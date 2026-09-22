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Budapest, Hungary - August 13, 2011: 0-24 sign of the OTP bank. OTP Bank is the biggest commercial bank in Hungary, operating in Central and Eastern Europe. The bank provides universal financial services for more than 13 million costum
Megtakarítás

Egy napos leállás jön az OTP-nél szeptember végén: ezekhez a megtakarításokhoz nem lehet majd hozzáférni

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 11:44

Karbantartás miatt egy teljes napon át nem lesz elérhető az OTP egyik megtakarítási szolgáltatása szeptember végén.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Újabb előre tervezett leállásra figyelmezteti ügyfeleit az OTP Bank. A pénzintézet tájékoztatása szerint fejlesztési munkálatok miatt 2026. szeptember 27-én, vasárnap 0 órától várhatóan 23:59-ig nem lesz elérhető a Persely szolgáltatás.

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Címlapkép: Getty Images
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