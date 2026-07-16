Most érkezett! Halasztják a hétvégi Balaton-átúszást, kitűztek egy új dátumot: vajon ott megtartható lesz?

A Budapest Sportiroda és a vízirendészet közös állásfoglalása alapján egy héttel eltolták a rendezvényt, most nem lehetne biztonságosan megtartani.

A várható kedvezőtlen időjárás miatt elmarad a 2026. július 18–19-i hétvégére tervezett 44. Lidl Balaton-átúszás, amelyet a tervek szerint egy héttel később rendeznek meg. A halasztásról a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével döntött, miután kiértékelték a HungaroMet siófoki obszervatóriumának előrejelzését.

A meteorológiai adatok alapján szombaton egy érkező hidegfront nyomán élénk, időnként erős északnyugati szélre és intenzív hullámzásra kell készülni. Vasárnap egy újabb hidegfront közeledte miatt labilissá válik a légkör, a délnyugati szél pedig tengelyirányú hullámzást okoz a tavon, majd késő délutántól viharos északnyugati széllel és zivatarokkal megérkezik a rendszer.

A Balaton-átúszás új, tervezett időpontja július 25-e, szombat, a pótdátum véglegesítéséről pedig július 23-án, csütörtökön hoznak döntést a szervezők.