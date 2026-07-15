2026. július 15. szerda Henrik, Roland
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyertya lángja fekete háttér előtt
Sport

Meghalt Szántó Imre, Öcsi bácsi, Kokó és Erdei Zsolt legendás mestere

Pénzcentrum
2026. július 15. 12:18

82 éves korában, hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre, a magyar ökölvívás egyik meghatározó alakja, akit mindenki csak Öcsi bácsiként ismert. A legendás mesteredző szövetségi kapitányként irányította a magyar válogatottat az 1996-os atlantai olimpia idején, amikor Kovács Kokó István megszerezte Magyarország utolsó olimpiai ökölvívó-aranyérmét.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Meghalt Szántó Imre boksz mesteredző, a magyar ökölvívás egyik legismertebb és legsikeresebb szakembere. 82 évesen hosszú betegség után hunyt el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szántó Imre a nyolcvanas évek végén került a junior válogatott élére, majd Papp László mellett dolgozott a magyar felnőtt válogatottnál is. Az 1992-es barcelonai olimpia után nevezték ki szövetségi kapitánynak, amely tisztséget egészen a 2004-es athéni játékokig, összesen 12 éven keresztül töltötte be.

Irányítása alatt érte el pályafutása egyik legnagyobb sikerét Kovács Kokó István, aki 1996-ban Atlantában olimpiai bajnoki címet szerzett. Ez a mai napig az utolsó magyar olimpiai aranyérem ökölvívásban.

A Szántó Imre vezette időszakban más kiemelkedő eredmények is születtek: Kovács Kokó István és Erdei Zsolt 1997-ben Budapesten világbajnoki címet nyert, Erdei pedig 2000-ben Sydneyben olimpiai bronzérmet szerzett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Magyar Bokszszövetség szerint Öcsi bácsi az utóbbi években visszavonultan élt, de tavaly még részt vett a Magyar Ökölvívók Szövetsége centenáriumi ünnepségén, valamint Papp László 100. születésnapjának megemlékezésén is.

Szántó Imre szeptember 7-én töltötte volna be 83. életévét.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #gyász #sport #elhunyt #boksz #gyászhír #meghalt #edző #ökölvívás #válogatott

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:08
13:03
12:27
12:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 15.
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
2026. július 14.
Aggasztó forgatókönyv érik Németországban: Magyarország is keményen megsínyli, ha ez bekövetkezik
2026. július 15.
Villámgyorsan tönkremehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2026-ban: nem érdemes kockáztatni
2026. július 15.
Rettentő invazív növény szabadult el Magyarországon: ha ilyen nő a kertedben, azonnal lépni kell
2026. július 14.
Eladó Görgey Artúr legendás visegrádi villája: Móricz és Mikszáth is járt itt, most bárki megveheti
NAPTÁR
Tovább
2026. július 15. szerda
Henrik, Roland
29. hét
Július 15.
Bíróságok napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon
2
1 hete
Sokkoló üzlet készülhet Liverpoolban: egyik legjobbjukat engedik el a Vörösök?
3
3 napja
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
4
1 hete
Újra életjelet adott Klein Dávid: így áll most a pakisztáni nyolcezres csúcs meghódítása
5
1 hete
Perceken múlt az olimpiai bajnok élete: allergiás sokkot kapott egy étteremben - részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási összeg
a biztosítási szerződésben rögzített összeg, amely a biztosító szolgáltatásának felső határa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 15. 13:03
Villámgyorsan tönkremehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2026-ban: nem érdemes kockáztatni
Pénzcentrum  |  2026. július 15. 12:27
Önök egy újabb Hős utcát hoztak létre! - nekiment Karácsonyéknak a XIII. kerület polgármestere Rákosrendező miatt
Agrárszektor  |  2026. július 15. 12:32
Megjelent a Modern Állattenyésztők Lapja: most ingyenesen elérhető