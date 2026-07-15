A két nemzet történelmi és futballmúltja miatt parázs mérkőzésre van kilátás, és mindkét gárda kimerítő meccsek után jutott a négy közé.
Spanyol simázás, fogalmatlan franciák és egy dicstelen búcsú: mi ment félre Mbappééknál?
Didier Deschamps hosszú és sikerekben gazdag szöveteségi kapitányi pályafutása nem úgy ér véget, ahogyan szerette volna.
A végső esélyesnek is többször kikiáltott franciák a kedd esti elődöntőben meglepően simán, 2-0-ra kaptak ki a spanyoloktól, így a szombati bronzmeccs van már csak hátra a világbajnokságukból. Az 57 éves kapitány, Didier Deschamps – aki játékosként 1998-ban, edzőként pedig 2018-ban szerzett világbajnoki címet – a harmadik aranyérméről álmodott, ám a dallasi elődöntőben a csapata elmaradt a várakozásoktól.
A tornán korábban látványos, támadó futballt bemutató franciák a teljes mérkőzésen mindössze tízszer lőttek kapura, ami a legkevesebb a világbajnoki szerepléseik történetében, miközben a várható gólok mutatója (xG) is alig érte el a 0,3-at, pedig a találkozó előtt egyértelmű esélyesnek számítottak.
Kylian Mbappé a meccs után a taktikát bírálva kifejtette, hogy a középpályán kialakult emberhátrányos szituációk miatt rendkívül nehéz volt tartani a lépést a spanyolokkal, és a letámadásból is hiányzott az összhang. Hozzátette, hogy Spanyolország sokkal jobban kontrollálta a mérkőzést, míg ők technikailag túl pontatlanok voltak. Patrick Vieira szintén kritikus volt, szerinte a legjobb francia játékosok eltűntek a pályáról, a csapat pedig kollektíven nyújtott gyenge teljesítményt.
Vigasznak aligha nevezhető, de Deschamps Dallasban történelmi rekordot állított fel azzal, hogy immár ő irányított a legtöbb világbajnoki mérkőzésen szövetségi kapitányként. A szakember 26. alkalommal ült a kispadon vb-meccsen, amivel megelőzte a korábbi nyugatnémet szövetségi kapitányt, Helmut Schönt. Ebből a 26 találkozóból 20-at megnyert, és mindössze háromszor szenvedett vereséget. Deschamps már 2025 januárjában bejelentette, hogy a torna után távozik, így búcsúmeccsét az Anglia–Argentína elődöntő vesztese ellen vívja majd szombaton, Miamiban.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Deschamps 2012 óta töltötte be a szövetségi kapitányi posztot, és 14 éves regnálása alatt jelentős fordulatot hozott a nemzeti csapat életébe. A 2010-es dél-afrikai vb-kudarc és a Raymond Domenech szövetségi kapitány körül kialakult belső konfliktusok után egy mélyen megosztott keretből épített egységes, rendkívül sikeres csapatot. Vezetésével a franciák 2018-ban világbajnokok lettek, 2022-ben pedig csak tizenegyespárbajban maradtak alul Argentínával szemben a fináléban. Emellett az Európa-bajnokságokon is sikeresek voltak: 2016-ban hazai pályán döntőt, 2024-ben pedig elődöntőt játszottak.
Olivier Giroud, aki 2018-ban tagja volt a világbajnok együttesnek, úgy fogalmazott, hogy Deschamps megérdemelte volna a méltóbb búcsút, hiszen az elért eredményei önmagukért beszélnek. A kapitány legesélyesebb utódja a korábbi csapattárs, Zinédine Zidane lehet, akivel az ESPN márciusi értesülései szerint már szóbeli megállapodás is született. Az 54 éves Zidane korábban a Real Madrid vezetőedzőjeként egymás után háromszor hódította el a Bajnokok Ligája trófeáját.
82 éves korában meghalt Szántó Imre, aki Kovács Kokó István olimpiai bajnoki sikerének idején vezette a válogatottat.
A hazai triatlonsport kiemelkedő alakja, Flander Márton váratlanul és nagyon fiatalon távozott, halála lesújtotta a maygar sportközösséget.
A brazil elnök szégyenletesnek nevezte, hogy a stábtagok mellett csak egyetlen játékos tért vissza az országba a kiesés után.
Haaland ugyan már tovább is utazott, így az ünnepségen nem vett részt, de a csapatkapitány és a keret többi tagja el volt ragadtatva a fogadtatástól...
Egygólos hátrányt kéne ledolgoznia a bajnoki címvédő ETO-nak, az időjárásban mindenesetre bízhatnak.
Itt van Magyar Péter mesterterve: ingyen meccsjegyet és sportolási kedvezményeket osztanának ki rengeteg magyarnak
A még egy hétig véleményezhető javaslat szerint a jelentkezők 10 százalékos kedvezményt kapnának az állami fenntartású sportlétesítményekbe.
A torna negyeddöntői történelmi forgalmi csúcsot hoztak a magyar sportfogadásban, miközben a játékosok figyelme már a Franciaország–Spanyolország és az Anglia–Argentína elődöntőkre irányul.
A sportolónál 2024-ben diagnosztizáltak rosszindulatú pajzsmirigydaganatot, aki ezt követően két műtéten és komoly elszigeteltséggel járó izotópkezeléseken esett át.
Foci vb 2026: összeeresztettük az AI-okat, teljesen más győztest jósol a ChatGPT, a Grok és a Copilot
Franciaország, Argentína, Anglia vagy Spanyolország? Megkértük a legismertebb mesterséges intelligenciákat, hogy 50 ezer futásos szimulációval jósolják meg a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elődöntőit és döntőjét.
Az orosz sportolók már e hónap végén visszatérhetnek a nemzetközi vérkeringésbe, most az asztaliteniszben.
Ősi ellenségeskedés lángol fel a vébé elődöntőjében: nagyon készül a rendőrség, borítékolható a botrány?
A szurkolókat csak részlegesen szeparálják el, a rendőrség azonban komolyan készül, hogy ne legyen semmi komoly zűr a két ősellenség között.
A Manchester United aktiválta az Aston Villa belga válogatott középpályása, Youri Tielemans szerződésében szereplő 35 millió fontos kivásárlási záradékot.
A UFC ír fenegyereke öt év után lépett újra oktagonba, de nem tartott sokáig a mérkőzés.
Az Audi célja, hogy 2030-ra a világbajnoki címért harcolhasson a Forma–1-ben – jelentette ki Mattia Binotto.
Ez mindössze a harmadik alkalom a világbajnokságok történetében, hogy kizárólag korábbi győztesek alkotják az elődöntő mezőnyét, amire korábban csak 1970-ben és 1990-ben volt példa.
Még mindig a fejlesztések miatt áll a bál az F1-ben: Alonso és Verstappen is kifakadtak a Belga Nagydíj előtt
Fernando Alonso figyelmeztetése szerint a versenyzők a kör nagy részében lemerült akkumulátorral autózhatnak, így esetenként kisebb teljesítmény áll majd rendelkezésükre, mint a Formula–2-ben.
Az egykori labdarúgó, Diego Forlán egyelőre a jövő év elejéig irányítja egyszerre a felnőtt, valamint az U20-as férfiválogatottat is.
Asztalra vág a négyszeres Tour-győztes bringakirály: korábbi rajtot akar, elege van a hőségben tekerésből
Tadej Pogacar szerint el kellene gondolkodni a reggeli rajton, ugyanis nonszensz, hogy tartós hőhullámok közepette szenved az egész mezőny.