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London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Sport

Beáldozza szupersztárját az Arsenal? Másik gólgyárost vinnének, lejárhatott Gyökeres ideje Londonban

Pénzcentrum
2026. július 15. 16:44

A talkSPORT értesülései szerint az Arsenal komolyan mérlegeli Julián Álvarez szerződtetését a nyári átigazolási időszakban - és még vezéráldozatra is hajlandó ennek érdekében. 

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Az argentin válogatott csatár, Julian Alvarez nyilvánosan is jelezte távozási szándékát az Atlético Madridtól, a londoni Arsenal pedig egy szokatlan játékoscsere-ajánlattal próbálja felpörgetni a tárgyalásokat. Álvarez elsősorban a Barcelonához igazolna, az Atlético Madrid azonban vonakodik attól, hogy közvetlen bajnoki riválisával üzleteljen.

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A madridi klub korábban már elutasított egy 86 millió fontos ajánlatot, és a játékos szerződésében szereplő 432 millió fontos kivásárlási záradék megfizetéséhez ragaszkodik. Emellett a Real Madrid korábbi, 129 millió fontos, szerintük komolytalan ajánlata is rontotta a tárgyalási hangulatot.

A talkSPORT beszámolója alapján az Arsenal a kezdeti egyeztetések során felvetette, hogy Viktor Gyökerest is belevonná az üzletbe. Bár az Atlético érdeklődik a svéd csatár iránt, a londoniak még nem döntötték el véglegesen, hogy valóban elengednék-e őt, ráadásul az Álvarez megszerzéséért indított klubközi tárgyalások is még csak a puhatolózó szakaszban járnak.

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Adatlap létrehozva: 2026.07.15.

Az Ágyúsok emellett továbbra is élénk érdeklődést mutatnak az Aston Villa középpályása, Morgan Rogers iránt, ám ez a lépés független lenne az Álvarez-transzfertől. A londoni klub emellett biztató tárgyalásokat folytat a Brugge csapatával a görög szélső, Hrísztosz Dzólisz leigazolásáról, miután Leandro Trossard 17 millió fontért a Besiktashoz szerződött.

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Andy Brassell, a talkSPORT európai futballszakértője úgy véli, Álvarez tökéletesen illeszkedne az Arsenal játékrendszerébe. Véleménye szerint az argentin támadó igazi vezéregyéniség, aki minden mérkőzésen a maximumot nyújtja, egyéni megmozdulásaival képes helyzeteket teremteni, a büntetőterületen belülről és távolról is veszélyes, emellett remekül szolgálja ki a társait. Brassell hozzátette, hogy egy ilyen erős keretben Álvarez a legfontosabb pillanatokban dönthetné el a meccseket, és komoly minőségi javulást hozna a jelenlegi Premier League-címvédő játékába.
Címlapkép: Getty Images
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