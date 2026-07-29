A tartós hőség és a megnövekedő vízfogyasztás miatt ismét takarékos ivóvíz-használatra kérik a lakosságot a vízszolgáltatók.
Hihetetlen, mit vitt véghez a magyar futó a világ legkeményebb versenyén: a Halál-völgyben ért fel a dobogóra
Bódis Tamás a harmadik helyen végzett a Badwater 135 ultrafutóversenyen, amelyet sokan a világ legkeményebb futóversenyének tartanak. A magyar hosszútávfutó a 217 kilométert a Halál-völgy extrém hőségében 21 óra 34 perc 47 másodperc alatt teljesítette. Bódis eredménye a magyar ultrafutás egyik legjelentősebb nemzetközi sikere, írja a Runner's Mag Hungary.
A kaliforniai Badwater 135 ultrafutóversenyen a magyar Bódis Tamás a harmadik helyen ért célba. A 37 éves futó 21 óra 34 perc 47 másodperc alatt teljesítette a 217 kilométeres távot.
A versenyt az amerikai Max Jolliffe nyerte, a második helyen a spanyol Carmen Maria Perez végzett, aki egyben új női pályacsúcsot is felállított. Az idei Badwateren a férfi pályarekord is megdőlt.
A Badwater története az 1970-es évekig nyúlik vissza, hivatalosan pedig 1987 óta rendezik meg. Az útvonal 1990 óta változatlan: a mezőny a Halál-völgyben, a tengerszint alatt fekvő Badwater-medencéből rajtol, majd három hegyen áthaladva a Mount Whitney lábánál fekvő célba érkezik. A 217 kilométeres táv során mintegy 4450 méter szintemelkedést kell leküzdeni, miközben a hőmérséklet napközben elérheti az 50 fokot, az aszfalt pedig akár 90–100 fokra is felhevülhet.
Magyar futók korábban is értek el kiemelkedő eredményeket a versenyen: Kónya Ákos három alkalommal lett második, Pallos Judit női harmadik helyet szerzett, Vajda Zoltán és Lubics Szilvia pedig sikeresen teljesítették a rendkívüli kihívást jelentő távot.
Bódis Tamás idei eredményeit tekintve a siker nem számított előzmény nélkülinek. A háromszoros NN Ultrabalaton-győztes és Spartathlon-győztes futó tavaly magyar csúcsot ért el a 24 órás ultrafutó-világbajnokságon, idén tavasszal pedig a Kassa–Miskolc versenyen és az Ultrabalatonon is pályacsúcsot futott.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Badwaterre két héttel korábban érkezett, hogy szervezetét hozzászoktassa a szélsőséges hőséghez. A versenyen a négyfős kísérőcsapat munkája is kulcsszerepet játszott, mivel a futóknak minden frissítésről saját csapatuk gondoskodik, miközben rendkívül szigorú szabályokat kell betartaniuk.
Bódis Tamás harmadik helye a Badwateren a magyar ultrafutás egyik legjelentősebb nemzetközi eredményének számít.
Elképesztő magyar siker a vb-n: világbajnok lett a női kardcsapat, óriási fordítás után jött a győzelem
Kínát legyőzve lett világbajnok a magyar női kardválogatott, megszületett az első magyar aranyérem.
A szavazás második helyén az üzbég Eldor Somurodov végzett, aki a Kongói DK ellen éles szögből emelt a kapuba 12 méterről.
Kikapott a Fradi és a Debrecen, csak X-re futotta az újonc ellen az ETO-nak: záporoztak a meglepetések az NB I. nyitányán
A magyar labdarúgó élvonal 2026/2027-es szezonjának első fordulója váratlan eredményeket hozott.
Elzárulnak az állami pénzcsapok? Gyökeres változás kapujában áll a magyar sport, ez lehet a megoldás
A jövőbeli sportgazdasági siker néhány kulcsa többek között a digitális lehetőségek és a női sportban rejlő gazdasági tartalékok kiaknázása lehet.
Blamázott a Ferrari, Lando Norris behúzta a Magyar Nagydíjat: tovább nőtt Antonelli előnye a vb-tabellán
A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Magyar Nagydíjat.
Hivatalos, új futam jön a 2026-os F1-naptárban: itt pótolják az elhalasztott bahreini versenyhétvégét
A malajziai Sepangban pótolják október elején a Forma-1-es világbajnoki sorozat áprilisban elhalasztott bahreini futamát
Feje tetejére állt a Magyar Nagydíj rajtsorrendje: újabb büntetésekkel forgatták fel a Forma-1 mezőnyét
A második helyen végző Lewis Hamiltont és a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonellit is hátrasorolták.
Szurkolók perelték be a Forma-1 tulajdonosát: fizetett a Liberty, mint a katonatiszt, ezért kényszerültek rá
Mintegy hárommillió dolláros egyezséggel zárja le a Liberty Media a 2023-as Las Vegas-i Nagydíj kapcsán indított csoportos pert.
Ma a Paks–Ferencváros rangadó emelkedik ki a programból, de láthatjuk a három év után az NB I-be visszatérő Vasast is.
Új korrekordot állított fel a mindössze 11 éves angol sakktehetség, Bodhana Sivanandan, aki egy 2600 Élő-pont feletti nagymester legyőzésével megdöntötte Polgár Judit korábbi csúcsát.
A brit pilóta szerint a versenyzőknek sokkal nagyobb beleszólást kellett volna kapniuk az energiatakarékosságról szóló szabálykidolgozási folyamatba.
Óriási meglepetés a Hungaroringen: Norris indul az élről a Magyar Nagydíjon, a Mercedes hatalmasat betlizett
A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését a Hungaroringen
Rendkívüli éjszakai aszfaltjavítást rendelt el a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a Hungaroringen
A július végi hőségben ezúttal egyetlen mérkőzés vár a hazai futballszurkolókra: Kisvárdán lép pályára a nagy visszatérő Honvéd.
A felhozómérkőzések egyértelmű célja, hogy a felek formába lendüljenek a régóta beharangozott, novemberre tervezett, és több mint 100 millió dolláros bevételt ígérő összecsapásuk előtt.
A Ferencváros augusztus nyolcadikán a Real Madridot fogadja, ezért határozatlan időpontig nem játsszák le a címvédő elleni hazai bajnokit.
A 41 éves klasszis kétéves, nyolcmillió dolláros szerződést írt alá, és karrierje során immár a negyedik klubjához igazol.
A játékos a vébén is szerepelt az ausztrálokkal, most nem kizárt, hogy egy darabig nem lép majd pályára.