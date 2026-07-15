Meghalt Szántó Imre, Öcsi bácsi, Kokó és Erdei Zsolt legendás mestere

82 éves korában, hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre, a magyar ökölvívás egyik meghatározó alakja, akit mindenki csak Öcsi bácsiként ismert. A legendás mesteredző szövetségi kapitányként irányította a magyar válogatottat az 1996-os atlantai olimpia idején, amikor Kovács Kokó István megszerezte Magyarország utolsó olimpiai ökölvívó-aranyérmét.

Meghalt Szántó Imre boksz mesteredző, a magyar ökölvívás egyik legismertebb és legsikeresebb szakembere. 82 évesen hosszú betegség után hunyt el.

Szántó Imre a nyolcvanas évek végén került a junior válogatott élére, majd Papp László mellett dolgozott a magyar felnőtt válogatottnál is. Az 1992-es barcelonai olimpia után nevezték ki szövetségi kapitánynak, amely tisztséget egészen a 2004-es athéni játékokig, összesen 12 éven keresztül töltötte be.

Irányítása alatt érte el pályafutása egyik legnagyobb sikerét Kovács Kokó István, aki 1996-ban Atlantában olimpiai bajnoki címet szerzett. Ez a mai napig az utolsó magyar olimpiai aranyérem ökölvívásban.

A Szántó Imre vezette időszakban más kiemelkedő eredmények is születtek: Kovács Kokó István és Erdei Zsolt 1997-ben Budapesten világbajnoki címet nyert, Erdei pedig 2000-ben Sydneyben olimpiai bronzérmet szerzett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Magyar Bokszszövetség szerint Öcsi bácsi az utóbbi években visszavonultan élt, de tavaly még részt vett a Magyar Ökölvívók Szövetsége centenáriumi ünnepségén, valamint Papp László 100. születésnapjának megemlékezésén is.

Szántó Imre szeptember 7-én töltötte volna be 83. életévét.