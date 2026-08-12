2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
20 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
krikett
Sport

Ezek a bajnokságok kaszálnak milliárdokat a sportpiacon: hatalmas meglepetést okozott a top5 egyik szereplője

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 17:43

Míg a tengerentúli bajnokságok a nagy meccsszámból és a csillagászati összegeket érő közvetítési jogokból profitálnak, az angol futballba érkező technológiai milliárdosok és az indiai krikett elképesztő hatékonysága új korszakot hozhat a globális sportpiacon - írja a Yahoo Sports.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A sportvilág pénzügyi ranglétráját 2026-ban továbbra is az észak-amerikai ligák uralják, ám az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) és az indiai krikettliga (IPL) kimagasló bevételnövekedéssel zárkózik fel mögéjük - eze derült ki egy friss összesítésből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A világ öt legjövedelmezőbb sportbajnoksága közé jelenleg három észak-amerikai, egy angol és egy indiai liga tartozik. A listát toronymagasan az amerikaifutball-bajnokság (NFL) vezeti 23 milliárd dolláros becsült árbevétellel. Ezt követi az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) 14,3 milliárd, majd a profi baseball-liga (MLB) 12,5 milliárd dollárral. A negyedik helyen az angol Premier League áll 9,1 milliárd dollárral, míg az ötödik pozíciót - hatalmas meglepetést okozva - az indiai krikettbajnokság (IPL) foglalja el 7,4 milliárdos bevétellel.

A Premier League a világ leggazdagabb labdarúgó-bajnokságaként átlépte a 9 milliárd dolláros lélektani határt. Ezt a sikert elsősorban az ázsiai és észak-amerikai piacon folytatott intenzív terjeszkedésének köszönheti. A liga akár további egymilliárd dollárt is kitermelhetne a reklámjogok központosításával, ám a klubok tartanak attól, hogy ez ütközne a saját szponzori megállapodásaikkal.

Anglia  |  2026-2027
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
0
2.
Manchester City
0
3.
Manchester United
0
4.
Aston Villa
0
5.
Liverpool
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.08.12.

A globális terjeszkedés ellenére a bajnokság hazai népszerűsége is töretlen: a növekvő előfizetési díjak ellenére a Sky Sports nézettsége 25 százalékkal nőtt, ami mérkőzésenként átlagosan 1,77 millió nézőt jelent az Egyesült Királyságban.

Ez a hatalmas elérés a nagybefektetők figyelmét is felkeltette. Jelenleg is egy gigantikus tranzakció áll előkészítés alatt: egy konzorcium – soraiban az Amazon alapítójával, Jeff Bezosszal, a Facebook társalapítójával, Eduardo Saverinnel, valamint az indiai milliárdos Lakshmi Mittal vejével, Amit Bhatiával – közel áll ahhoz, hogy 30 százalékos részesedést szerezzen a Liverpool csapatában. Mivel az Amazon már eddig is jelentős közvetítési jogokkal rendelkezett, ez a lépés a következő években alapjaiban formálhatja át a Premier League médiapiacát.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tengerentúlon eközben az NFL hosszú távú stabilitásra épülő pénzügyi modellt működtet, amely 2027-re várhatóan eléri a 25 milliárd dolláros árbevételt. Ezt döntően a hatalmas televíziós és streamingszerződések fűtik, amelyek a liga teljes bevételeinek kétharmadát teszik ki. Ezzel szemben az NBA és az MLB kevesebb hangsúlyt fektet az agresszív nemzetközi terjeszkedésre; az ő üzleti modelljük a rendkívül sok mérkőzésből álló, hosszú szezonokra épül. A folyamatos, heti szintű tartalomgyártás kiemelten vonzó a közvetítőpartnerek és a szponzorok számára.

Bár az észak-amerikai szurkolók hajlamosak azt gondolni, hogy a sportvilág kizárólag az ő ligáik körül forog, az indiai krikettbajnokság rácáfol erre a vélekedésre. Noha a bevételi rangsorban egyelőre az ötödik helyet foglalja el, az elmúlt öt évben a legnagyobb arányú növekedést produkálta a vezető sportbajnokságok közül, amit elsősorban a digitális streamingplatformok robbanásszerű térnyerése hajt.

Ami az IPL-t igazán különlegessé teszi, az a példátlan hatékonysága. Míg az NBA vagy az MLB csapatai évente akár 110-177 mérkőzést, a Premier League klubjai pedig 38 mérkőzést játszanak egy sok hónapig tartó szezon során, addig az indiai krikettliga mindössze nyolc hétig tart, és egy csapat legfeljebb 17 alkalommal lép pályára. Az a tény, hogy az IPL ilyen rövid idő alatt és töredéknyi meccsszámmal képes felvenni a versenyt a világ legértékesebb bajnokságaival, jól mutatja a globális sportpiac erőviszonyainak gyors átalakulását.
Címlapkép: Getty Images
#sport #amazon #premier league #liverpool #NBA #nfl #sportgazdaság #angol foci #amerikai foci #2026
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:03
21:32
20:58
20:33
20:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 12.
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
2026. augusztus 11.
Súlyos krízis közeleg a magyar családokban: erre a rejtett teherre szinte senki sincs felkészülve
2026. augusztus 12.
Felejtsd el a megszokott nyaralóhelyeket: ez a csodás európai sziget lett a világ új kedvenc úti célja
2026. augusztus 12.
Kiderült a csonttörések sötét titka: ennél a sérülésnél nagyon ráfázhatnak a nők
2026. augusztus 12.
Agyad eldobod, milyen robotokat fejlesztenek a hazai laborokban: tényleg elvehetik hamarosan a magyarok munkáját?
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 13. csütörtök
Ipoly
33. hét
Augusztus 13.
A balkezesek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Elnök maradhat Gianni Infantino, egyelőre nem buktatták meg: mi jön most a FIFA vezetőjének?
2
6 napja
Nincs még vége a FIFA-UEFA csatának: Európa buktathatja meg a nagyravágyó Infantinot?
3
2 hete
Hiába a beleölt milliárdok, még mindig nincs magyar focistagyár: ezért maradtunk le csúnyán az élvonaltól
4
1 hete
Meglépték! Nyíltan hadat üzentek a FIFA mindenható urának, elképesztő lavina indulhat el a focivilágban
5
2 hete
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 20:58
A Skandináv lottó nyerőszámai a 33. héten
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 18:02
Kvíz: Mit adtak nekünk a rómaiak? Lássuk, mennyire ismered az ókori Róma örökségét!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 12. 20:29
190 éve nem látott hőség pusztít ebben a térségben