Súlyos szegénységi spirálba került rengeteg magyar: sok családban már ez az alapvető étel is luxusnak számít

A húsos étkezés megfizethetetlensége az egyik legfontosabb európai szegénységi mutató: azt méri, hogy egy háztartás képes‑e 48 óránként fehérjedús ételt tenni az asztalra. Az Eurostat ezt a mutatót a súlyos anyagi és társadalmi megfosztottság egyik alapindikátoraként használja, mert egyszerre jelzi a jövedelmi helyzet romlását, az infláció hatását és a háztartások pénzügyi sérülékenységét.

A definíció egyszerű, de nagyon kemény: akkor számít valaki érintettnek, ha anyagi okok miatt nem tud minden második nap húst, csirkét, halat vagy ezek vegetáriánus megfelelőjét fogyasztani – függetlenül attól, hogy egyébként milyen étrendet preferálna. Ez nem életmódot, hanem kényszert mér.

Az EU‑ban átlagosan a lakosság 8,5–9 százaléka küzd ezzel a problémával, de a mutató a szegénység által veszélyeztetett csoportokban gyakran 20 százalék fölé ugrik. A Bizottság ezt a jelzőszámot a szociális eredménytáblában használja, mert nagyon gyorsan reagál a gazdasági sokkokra: az élelmiszerárak emelkedése, az infláció vagy a jövedelmi bizonytalanság azonnal látszik benne.

A friss adatok alapján Magyarország a rosszabbul teljesítő országok közé tartozik. A magyar érték 15,1 százalék, ami jóval az EU‑átlag felett van, és azt jelzi, hogy a háztartások jelentős része nem tudja biztosítani a rendszeres fehérjebevitelt. Ez a mutató különösen érzékeny a húsárakra és az élelmiszer‑inflációra, amelyek az elmúlt években kiemelkedően magasak voltak.

A legrosszabb helyzetben Románia és Törökország áll: Romániában 18,1 százalék, Törökországban pedig 35,1 százalék a mutató értéke, ami már a súlyos depriváció kategóriája. A török adat különösen extrém, és jól mutatja, hogyan tud egy gazdasági válság gyorsan és mélyen beépülni a mindennapi megélhetésbe.

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A skála másik végén Írország, Olaszország és Hollandia található. Írországban mindössze 1,7 százalék, Olaszországban 1,2 százalék, Hollandiában pedig 2,5 százalék az arány. Ezekben az országokban a jövedelmi szint, a szociális ellátórendszer és az élelmiszerárak együtt biztosítják, hogy a fehérjedús étkezés ne váljon luxuscikké.

A magyar adat tehát nem kirívó, de egyértelműen a középmezőny rosszabbik feléhez tartozik. A mutató azért fontos, mert nem csak azt mondja meg, hogy mennyire drága a hús, hanem azt is, hogy a háztartások mennyire vannak tartalék híján. Ha valaki nem engedheti meg magának a kétnaponta fehérjedús ételt, az általában más alapvető kiadásoknál is kényszerpályán mozog.