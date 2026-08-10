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Egyre közelebb a megegyezés: techmilliárdosok szállhatnak be Szoboszlaiék csapatába
Bár nem többségi tulajdont vennének a Jeff Bezos vezette konzorcium tagjai, a csapat történetében ez lenne a legértékesebb befektetés - jelentette a Sporting News.
Az Amazon alapítója, Jeff Bezos, valamint a Facebook társalapítója, Eduardo Saverin előrehaladott tárgyalásokat folytat a Liverpool FC mintegy egyharmados részesedésének megszerzéséről. A nagyjából hatmilliárd dolláros cégértékelés mellett készülő ügylet nyomán a többségi tulajdonos és az irányító jogok birtokosa továbbra is a Fenway Sports Group (FSG) maradna, a megállapodás ugyanakkor az angol sztárcsapat történetének egyik legjelentősebb tőkebevonását jelenten.
A formálódó befektetői konzorciumot Amit Bhatia üzletember vezeti, aki a Queens Park Rangers révén már rendelkezik tapasztalattal az angol labdarúgásban. A tervek szerint a csoport egy mintegy 33 százalékos kisebbségi részesedést vásárolna meg a Premier League-ben szereplő klubban.
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A több mint 280 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező Jeff Bezos korábban nem fektetett be jelentősebben a labdarúgásba, így a megjelenése komoly mérföldkőnek számítana a sportágban. A mintegy 30 milliárd dolláros vagyonra becsült Saverin számára viszont nem teljesen ismeretlen a terep, hiszen 2022-ben már tagja volt a Chelsea felvásárlásával próbálkozó befektetői csoportnak.
A Liverpoolt 2010 októbere óta birtokló Fenway Sports Group irányító pozíciója a tranzakciót követően is megmaradna. Az amerikai tulajdonosok 300 millió fontért vették meg a csapatot egy pénzügyileg meglehetősen bizonytalan időszakban, az elmúlt tizenhat évben pedig a világ egyik legértékesebb és legsikeresebb futballklubjává tették azt, amit angol bajnoki cím és Bajnokok Ligája-győzelem is fémjelez.
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Bár az FSG már korábban egyértelművé tette, hogy a teljes eladás helyett nyitott a külső tőke bevonására, egy 30 százalékot meghaladó tulajdonrész megszerzése óhatatlanul kérdéseket vet fel a Bezos-féle konzorcium hosszabb távú ambícióival kapcsolatban, hiszen azonnal meghatározó befolyást szereznének az egyesület életében.
Az esetleges megállapodás jól példázza az elit labdarúgás egyre növekvő vonzerejét a globális pénzvilágban. A Premier League klubjai a hatalmas közvetítési bevételek, a szponzori szerződések és a kiterjedt nemzetközi szurkolótáborok révén mára kiemelt globális eszközzé váltak, a patinás múlttal és óriási rajongótáborral rendelkező Liverpool pedig továbbra is az egyik legértékesebb márka a piacon. A világ leggazdagabb embereinek érkezése az eddigi legnagyobb horderejű változást hozná az Anfielden a jelenlegi amerikai tulajdonosok tizenhat évvel ezelőtti színre lépése óta.
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