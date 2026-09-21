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Pótolnia kellett Rossinak a válogatottban: két kulcsember is kiesett az NL-meccsek előtt
Marco Rossi szövetségi kapitány Nagy Zsoltot, valamint az újonc Tóth Milánt hívta be a hiányzók pótlására.
Sérülés miatt kikerült a magyar labdarúgó-válogatott keretéből Sallai Roland és Callum Styles. A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint sem a Galatasaray, sem a West Bromwich Albion labdarúgója nem állhat a szakmai stáb rendelkezésére. A pótlásukra behívott Nagy Zsolt a Puskás Akadémiától, míg Tóth Milán a Vasastól csatlakozik a nemzeti csapathoz. Nem ez az első kényszerű változtatás a keretben, korábban ugyanis Varga Barnabás dőlt ki sérülés miatt, az ő helyét Bárány Donát vette át.
A keret tagjai szeptember 21-én találkoznak Telkiben, hogy megkezdjék a felkészülést a Nemzetek Ligája B divíziójának sűrű őszi programjára. A magyar válogatott most pénteken Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában, majd jövő hétfőn Belfastban, Észak-Írország ellen lép pályára. Ezt követően jövő pénteken Grúzia vendégeskedik Budapesten, a mérkőzéssorozat pedig október 5-én, a Nagyszombatban rendezett, ukránok elleni összecsapással zárul.
A magyar labdarúgó-válogatott módosított kerete a következőképpen alakul:
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (Hartberg) és Tóth Balázs (Blackburn Rovers) szerepel.
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Szűcs Kornél (Vojvodina) és Várkonyi Bence (Qarabag) alkotja.
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Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Etienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Szűcs Tamás (Famalicao), Tóth Alex (Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor) és Vitális Milán (AEK Athén) kapott meghívót.
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Red Bull Salzburg), Szalai József (Paksi FC) és Tóth Milán (Vasas) áll a szakmai stáb rendelkezésére.
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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