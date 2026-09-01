Több mint ötvenmilliót kaszált a magyar Tippmixkirály: elképesztő, milyen eredmények jöttek be neki

Mindössze 109 990 forintos össztéttel 57 557 564 forintos nyereményt zsebelt be egy Tippmixpro-játékos, aki - kizárólag labdarúgó-eseményeket tartalmazó – összesen 29 szelvényen, 19-es, 21-es, 22-es és 23-as kötéses fogadásokkal állított össze hibátlan tippsorokat.

Az idei év eddig egyik legnagyobb online sportfogadási nyereményét érte el az a Tippmixpro-játékos, aki múlt hét kedden összesen 29 szelvényt küldött játékba - a két utolsó meccs a Dortmund és a Juventus bajnokija volt. A Dortmund szombaton 18:30-kor kezdett, de a korai kifizetésnek köszönhetően már az első félidő végén helyessé vált a Borussiára leadott tipp.

Az utolsó meccs a Juventusé volt a tippsorban, 20:30-kor kezdtek a "Zebrák", és csak a 62. percben szereztek vezetést, hogy aztán a 88. percben váljon biztossá a sikerük, ami a játékosnak feltette az „i”-re a pontot,

ugyanis ez a mérkőzés összességében – a többi helyes tippel együtt - 57 557 564 forintos nyereményt jelentett.

A nyertes szelvények különlegessége, hogy a jelentős kifizetés viszonylag mérsékelt tétek mellett született, a játékos összesen 109 990 forintot kockáztatott, a szelvények közt a legmagasabb egyedi tét 5 700 forint volt.

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A tippsorokban szereplő események között a legmagasabb szorzót az Al-Ettifaq és az Al-Nassr szaúdi bajnoki mérkőzéséhez kapcsolódó „1X2 + mindkét csapat szerez gólt” piac jelentette 2,29-es oddsszal. A nyertes szelvények kizárólag labdarúgó-eseményeket tartalmaztak, és a játékos elsősorban a mérkőzések végkimenetelére fogadott.

A tippek között több európai élcsapat sikerére vonatkozó fogadás is szerepelt, egyebek mellett a Bayern München, a Barcelona, a Real Madrid, a Milan, a Borussia Dortmund és a Juventus győzelme. A fogadássorozat eredményeként a 109 990 forintos össztétből 57 557 564 forintos nyeremény született, ami az elmúlt időszak egyik legfigyelemreméltóbb Tippmixpro-nyereményének számít.