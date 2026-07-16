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Sport

Kiderült végre: megvan az új szerződés, ennyiért nézhetjük a magyar focit hamarosan

Telex
2026. július 16. 13:53

Bár a hatmilliárdos összeg négymilliárd forinttal elmarad az előző évitől, a hazai kluboknak pedig a kormányváltást követően is létfontosságú bevételi forrást jelent.

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Hatmilliárd forintért kötött egyéves megállapodást a közmédia a magyar profi labdarúgó-bajnokság 2026–2027-es idényének közvetítési jogairól - erről a Telex ír. Az MTVA tájékoztatása szerint: a megállapodás garantálja, hogy a hazai labdarúgás kiemelt eseményei továbbra is ingyenesen és széles körben elérhetők legyenek az M4 Sport csatornán.

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A vezetőség jelentős megtakarításként értékeli, hogy a korábbi tízmilliárd helyett ezúttal hatmilliárd forintot fizet a jogokért. Arra azonban nem válaszoltak, hogy számításaik szerint a szerződés anyagilag megtérül-e, és azt sem kommentálták, vajon a közmédia feladatának tartják-e a profi futball közvetett támogatását.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) eredetileg nyolcmilliárd forintot remélt a jogokért, emiatt az ajánlattételi határidőt is többször meghosszabbította. A független piaci szereplők viszont úgy ítélték meg, hogy a közvetítési jogok valós értéke a kért összegnek legfeljebb a harmadát vagy negyedét teszi ki. A közmédiát a korábbi években is gyakran érte az a vád, hogy a piaci áron felüli jogdíjak kifizetésével az állam burkoltan a hazai klubokat finanszírozza.

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A csapatok gazdálkodását és pénzügyi tervezését jelentősen megnehezítette a kormányváltás utáni bizonytalanság. Az Orbán-kormányok tizenhat éve alatt folyamatosan növekvő sporttámogatások után a klubok bizonytalanok voltak abban, mekkora forrásból gazdálkodhatnak a következő szezonban. Mivel a hazai egyesületek bevételeinek döntő részét a közvetítési jogdíjak és az állami Szerencsejáték Zrt. szponzori támogatása adja, a mostani megegyezés létfontosságú számukra.

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Az új kormány átláthatósági vállalásai dacára a nyertes pályázatról szóló hivatalos közleményekből eleinte kimaradt a megállapodás pontos összege, így csak utólagos újságírói megkeresésre derült ki, mekkora összeget fizet valójában az MTVA az MLSZ-nek.

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Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.07.16.
Címlapkép: Getty Images
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