2026. augusztus 28. péntek Ágoston
32 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. augusztus 27.A Ferencváros játékosainak gólöröme a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének 4. fordulójában játszott Ferencváros - Trabzonspor visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. augusztus 27-én.
Sport

Kiderült a Fradiváros sötét titka: 25 milliárdot kaptak, de hová tűnt a gigantikus sportnegyed?

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 10:31

A Belügyminisztérium feljelentést tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a Ferencváros Fradiváros-projektjéhez nyújtott, csaknem 25 milliárd forintos állami támogatás miatt. A gyanú szerint az eredetileg infrastruktúra-fejlesztésre szánt közpénzt a klub nagyrészt működési költségekre és profi labdarúgók játékjogának megvásárlására fordította, miközben a tervezett sportkomplexum nem épült meg.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A magyar állam 2016-ban és 2017-ben biztosított forrást a népligeti sporttelep fejlesztésére, valamint a Fradiváros első és második ütemének felépítésére. A támogatói okiratok alapján a támogatást kizárólag beruházási célokra, így a lebonyolításra, a tervezésre, a bontásra és az építésre lehetett volna fordítani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mivel a sportnegyed a források ellenére sem valósult meg, a Belügyminisztérium költségvetési csalás, hűtlen és hanyag kezelés, hivatali visszaélés, bűnpártolás, továbbá hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt fordult a NAV Bűnügyi Főigazgatóságához - tudósított a 24.hu.

A sportért felelős államtitkárság által mindmáig el nem fogadott záróbeszámolókból kiderül, miként használták fel a pénzt. Az első ütem 10 milliárd forintos keretéből mindössze 1,44 milliárd forintot költöttek tényleges beruházásra, míg több mint 8,5 milliárd forintot dologi és működési kiadásokra fordítottak. A második ütem 14,9 milliárd forintos támogatásából további 3,1 milliárdot számoltak el működési költségként, míg 11,2 milliárd forintot átutaltak az FTC Labdarúgó Zrt.-nek, amely a forrásból hivatásos labdarúgók játékjogát vásárolta meg.

Noha a támogatás eredetileg kizárólag építési és beruházási célokat szolgált, a feltételeket 2020 októbere és idén február között mindkét megállapodás esetében öt-öt alkalommal módosították. Emellett egy 2022. decemberi kormányhatározat utólag már lehetővé tette a megítélt források működési célú felhasználását is. A Belügyminisztérium feljelentésben megfogalmazott jogi álláspontja szerint ugyanakkor az utólagos módosítások nem teszik visszamenőlegesen jogszerűvé, hogy a klub korábban az eredeti rendeltetéstől eltérően használta fel a támogatást.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
#csalás #NAV #beruházás #sport #fradi #visszaélés #állami támogatás #labdarúgás #belügyminisztérium #nemzeti adó és vámhivatal #ferencváros
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:02
10:31
10:15
10:02
09:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 28.
Kész vagyonba kerülhet ma egy kutya Magyarországon: sok gazdi nem számol ezekkel a kiadásokkal
2026. augusztus 27.
Milliós bírság jöhet a 2026-os fűtési szezonban: ezt a hibát nem nézik el a magyar háztulajoknak
2026. augusztus 28.
Bolti jégkrémmel lépett piacra a világbajnok magyar fagylaltkészítő: ennyibe kerül a minőség
2026. augusztus 27.
Ennyit kell valójában várni a mentőkre Magyarországon: nyilvánosak a számok, ha tényleg nagy a baj, akkor sem jön rögtön a segítség
2026. augusztus 27.
Megszólalt a magyar kaparós nyertes: mesés összeg ütötte a markát, erre fogja költeni a giganyereményt
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 28. péntek
Ágoston
35. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Nemkívánatos személy lett a FIFA-elnök: újabb súlyos pofont kapott Gianni Infantino, inog a széke?
2
3 hete
Máris indul a 2026-os úszó-Eb: huszonegy magyarnak szurkolhatunk, mutatjuk a programot!
3
1 hete
Vége a dalnak? 20 milliárd dolláros üzlet miatt bukhat meg a FIFA-elnök, Csányi Sándornál is betelt a pohár
4
2 hete
Gyászol a bokszvilág, meghalt a nagy harcos: 11 év szenvedés után ment el
5
3 hete
Megállíthatatlanok a magyarok Párizsban: éremesővel zárták a kontinensviadalt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Limitfigyelés
az a szolgáltatás, ahol olyan csoportos beszedésekre, amelyeknél változó összegek kerülnek terhelésre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a banka kifizetést - ilyenkor a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 28. 10:02
Bolti jégkrémmel lépett piacra a világbajnok magyar fagylaltkészítő: ennyibe kerül a minőség
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 28. 06:30
Itt a tervezet, a gyalogosokat is keményen büntetné a szigorítás: a zebrán sem lehetne megúszni a bírságot
Agrárszektor  |  2026. augusztus 28. 10:31
Nem várt adatokat közöltek Magyarországról: súlyos számok érkeztek