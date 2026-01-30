Megdöbbentő látvány fogadta Egyházashetye határában azokat, akik arra jártak: több, egymásra dobott döglött disznót fotózott le egy olvasó, a tetemek egy kuka mellett hevertek.
Hivatalos: megvan a 2026-os Balaton-átúszás időpontja – itt vannak a részletek
Kihirdették a 2026-os Balaton-átúszás tervezett időpontját: a szervezők tájékoztatása szerint a 44. Lidl Balaton-átúszást 2026. július 18-án, szombaton rendezik meg.
A hivatalos eseményoldal már elérhető, a nevezések pedig várhatóan április 7-én, kedden nyílnak meg. Azok számára, akik már most terveznek, a szervezők az esőnapokat is közzétették: július 19., 25., 26., valamint augusztus 1., 2., 8. és 9. szerepel a tartaléknapok között - – írja a We Love Balaton.
A résztvevők idén is három különböző távon próbálhatják ki magukat:
- a klasszikus Lidl Balaton-átúszás 5,2 kilométeres távján,
- a féltávon, amely 2,6 kilométer hosszú,
- valamint a Lidl Balaton-áthúzás SUP-kategóriában, szintén 5,2 kilométeren.
A Balaton ikonikus sporteseményét továbbra is Révfülöp és Balatonboglár között rendezik meg, jellemzően több mint tízezer indulóval. Az átlagos úszóidő körülbelül három óra, az úszófolyosót mintegy 200 vitorlás hajó jelöli ki. A biztonságról több tucat vízimentő és rendőrségi motoros gondoskodik, emellett három kórházhajó és több mint ezer szervező vesz részt a lebonyolításban.
A Balaton-átúszás időjárásfüggősége továbbra is meghatározó tényező: 2025-ben két alkalommal is el kellett halasztani az eseményt, amelyet végül augusztus 9-én tudtak megtartani.
Bakancslistás téli varázslat hazánk egyik legszebb vizes élőhelyén: sétálj rigók és vörösbegyek között!
Ha szeretnéd testközelből látni a téli madárvilágot, ne hagyd ki a január 31-i Dinnyési-fertői madárles túrát.
Újra felbukkant a börzsönyi vadmacska: a ritka ragadozót kameracsapdák rögzítették, ahogy nappal portyázik és jelöli a területét.
Bezár Eger belvárosának kultikus helye: eladó a kultikus Retro Múzeum! A kérdés azonban sokakat foglalkoztat: mi lesz a rengeteg retró kinccsel?
Nem állt meg a Rákos-pataknál az olajszennyezés: az anyagot már a Dunában is észlelték. A hatóságok szerint a szennyezés forrása nem a XIII. kerületben, hanem...
Sümeg várát mostantól vizuálisan is felfedezhetjük: a látogatók virtuálisan végigkövethetik a vár fejlődését a 13. századtól a 17. századig.
Váratlanul lehúzta a rolót Győr egyik forgalmas útja mentén működő üzlet. A Tihanyi Árpád úton található Angel Pékség helyisége nyitvatartási időben is zárva volt, a...
Ha a közeljövőben gemenci kirándulást terveznél, érdemes előbb tájékozódni. Az erdőgazdaság februártól ideiglenes látogatási tilalmat vezet be.
Több tízmilliárd forintos állami támogatással indulhat el hamarosan Székesfehérvár egyik legnagyobb fejlesztése: az Óbudai Egyetem és a város közös Tudományos és Innovációs Parkja.
Hónapokig tartó civil tiltakozás, szakmai kifogások és hatósági vizsgálatok után elkaszálta a kormányhivatal a csobánkai dolomitbánya újranyitásának tervét.
Egyre dominánsabb a budapesti agglomeráció: egyre több településről ingáznak ide a dolgozók. De mi marad így a vidéki városoknak? Hardi Tamás friss kutatása erre is...
Nem mindennapi sportesemény érkezik Veszprémbe: február 21-én, szombaton lépcsőfutó versenyt rendeznek a város ikonikus épületében, a Húszemeletesben.
A tél legnagyobb gasztrobulija jön: Miskolci Kocsonyafesztivál 2026 – teljes program és sztárfellépők
A 2026-os Kocsonyafesztivál február 6. és 8. között várja a téli gasztronómia rajongóit, akik idén nemcsak az ízek miatt látogathatnak Miskolcra. Íme a részletes programajánló!
A világ egyik legolvasottabb utazási magazin most összeállította a 20 legjobb alternatív várost a zsúfolt nagyvárosok helyett. Az előkelő listára felkerült egy vidéki nagyváros is,...
Sokan töltötték a hétvégét a Balatonnál. Volt, aki csak sétált, mások korcsolyáztak – és akadt olyan is, aki bevállalta a „Balcsi-átbringázást”.
Elképesztő, mit műveltek a civilek: pár hónap alatt élő vízi élőhelyet varázsoltak a kiszáradt pusztából + Videó
Két hónap alatt új életre kelt Marispuszta, Kiskunmajsán: a civilek az elfolyó vizet megtartva, okos megoldásokkal teljesen új élővilágot alakítottak ki a kiszáradt területen.
Ne költs drága bolti madáreleségre: fillérekből, otthon is készíthetsz tápláló téli csemegét + Videó
Január vége van, de még korai lenne temetni a telet: így etetheted a madarakat otthon készített eleséggel! Mutatjuk, hogyan állj neki!
Patkánytanya volt, hamarosan luxusvilla lesz: látványos fotókon, hogyan újul meg a kultikus Brenner-ház
A kétszer is leégett, évekig pusztuló Brenner-villa sokáig Szombathely egyik legtragikusabb sorsú épületének számított.
Egy pillanatra megállt az idő a téli Ipoly mellett: hófehér szarvas vágtázott a rutinos barna rudli között.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.