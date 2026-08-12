Ezek a bajnokságok kaszálnak milliárdokat a sportpiacon: hatalmas meglepetést okozott a top5 egyik szereplője

Míg a tengerentúli bajnokságok a nagy meccsszámból és a csillagászati összegeket érő közvetítési jogokból profitálnak, az angol futballba érkező technológiai milliárdosok és az indiai krikett elképesztő hatékonysága új korszakot hozhat a globális sportpiacon - írja a Yahoo Sports.

A sportvilág pénzügyi ranglétráját 2026-ban továbbra is az észak-amerikai ligák uralják, ám az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) és az indiai krikettliga (IPL) kimagasló bevételnövekedéssel zárkózik fel mögéjük - eze derült ki egy friss összesítésből.

A világ öt legjövedelmezőbb sportbajnoksága közé jelenleg három észak-amerikai, egy angol és egy indiai liga tartozik. A listát toronymagasan az amerikaifutball-bajnokság (NFL) vezeti 23 milliárd dolláros becsült árbevétellel. Ezt követi az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) 14,3 milliárd, majd a profi baseball-liga (MLB) 12,5 milliárd dollárral. A negyedik helyen az angol Premier League áll 9,1 milliárd dollárral, míg az ötödik pozíciót - hatalmas meglepetést okozva - az indiai krikettbajnokság (IPL) foglalja el 7,4 milliárdos bevétellel.

A Premier League a világ leggazdagabb labdarúgó-bajnokságaként átlépte a 9 milliárd dolláros lélektani határt. Ezt a sikert elsősorban az ázsiai és észak-amerikai piacon folytatott intenzív terjeszkedésének köszönheti. A liga akár további egymilliárd dollárt is kitermelhetne a reklámjogok központosításával, ám a klubok tartanak attól, hogy ez ütközne a saját szponzori megállapodásaikkal.

A globális terjeszkedés ellenére a bajnokság hazai népszerűsége is töretlen: a növekvő előfizetési díjak ellenére a Sky Sports nézettsége 25 százalékkal nőtt, ami mérkőzésenként átlagosan 1,77 millió nézőt jelent az Egyesült Királyságban.

Ez a hatalmas elérés a nagybefektetők figyelmét is felkeltette. Jelenleg is egy gigantikus tranzakció áll előkészítés alatt: egy konzorcium – soraiban az Amazon alapítójával, Jeff Bezosszal, a Facebook társalapítójával, Eduardo Saverinnel, valamint az indiai milliárdos Lakshmi Mittal vejével, Amit Bhatiával – közel áll ahhoz, hogy 30 százalékos részesedést szerezzen a Liverpool csapatában. Mivel az Amazon már eddig is jelentős közvetítési jogokkal rendelkezett, ez a lépés a következő években alapjaiban formálhatja át a Premier League médiapiacát.

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A tengerentúlon eközben az NFL hosszú távú stabilitásra épülő pénzügyi modellt működtet, amely 2027-re várhatóan eléri a 25 milliárd dolláros árbevételt. Ezt döntően a hatalmas televíziós és streamingszerződések fűtik, amelyek a liga teljes bevételeinek kétharmadát teszik ki. Ezzel szemben az NBA és az MLB kevesebb hangsúlyt fektet az agresszív nemzetközi terjeszkedésre; az ő üzleti modelljük a rendkívül sok mérkőzésből álló, hosszú szezonokra épül. A folyamatos, heti szintű tartalomgyártás kiemelten vonzó a közvetítőpartnerek és a szponzorok számára.

Bár az észak-amerikai szurkolók hajlamosak azt gondolni, hogy a sportvilág kizárólag az ő ligáik körül forog, az indiai krikettbajnokság rácáfol erre a vélekedésre. Noha a bevételi rangsorban egyelőre az ötödik helyet foglalja el, az elmúlt öt évben a legnagyobb arányú növekedést produkálta a vezető sportbajnokságok közül, amit elsősorban a digitális streamingplatformok robbanásszerű térnyerése hajt.

Ami az IPL-t igazán különlegessé teszi, az a példátlan hatékonysága. Míg az NBA vagy az MLB csapatai évente akár 110-177 mérkőzést, a Premier League klubjai pedig 38 mérkőzést játszanak egy sok hónapig tartó szezon során, addig az indiai krikettliga mindössze nyolc hétig tart, és egy csapat legfeljebb 17 alkalommal lép pályára. Az a tény, hogy az IPL ilyen rövid idő alatt és töredéknyi meccsszámmal képes felvenni a versenyt a világ legértékesebb bajnokságaival, jól mutatja a globális sportpiac erőviszonyainak gyors átalakulását.