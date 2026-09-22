A 2027-ben nyugdíjba vonulók számára kedvező hír, hogy a valorizációs szorzók várhatóan mintegy 9 százalékkal emelkedhetnek a 2026-os értékekhez képest.
Egy napos leállás jön az OTP-nél szeptember végén: ezekhez a megtakarításokhoz nem lehet majd hozzáférni
Karbantartás miatt egy teljes napon át nem lesz elérhető az OTP egyik megtakarítási szolgáltatása szeptember végén.
Újabb előre tervezett leállásra figyelmezteti ügyfeleit az OTP Bank. A pénzintézet tájékoztatása szerint fejlesztési munkálatok miatt 2026. szeptember 27-én, vasárnap 0 órától várhatóan 23:59-ig nem lesz elérhető a Persely szolgáltatás.
A kilencvenes évek népszerű énekesnője, Baby Gabi jelenleg mindössze egy 46 négyzetméteres lakásban él négytagú családjával.
Nem változtatott az 5,50 százalékos alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén
A délelőtti gyengülés után hétfő esti szintje közelébe kapaszkodott vissza a forint a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntése előtt.
Emelkedéssel indult a hét az amerikai tőzsdéken, Európában pedig kora délutánra egy százalék körüli pluszba kerültek a vezető indexek.
Emelkedéssel indult a hét a magyar és a vezető európai tőzsdéken, a BUX erősödését mind a négy hazai blue chip támogatta.
Egyre nagyobb veszteséget mutattak az európai részvénypiacok.
A forint csütörtökön ledolgozta a szerdai amerikai kamatdöntést követő gyengülését.
A gyors segítségnek hosszabb távon komoly ára lehet.
Folytatódik a Mol vesszőfutása: óriási bajban a hazai sztárrészvény - napról napra buknak, akik ebbe fektettek
Vegyesen zártak pénteken az amerikai tőzsdék, miután a kereskedés végére az olajárak és az állampapírhozamok csökkenése javította a hangulatot.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék, vannak azonban kivételes hónapok.
Péntek délutánra erősödött az eladói nyomás az európai tőzsdéken.
Szomorú napra ébredtek az európai tőzsdén: egyre nagyobb a baj – a hazai sztárrészvény vesszőfutása is tovább folytatódik
Vegyesen zártak pénteken az amerikai tőzsdék, miután a kereskedés végére az olajárak és az állampapírhozamok csökkenése javította a befektetői hangulatot.
Nagyon csúnyán bezuhat a hazai sztárrészvény az európai tőzsdéken: szívhatja a fogát, aki ebbe fektette a pénzét
Mélyült az esés pénteken az európai részvénypiacokon, miközben a vezető amerikai indexek mérsékelt elmozdulással indították a kereskedést.
Nagyot erősödött a forint csütörtökön, az euró jegyzése késő estére 362,5 közelébe süllyedt.
Mérsékelt eséssel indult a pénteki kereskedés a vezető európai tőzsdéken, miközben a magyar piac dacol a lejtmenettel.
A magyarok többsége továbbra is szűkös pénzügyi tartalékkal bír: a megtakarítással rendelkezők kétharmada legfeljebb fél évig tudná fedezni a kiadásait.
Erősödéssel nyitottak csütörtökön az amerikai tőzsdék, miközben Európában is kitartott a kedvező piaci hangulat, a BUX pedig délelőtt új történelmi csúcsot ért el.
Elképesztő, 40 ezer milliárd forinton ülnek a magyarok: rengeteg pénzt buknak, akik ezt a hibát elkövetik
Az elmúlt években az állam lett a magyar vagyonkezelők egyik legerősebb versenytársa: magas hozamot kínált a lakosságnak anélkül, hogy ezért klasszikus befektetési kockázatot kellett volna...
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