Tényleg elhagyja a Realt az egyik legnagyobb sztárja? Vakarhatja a fejét Pérez és Mourinho, nem állnak jól a dolgok

Bár a brazil szélső többször is hangoztatta, hogy a Bernabéuban képzeli el a jövőjét, az egyeztetések holtpontra jutottak - jelentette a Yahoo Sports.

A Real Madrid története egyik legfontosabb döntése előtt áll, miután továbbra sem sikerült előrelépést elérni Vinícius Júnior szerződéshosszabbítási tárgyalásain. A labdarúgó jelenlegi megállapodása 2027-ben jár le, így a klubnak elméletileg van még ideje a megegyezésre. A vezetőség ugyanakkor szeretné elkerülni a folyamat elhúzódását, különösen azért, mert más külföldi klubok is bekapcsolódhatnak a játékosért folyó versenybe.

Az OKDiario spanyol lap információi szerint a klub és a brazil támadó képviselői a játékos nyári szabadsága idejére felfüggesztették az egyeztetéseket, ám a tárgyalások megrekedését okozó nézeteltérések változatlanul fennállnak.

A nyár folyamán még erős volt a bizakodás a szerződéshosszabbítással kapcsolatban, különösen José Mourinho érkezését, majd telefonhívását követően. Ez az optimizmus azonban mára elhalványult: a felek között elsősorban a pénzügyi feltételek jelentenek akadályt. A brazil támadó olyan fizetést igényel, amellyel a klub legjobban kereső labdarúgójává válna, vagy legalább a francia Kylian Mbappéval azonos bérsávba kerülne.

A Real Madrid vezetősége ezzel szemben eltérő álláspontot képvisel. Bár a klub nyitott egy javított ajánlatra, nem hajlandó megbontani a bérstruktúráját, és elzárkózik a hosszabb távon fenntarthatatlan pénzügyi kötelezettségvállalásoktól, így jelenleg egyik fél sem hajlandó engedni a követeléseiből.

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A tárgyalásokat személyesen Florentino Pérez klubelnök irányítja, a vezetőség pedig bízik abban, hogy a nyári szünet után folytatódó egyeztetések végül megegyezéssel zárulnak. Ennek ellenére a klubnál már alternatív forgatókönyvekre is felkészültek, így a beszámolók szerint a Real Madrid vezetése nyitott a játékosért érkező ajánlatok meghallgatására is; hivatalos megkeresés egyelőre nem érkezett a valdebebasi edzőközpontba.