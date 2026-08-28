Kiderült a Fradiváros sötét titka: 25 milliárdot kaptak, de hová tűnt a gigantikus sportnegyed?

A Belügyminisztérium feljelentést tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a Ferencváros Fradiváros-projektjéhez nyújtott, csaknem 25 milliárd forintos állami támogatás miatt. A gyanú szerint az eredetileg infrastruktúra-fejlesztésre szánt közpénzt a klub nagyrészt működési költségekre és profi labdarúgók játékjogának megvásárlására fordította, miközben a tervezett sportkomplexum nem épült meg.

A magyar állam 2016-ban és 2017-ben biztosított forrást a népligeti sporttelep fejlesztésére, valamint a Fradiváros első és második ütemének felépítésére. A támogatói okiratok alapján a támogatást kizárólag beruházási célokra, így a lebonyolításra, a tervezésre, a bontásra és az építésre lehetett volna fordítani.

Mivel a sportnegyed a források ellenére sem valósult meg, a Belügyminisztérium költségvetési csalás, hűtlen és hanyag kezelés, hivatali visszaélés, bűnpártolás, továbbá hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt fordult a NAV Bűnügyi Főigazgatóságához - tudósított a 24.hu.

A sportért felelős államtitkárság által mindmáig el nem fogadott záróbeszámolókból kiderül, miként használták fel a pénzt. Az első ütem 10 milliárd forintos keretéből mindössze 1,44 milliárd forintot költöttek tényleges beruházásra, míg több mint 8,5 milliárd forintot dologi és működési kiadásokra fordítottak. A második ütem 14,9 milliárd forintos támogatásából további 3,1 milliárdot számoltak el működési költségként, míg 11,2 milliárd forintot átutaltak az FTC Labdarúgó Zrt.-nek, amely a forrásból hivatásos labdarúgók játékjogát vásárolta meg.

Noha a támogatás eredetileg kizárólag építési és beruházási célokat szolgált, a feltételeket 2020 októbere és idén február között mindkét megállapodás esetében öt-öt alkalommal módosították. Emellett egy 2022. decemberi kormányhatározat utólag már lehetővé tette a megítélt források működési célú felhasználását is. A Belügyminisztérium feljelentésben megfogalmazott jogi álláspontja szerint ugyanakkor az utólagos módosítások nem teszik visszamenőlegesen jogszerűvé, hogy a klub korábban az eredeti rendeltetéstől eltérően használta fel a támogatást.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert