai Emery neve is felmerült lehetséges utódként.
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A fogadóirodáknál jelenleg Eddie Howe a legfőbb esélyes 6/4-es szorzóval, őt Thomas Tuchel (7/2) és Julian Nagelsmann (4/1) követi. Conte csak a negyedik helyen áll 6/1-es oddsszal, ami némi ellentmondást mutat a sajtóértesülésekkel szemben. A United a válogatott szünet után, október 10-én éppen a szintén válságban lévő Tottenham ellen lép pályára az Old Traffordon, így a mérkőzés mindkét edző számára sorsdöntő lehet.
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