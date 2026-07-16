Német bíróság pörkölt oda a FIFA-nak: érik az újabb jegybotrány?

A bírósági végzés jogsértőnek találta a FIFA másodlagos jegypiacon alkalmazott több gyakorlatát is - írta meg a The Guardian.

Egy német bíróság ideiglenes intézkedéssel kötelezte a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy hagyjon fel a világbajnoki belépők értékesítése során alkalmazott manipulatív eljárásaival. A Frankfurti Tartományi Bíróság a németországi Ticombo online jegyértékesítő platform kérelmének adott helyt, amely nagyobb átláthatóságot követel meg a másodlagos jegypiacon, kötelezve a szövetséget a kereskedelmi célú eladók kilétének és címének felfedésére.

A bírósági végzés szerint a FIFA nem segítheti elő az olyan belépők értékesítését, amelyeknél a vásárlót a tranzakció véglegesítése előtt nem tájékoztatják időben az eladó – különösen a hivatásos kereskedőként fellépő értékesítő – kilétéről és lakcíméről.

Az intézkedés kizárólag Németország területén hatályos, így vélhetően alig befolyásolja majd a FIFA tevékenységét a torna ideje alatt. A szervezet nem képviseltette magát a frankfurti tárgyaláson, a Ticombo pedig Svájcban tervezi folytatni a jogi eljárást, ami várhatóan hosszabb időt vesz majd igénybe.

A FIFA jelentős bevételekre tett szert a hivatalos másodlagos jegypiacon, mivel az Egyesült Államokban – a brit szabályozással elentétben – törvényes a belépők haszonnal történő továbbértékesítése. A rendkívüli kereslet miatt az árak esetenként a több tízezer fontot is elérik, a szervezet pedig a vevőtől és az eladótól egyaránt 15 százalékos jutalékot von le, amivel egyetlen jegy értékesítéséből háromszorosan is profitál.

A magas árak mellett a szurkolók rendszeresen panaszkodnak az átláthatóság hiányára is, különösen az eladók kiléte és a stadionon belüli ülőhelyek pontos elhelyezkedése miatt. New York és New Jersey államok főügyészei vizsgálatot indítottak a döntőnek is otthont adó MetLife Stadionba szóló jegyek értékesítése miatt, miután több szurkoló is jelezte, hogy félrevezették őket az ülőhelyek elhelyezkedésével kapcsolatban. Letitia James New York-i főügyész hangsúlyozta, hogy senkit sem szabadna megtévesztő módon csillagászati összegek kifizetésére rábírni, és a szurkolóknak bízniuk kell abban, hogy valóban azt a jegyet kapják meg, amelyért fizettek.

A Ticombo elismeri, hogy a bírósági döntés már túl későn született meg ahhoz, hogy a jelenlegi világbajnokság menetén változtasson, a lépés valódi célja a nyomásgyakorlás a nagyrészt Spanyolországban és Portugáliában tartandó 2030-as torna előtt. Beadványában a cég azzal vádolta meg a FIFA-t, hogy rendszerszinten eltitkolja az értékesítők kilétét és kereskedői státuszát, ezzel lehetőséget biztosítva a különböző társaságoknak arra, hogy álcázott kereskedőként, jelentős felárral értékesítsék a belépőket.

A Ticombo szerint a FIFA több megtévesztő gyakorlatot is alkalmaz az utolsó pillanatos jegyértékesítő platformján. Az árak kezdetben jóval alacsonyabbnak tűnnek, majd a fizetés során hirtelen megemelkednek, miközben a vásárlóknak egy szigorú, nem újraindítható, hatperces visszaszámlálóval kell versenyezniük. Emellett a 'legjobb ülőhely lefoglalása' funkció automatikusan a legdrágább helyet jelöli ki, az egyes belépők ára pedig csak a kiválasztás után válik láthatóvá. A cég úgy véli, a mostani ítélet mérföldkő a szurkolók jogainak védelmében, hiszen az átláthatóságnak és a fogyasztóvédelemnek a jegypiacon is alapvető elvnek kell lennie.