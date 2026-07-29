Hihetetlen, mit vitt véghez a magyar futó a világ legkeményebb versenyén: a Halál-völgyben ért fel a dobogóra

Bódis Tamás a harmadik helyen végzett a Badwater 135 ultrafutóversenyen, amelyet sokan a világ legkeményebb futóversenyének tartanak. A magyar hosszútávfutó a 217 kilométert a Halál-völgy extrém hőségében 21 óra 34 perc 47 másodperc alatt teljesítette. Bódis eredménye a magyar ultrafutás egyik legjelentősebb nemzetközi sikere, írja a Runner's Mag Hungary.

A kaliforniai Badwater 135 ultrafutóversenyen a magyar Bódis Tamás a harmadik helyen ért célba. A 37 éves futó 21 óra 34 perc 47 másodperc alatt teljesítette a 217 kilométeres távot.

A versenyt az amerikai Max Jolliffe nyerte, a második helyen a spanyol Carmen Maria Perez végzett, aki egyben új női pályacsúcsot is felállított. Az idei Badwateren a férfi pályarekord is megdőlt.

A Badwater története az 1970-es évekig nyúlik vissza, hivatalosan pedig 1987 óta rendezik meg. Az útvonal 1990 óta változatlan: a mezőny a Halál-völgyben, a tengerszint alatt fekvő Badwater-medencéből rajtol, majd három hegyen áthaladva a Mount Whitney lábánál fekvő célba érkezik. A 217 kilométeres táv során mintegy 4450 méter szintemelkedést kell leküzdeni, miközben a hőmérséklet napközben elérheti az 50 fokot, az aszfalt pedig akár 90–100 fokra is felhevülhet.

Magyar futók korábban is értek el kiemelkedő eredményeket a versenyen: Kónya Ákos három alkalommal lett második, Pallos Judit női harmadik helyet szerzett, Vajda Zoltán és Lubics Szilvia pedig sikeresen teljesítették a rendkívüli kihívást jelentő távot.

Bódis Tamás idei eredményeit tekintve a siker nem számított előzmény nélkülinek. A háromszoros NN Ultrabalaton-győztes és Spartathlon-győztes futó tavaly magyar csúcsot ért el a 24 órás ultrafutó-világbajnokságon, idén tavasszal pedig a Kassa–Miskolc versenyen és az Ultrabalatonon is pályacsúcsot futott.

A Badwaterre két héttel korábban érkezett, hogy szervezetét hozzászoktassa a szélsőséges hőséghez. A versenyen a négyfős kísérőcsapat munkája is kulcsszerepet játszott, mivel a futóknak minden frissítésről saját csapatuk gondoskodik, miközben rendkívül szigorú szabályokat kell betartaniuk.

Bódis Tamás harmadik helye a Badwateren a magyar ultrafutás egyik legjelentősebb nemzetközi eredményének számít.