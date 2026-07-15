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Beáldozza szupersztárját az Arsenal? Másik gólgyárost vinnének, lejárhatott Gyökeres ideje Londonban
A talkSPORT értesülései szerint az Arsenal komolyan mérlegeli Julián Álvarez szerződtetését a nyári átigazolási időszakban - és még vezéráldozatra is hajlandó ennek érdekében.
Az argentin válogatott csatár, Julian Alvarez nyilvánosan is jelezte távozási szándékát az Atlético Madridtól, a londoni Arsenal pedig egy szokatlan játékoscsere-ajánlattal próbálja felpörgetni a tárgyalásokat. Álvarez elsősorban a Barcelonához igazolna, az Atlético Madrid azonban vonakodik attól, hogy közvetlen bajnoki riválisával üzleteljen.
A madridi klub korábban már elutasított egy 86 millió fontos ajánlatot, és a játékos szerződésében szereplő 432 millió fontos kivásárlási záradék megfizetéséhez ragaszkodik. Emellett a Real Madrid korábbi, 129 millió fontos, szerintük komolytalan ajánlata is rontotta a tárgyalási hangulatot.
A talkSPORT beszámolója alapján az Arsenal a kezdeti egyeztetések során felvetette, hogy Viktor Gyökerest is belevonná az üzletbe. Bár az Atlético érdeklődik a svéd csatár iránt, a londoniak még nem döntötték el véglegesen, hogy valóban elengednék-e őt, ráadásul az Álvarez megszerzéséért indított klubközi tárgyalások is még csak a puhatolózó szakaszban járnak.
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Az Ágyúsok emellett továbbra is élénk érdeklődést mutatnak az Aston Villa középpályása, Morgan Rogers iránt, ám ez a lépés független lenne az Álvarez-transzfertől. A londoni klub emellett biztató tárgyalásokat folytat a Brugge csapatával a görög szélső, Hrísztosz Dzólisz leigazolásáról, miután Leandro Trossard 17 millió fontért a Besiktashoz szerződött.
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Andy Brassell, a talkSPORT európai futballszakértője úgy véli, Álvarez tökéletesen illeszkedne az Arsenal játékrendszerébe. Véleménye szerint az argentin támadó igazi vezéregyéniség, aki minden mérkőzésen a maximumot nyújtja, egyéni megmozdulásaival képes helyzeteket teremteni, a büntetőterületen belülről és távolról is veszélyes, emellett remekül szolgálja ki a társait. Brassell hozzátette, hogy egy ilyen erős keretben Álvarez a legfontosabb pillanatokban dönthetné el a meccseket, és komoly minőségi javulást hozna a jelenlegi Premier League-címvédő játékába.
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