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Sport

Készen áll Tuchel a nagyon fontos meccsre: elmondta a véleményét Messiről és sajátjairól is

Pénzcentrum
2026. július 15. 18:44

Thomas Tuchel a The Guardiannek adott interjújában egy humoros hasonlattal reagált Jude Bellingham korábbi kritikájára, miközben elismerően nyilatkozott játékosai teherbírásáról és küzdőszelleméről a történelmi jelentőségű atlantai összecsapás előtt.

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"Nem kell lónak lenned ahhoz, hogy jó zsoké váljon belőled" – idézte Thomas Tuchel Arrigo Sacchi 1987-es híres mondását a szerdai elődöntőre készülve, amikor az argentinok elleni, nagyon várt elődöntő előtt nyilatkozott a brit lapnak.

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A kapitány ezzel a saját, térdsérülés miatt már 24 évesen véget érő, alsóbb osztályú játékoskarrierjére, illetve Jude Bellingham legutóbbi megjegyzésére reagált. Az angolok norvégok elleni, miami hőségben megnyert 2-1-es negyeddöntője után a gólszerző középpályás zokon vette Tuchel taktikai kritikáját. Bellingham akkor úgy fogalmazott, hogy a kapitány talán nem tudja, milyen érzés ilyen extrém körülmények között játszani Erling Haaland vagy Martin Ödegaard ellen.

Bár a nyilatkozat komoly visszhangot váltott ki, Tuchel igyekezett csillapítani a kedélyeket, hangsúlyozva, hogy a csapat teljesítményének nagy részével elégedett volt. Az argentinok elleni elődöntő felvezetéseként a kapitány kifejezetten arra törekedett, hogy önbizalmat öntsön a játékosaiba. Elismerte, hogy edzőként a pálya szélén állva gyakran lenyűgözi a futballisták teljesítménye, hiszen ő maga sosem léphetett pályára ilyen szinten. Kiemelte, hogy különleges adottságok kellenek ahhoz, hogy valaki elviselje ezt a fizikai és mentális nyomást, és a végsőkig küzdjön.

FIFA Világbajnokság
Anglia
Argentína
2026. július 15. szerda 21:00
|
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Egymás elleni statisztika: 6 meccs
Győzelem
  Anglia: 4 (66.7%)
  Argentína: 1 (16.7%)
  Döntetlen: 1 (16.7%)
Gólok
  Anglia: 11
  Argentína: 7
Gólkülönbség: 4
Hazai győzelem
  Anglia: 2
  Argentína: 1
Vendéggyőzelem
  Anglia: 2
  Argentína: 0
Adatlap létrehozva: 2026.07.15.

A tét óriási, és nem csupán a két nemzet jól ismert futballtörténeti múltja miatt. Anglia mindössze negyedik világbajnoki elődöntőjére készül - 1990 óta csupán a harmadikra - , ellenfele pedig a címvédő argentin válogatott, akik nyilván nem adják majd olcsón a bőrüket. Bár Tuchel a 23. szezonját taposó Lionel Messit a sportág egyik legjobbjának tartja, rámutatott, hogy ahogy a norvég Haalandot, úgy az argentin sztárt is képesek lesznek semlegesíteni. Az argentin válogatott eddig nem dominált a tornán, szerkezetük időnként sebezhetőnek tűnik, és többször is közel álltak a kieséshez. Ugyanakkor, akárcsak az angolok, ők is az utolsó pillanatig küzdenek, és képesek a meccseket egy-egy kulcspillanatban eldönteni.

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Évtizedes futballháború lángol fel újra: jön a második elődöntő, Anglia vagy Argentína játszhat az aranyért?
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A két nemzet történelmi és futballmúltja miatt parázs mérkőzésre van kilátás, és mindkét gárda kimerítő meccsek után jutott a négy közé.

Bár az angol válogatott csapatjátéka még nem volt tökéletes, a játékosok bizakodva léphetnek pályára az atlantai, légkondicionált stadionban. A csapat rengeteg helyzetet alakít ki, és hátrányban sem adják fel a küzdelmet, miközben Tuchel nem fél a merész cseréktől sem. A kapitány izgatottan várja az összecsapást, elmondása szerint ugyanis a meccsek előtti percekben, a himnuszok alatt érzi magát a leginkább életben, és ilyenkor a világon sehol máshol nem lenne szívesebben.
Címlapkép: Getty Images
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