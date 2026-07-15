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Sport

Spanyol simázás, fogalmatlan franciák és egy dicstelen búcsú: mi ment félre Mbappééknál?

Pénzcentrum
2026. július 15. 11:43

Didier Deschamps hosszú és sikerekben gazdag szöveteségi kapitányi pályafutása nem úgy ér véget, ahogyan szerette volna.

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A végső esélyesnek is többször kikiáltott franciák a kedd esti elődöntőben meglepően simán, 2-0-ra kaptak ki a spanyoloktól, így a szombati bronzmeccs van már csak hátra a világbajnokságukból. Az 57 éves kapitány, Didier Deschamps – aki játékosként 1998-ban, edzőként pedig 2018-ban szerzett világbajnoki címet – a harmadik aranyérméről álmodott, ám a dallasi elődöntőben a csapata elmaradt a várakozásoktól.

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A tornán korábban látványos, támadó futballt bemutató franciák a teljes mérkőzésen mindössze tízszer lőttek kapura, ami a legkevesebb a világbajnoki szerepléseik történetében, miközben a várható gólok mutatója (xG) is alig érte el a 0,3-at, pedig a találkozó előtt egyértelmű esélyesnek számítottak.

FIFA Világbajnokság
Franciaország
0
2
Spanyolország
Félidő: 0-1
2026. július 14. kedd 21:00
|
AT&T Stadium, Arlington
Hazai gólszerzők
Vendég gólszerzők
22' Mikel Oyarzabal (11-esből), 58' Pedro Porro
49
Labdabirtoklási arány
51
118
Támadások
109
46
Veszélyes támadások
23
3
Kaput eltaláló lövések
2
5
Kaput elkerülő lövések
5
7
Szögletek
1
2
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
1
2
Blokkolt lövések
3
Adatlap létrehozva: 2026.07.15.

Kylian Mbappé a meccs után a taktikát bírálva kifejtette, hogy a középpályán kialakult emberhátrányos szituációk miatt rendkívül nehéz volt tartani a lépést a spanyolokkal, és a letámadásból is hiányzott az összhang. Hozzátette, hogy Spanyolország sokkal jobban kontrollálta a mérkőzést, míg ők technikailag túl pontatlanok voltak. Patrick Vieira szintén kritikus volt, szerinte a legjobb francia játékosok eltűntek a pályáról, a csapat pedig kollektíven nyújtott gyenge teljesítményt.

Vigasznak aligha nevezhető, de Deschamps Dallasban történelmi rekordot állított fel azzal, hogy immár ő irányított a legtöbb világbajnoki mérkőzésen szövetségi kapitányként. A szakember 26. alkalommal ült a kispadon vb-meccsen, amivel megelőzte a korábbi nyugatnémet szövetségi kapitányt, Helmut Schönt. Ebből a 26 találkozóból 20-at megnyert, és mindössze háromszor szenvedett vereséget. Deschamps már 2025 januárjában bejelentette, hogy a torna után távozik, így búcsúmeccsét az Anglia–Argentína elődöntő vesztese ellen vívja majd szombaton, Miamiban.

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Érzelmes búcsú, aztán indulás: utolsó hazai meccsére készül a világbajnok francia kapitány
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Érzelmes búcsú, aztán indulás: utolsó hazai meccsére készül a világbajnok francia kapitány
A ma esti lille-i mérkőzésen búcsúzik el a a hazai közönségtől a játékosként és edzőként is világbajnok francia szakvezető, Didier Deschamps.

Deschamps 2012 óta töltötte be a szövetségi kapitányi posztot, és 14 éves regnálása alatt jelentős fordulatot hozott a nemzeti csapat életébe. A 2010-es dél-afrikai vb-kudarc és a Raymond Domenech szövetségi kapitány körül kialakult belső konfliktusok után egy mélyen megosztott keretből épített egységes, rendkívül sikeres csapatot. Vezetésével a franciák 2018-ban világbajnokok lettek, 2022-ben pedig csak tizenegyespárbajban maradtak alul Argentínával szemben a fináléban. Emellett az Európa-bajnokságokon is sikeresek voltak: 2016-ban hazai pályán döntőt, 2024-ben pedig elődöntőt játszottak.

Olivier Giroud, aki 2018-ban tagja volt a világbajnok együttesnek, úgy fogalmazott, hogy Deschamps megérdemelte volna a méltóbb búcsút, hiszen az elért eredményei önmagukért beszélnek. A kapitány legesélyesebb utódja a korábbi csapattárs, Zinédine Zidane lehet, akivel az ESPN márciusi értesülései szerint már szóbeli megállapodás is született. Az 54 éves Zidane korábban a Real Madrid vezetőedzőjeként egymás után háromszor hódította el a Bajnokok Ligája trófeáját.
Címlapkép: Getty Images
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