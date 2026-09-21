2026. szeptember 21. hétfő Máté, Mirella
16 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Manchester, Anglia - 2016. február 28: Az Old Trafford labdarúgó-stadion keleti lelátója, a Manchester United otthona. A 75 957 néző befogadására alkalmas Old Trafford a Wembley Stadion után a második legnagyobb befogadóképességű angol
Sport

Erősen forrósodik a pad a United edzője alatt: tényleg Carricket rúgják ki először?

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 14:13

A fogadóirodák szerint Carrick lehet a Premier League idei szezonjának első menesztett trénere, a lehetséges utódok között pedig olyan nevek szerepelnek, mint Antonio Conte vagy Eddie Howe - tudósított a The Standard.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egyre nő a nyomás Michael Carricken, a Manchester United vezetőedzőjén, miután csapata már három mérkőzés óta nyeretlen. A Manchester United vasárnap a Fulham vendégeként mindössze egy döntetlent tudott kicsikarni, miazt is úgy, hogy Matheus Cunha megpattanó lövése mentett pontot a Craven Cottage-on.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az 1–1-es eredménnyel a csapat továbbra is a tabella 12. helyén áll, a megszerezhető 15 pontból mindössze ötöt gyűjtve. A szezon eddigi két győzelmét a feljutó Ipswich és a Bajnokok Ligája-újonc Sabah ellen érte el az együttes.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 922,80M €
Edző: Michael Carrick
Jelenlegi helyezés: #12
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
11.
Ipswich Town
5
2
0
3
7
11
-4
6
12.
Manchester United
5
1
2
2
8
8
0
5
13.
Nottingham Forest
5
1
2
2
4
5
-1
5
Adatlap létrehozva: 2026.09.21.

A Betfair fogadóiroda drasztikusan csökkentette Carrick menesztésének szorzóit, az idény első kirúgott edzőjére vonatkozó odds ugyanis 10/3-ról 5/2-re zuhant, a karácsony előtti távozásának esélyét pedig már 48 százalékra teszik. A fogadások jelenlegi listáján egyedül Roberto De Zerbi, a Tottenham trénere áll Carrick előtt 2/1-es szorzóval. A Spurs a tabella utolsó helyéről a válogatott szünet miatt legalább három hétig nem tud elmozdulni.

A The Athletic értesülései szerint Carrick pozíciója egyelőre biztos, ám a jövőjét az eredmények határozzák meg. Amennyiben edzőváltásra kerülne sor, a kiszivárgott hatfős jelöltlista élén Antonio Conte áll, de Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Gareth Southgate, Thomas Tuchel és Unai Emery neve is felmerült lehetséges utódként.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A fogadóirodáknál jelenleg Eddie Howe a legfőbb esélyes 6/4-es szorzóval, őt Thomas Tuchel (7/2) és Julian Nagelsmann (4/1) követi. Conte csak a negyedik helyen áll 6/1-es oddsszal, ami némi ellentmondást mutat a sajtóértesülésekkel szemben. A United a válogatott szünet után, október 10-én éppen a szintén válságban lévő Tottenham ellen lép pályára az Old Traffordon, így a mérkőzés mindkét edző számára sorsdöntő lehet.
Címlapkép: Getty Images
#sportfogadás #foci #sport #fogadás #manchester united #premier league #tottenham #angol foci #angol bajnokság #vezetőedző #edzőváltás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:02
16:55
16:44
16:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 21.
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
2026. szeptember 20.
Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás
2026. szeptember 21.
Atyaég, egyetlen éjszaka árából vidéki lakást vehetsz: itt költik a tízmilliókat a világ legtehetősebb vendégei
2026. szeptember 21.
Kényszerlépésre készül az MNB? Mindenki pénztárcáját érintő döntés születhet: erre számíthatunk 2026-ban
2026. szeptember 21.
Nem várt fordulat a lakáspiacon: hirtelen rengeteg lakóingatlan ára esett be, jár rájuk az állami gigatámogatás
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 21. hétfő
Máté, Mirella
39. hét
Szeptember 21.
ENSZ nemzetközi békenap
Szeptember 21.
A hála világnapja
Szeptember 21.
Alzheimer világnap
Szeptember 21.
A magyar termék napja
Szeptember 21.
A magyar dráma ünnepe
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Most érkezett! Bilincsben az olimpiai bizottság elnöke, súlyosak a vádak
2
1 hete
US Open 2026: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Rekordösszeget fizetnek idén a bajnokoknak
3
2 hete
Gyászol a kézilabdasport: nagyon fiatalon, 43 évesen ment el a legendás bajnok
4
5 napja
Itt az újabb Szoboszlai-bombagól: ezt muszáj látni, kiszakadt a háló + videó
5
5 napja
Rendkívüli változás a Forma-1-ben: áthelyezik a jövő heti bakui nagydíjat, itt a hivatalos menetrend
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hedge
Fedezeti ügylet, amellyel az árfolyam nem kívánt változásából adódó kockázatot igyekeznek kivédeni a piaci szereplők. Ennek érdekében jövőbeli időpontra, devizára, összegre szóló vételi vagy eladási opciót, jogot vásárolnak díj ellenében.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 21. 16:02
Atyaég, egyetlen éjszaka árából vidéki lakást vehetsz: itt költik a tízmilliókat a világ legtehetősebb vendégei
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 21. 13:35
Megindult a forint a hét elején: sorsdöntő lépésre készül az MNB, nagyot szólhat a keddi bejelentés
Agrárszektor  |  2026. szeptember 21. 16:32
Már látni, kapunk-e nagy esőt a héten: itt a friss előrejelzés