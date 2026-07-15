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Hosszú estére számítson, aki nézné a vébédöntőt: súlyos dolgot közöltek a szervezől a vasárnapi meccsről
Sajtóértesülések szerint a vasárnapi világbajnoki döntőben a szokásosnál hosszabb félidei szünetre kell számítani, ugyanis a FIFA történetének első félidei show-műsorát rendezik meg a New Jersey-i stadionban - jelentette a DPA.
A nagyszabású produkció miatt a mérkőzés szünete várhatóan meghaladja majd a megszokott 15 percet. Bár a műsor pontos időtartama egyelőre nem ismert, a híradások 20–30 perces műsoridőről szólnak. A fellépők között szerepel Madonna, Shakira, Justin Bieber, a Coldplay, valamint a dél-koreai K-pop-szenzáció, a BTS is. Bár a sztárok névsorát már néhány hete nyilvánosságra hozták, a show pontos hosszáról a FIFA eddig nem közölt részleteket.
A labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB) által meghatározott előírások szerint a játékosoknak legfeljebb 15 perces félidei pihenő jár, így a szünet időtartamát hivatalosan csak a játékvezető engedélyével lehet módosítani.
A döntő előtt egy záróünnepséget is rendeznek, amelyen Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, valamint a népszerű tartalomgyártó, IShowSpeed is színpadra lép, sőt, még Tom Cruise színész is feltűnik majd ezen a rendezvényen. A FIFA tájékoztatása szerint a műsor visszatekint a június 11-én elrajtolt, 48 csapatos tornára, amelynek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen adott otthont.
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