2026. július 15. szerda Henrik, Roland
31 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rutherford, NJ/USA - 2021. február 4: A Metlife stadion, a New York Football Giants és a Jets otthona az Orlena téli vihar következtében fagyott tundrává válik.
Sport

Hosszú estére számítson, aki nézné a vébédöntőt: súlyos dolgot közöltek a szervezől a vasárnapi meccsről

Pénzcentrum
2026. július 15. 14:53

Sajtóértesülések szerint a vasárnapi világbajnoki döntőben a szokásosnál hosszabb félidei szünetre kell számítani, ugyanis a FIFA történetének első félidei show-műsorát rendezik meg a New Jersey-i stadionban - jelentette a DPA.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A nagyszabású produkció miatt a mérkőzés szünete várhatóan meghaladja majd a megszokott 15 percet. Bár a műsor pontos időtartama egyelőre nem ismert, a híradások 20–30 perces műsoridőről szólnak. A fellépők között szerepel Madonna, Shakira, Justin Bieber, a Coldplay, valamint a dél-koreai K-pop-szenzáció, a BTS is. Bár a sztárok névsorát már néhány hete nyilvánosságra hozták, a show pontos hosszáról a FIFA eddig nem közölt részleteket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB) által meghatározott előírások szerint a játékosoknak legfeljebb 15 perces félidei pihenő jár, így a szünet időtartamát hivatalosan csak a játékvezető engedélyével lehet módosítani.

A döntő előtt egy záróünnepséget is rendeznek, amelyen Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, valamint a népszerű tartalomgyártó, IShowSpeed is színpadra lép, sőt, még Tom Cruise színész is feltűnik majd ezen a rendezvényen. A FIFA tájékoztatása szerint a műsor visszatekint a június 11-én elrajtolt, 48 csapatos tornára, amelynek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen adott otthont.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
9
2.
Dél-Afrika
4
3.
Dél-Korea
3
4.
Csehország
1
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lionel Messi
(Argentína)
8
2.
Kylian Mbappé
(Franciaország)
8
3.
Erling Haaland
(Norvégia)
7
4.
Jude Bellingham
(Anglia)
6
5.
Harry Kane
(Anglia)
6
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.07.15.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #zene #labdarúgás #usa #műsor #világbajnokság #FIFA #vb 2026 #döntő #foci vb

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:44
15:32
15:15
15:04
14:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 15.
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
2026. július 14.
Aggasztó forgatókönyv érik Németországban: Magyarország is keményen megsínyli, ha ez bekövetkezik
2026. július 15.
Villámgyorsan tönkremehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2026-ban: nem érdemes kockáztatni
2026. július 15.
Rettentő invazív növény szabadult el Magyarországon: ha ilyen nő a kertedben, azonnal lépni kell
2026. július 14.
Eladó Görgey Artúr legendás visegrádi villája: Móricz és Mikszáth is járt itt, most bárki megveheti
NAPTÁR
Tovább
2026. július 15. szerda
Henrik, Roland
29. hét
Július 15.
Bíróságok napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Sokkoló üzlet készülhet Liverpoolban: egyik legjobbjukat engedik el a Vörösök?
2
3 napja
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
3
1 hete
Újra életjelet adott Klein Dávid: így áll most a pakisztáni nyolcezres csúcs meghódítása
4
1 hete
Perceken múlt az olimpiai bajnok élete: allergiás sokkot kapott egy étteremben - részletek
5
3 napja
Forma-1 Belga Nagydíj 2026: itt van minden tudnivaló, az edzés és a rajt kezdése Spa-Francorchamps helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Heti limit
olyan korlátozás, amelyben az ügyfél egy heti bankkártya használatát (költését) összegszerűen vagy alkalomszámban engedélyezi

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 15. 13:37
Lelép a parlamentből Szijjártó Péter: visszaadja mandátumát a volt miniszter, itt fog dolgozni a továbbiakban
Pénzcentrum  |  2026. július 15. 13:03
Villámgyorsan tönkremehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2026-ban: nem érdemes kockáztatni
Agrárszektor  |  2026. július 15. 15:29
Kilőttek az árak a lengyel piacokon: ennyit kérnek most egy kiló paprikáért