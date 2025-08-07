Friss hírek a Balaton-átúszásról: ismét eltolják a eseményt az időjárás miatt?

Harmadik próbálkozásra úgy tűnik, az időjárás lehetővé teszi a hagyományos Balaton-átúszás megrendezését. Szombaton a légköri viszonyok közel optimálisnak ígérkeznek, sem erősebb szél sem nagyobb hullámok - remélhetően - nem fogják zavarni a több, mint 5 kilométeres táv leúszását - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.

Eszerint az időjárást szombaton egy épülő anticiklon határozza meg, amelynek a Balaton térsége várhatóan éppen a tengelyében lesz. Ez a légköri helyzet nyáron jellemzően gyengén szeles, napos, meleg idővel jár - jegyezték meg. Hozzátették: a Balatonnál fokozott szerepet kap a tavi cirkuláció, amely a nappali órákban mérsékelt, a tó tengelyéből a part irányába fújó széllel jár.

Szombaton a reggeli órákban gyenge, óránként 5-10 kilométeres sebességű, változó irányú légmozgás várható. A déli óráktól a helyi szélrendszert egy-egy délnyugati befújás zavarhatja meg, amely csak kissé megélénkülő, óránként 15-20 kilométeres légmozgást okozhat. Jelentősebb hullámzásra nem kell számítani. Napközben kissé megnövekszik a rétegfelhőzet, amely megszűri a napsütést, azonban csapadék nem várható. A hajnali hőmérséklet 21 Celsius-fok körül alakul, amely gyorsan melegszik és délutánra a vízparton 33 fok körüli értékek várhatóak, a víz hőmérséklete 23-24 fok körül alakul - írták.