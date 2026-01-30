2026. január 30. péntek Martina, Gerda
Révfülöp, 2025. augusztus 9.Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar fönöke a Magyar Honvédség katonáiból, honvédelmi alkalmazottaiból és családtagjaiból álló Úszó Erőd csapat rajtjánál a 43. sz. Lidl Balaton-átúszáson
HelloVidék

Hivatalos: megvan a 2026-os Balaton-átúszás időpontja – itt vannak a részletek

HelloVidék
2026. január 30. 10:45

Kihirdették a 2026-os Balaton-átúszás tervezett időpontját: a szervezők tájékoztatása szerint a 44. Lidl Balaton-átúszást 2026. július 18-án, szombaton rendezik meg.

A hivatalos eseményoldal már elérhető, a nevezések pedig várhatóan április 7-én, kedden nyílnak meg. Azok számára, akik már most terveznek, a szervezők az esőnapokat is közzétették: július 19., 25., 26., valamint augusztus 1., 2., 8. és 9. szerepel a tartaléknapok között - – írja a We Love Balaton.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A résztvevők idén is három különböző távon próbálhatják ki magukat:

  • a klasszikus Lidl Balaton-átúszás 5,2 kilométeres távján,
  • a féltávon, amely 2,6 kilométer hosszú,
  • valamint a Lidl Balaton-áthúzás SUP-kategóriában, szintén 5,2 kilométeren.

A Balaton ikonikus sporteseményét továbbra is Révfülöp és Balatonboglár között rendezik meg, jellemzően több mint tízezer indulóval. Az átlagos úszóidő körülbelül három óra, az úszófolyosót mintegy 200 vitorlás hajó jelöli ki. A biztonságról több tucat vízimentő és rendőrségi motoros gondoskodik, emellett három kórházhajó és több mint ezer szervező vesz részt a lebonyolításban.

A Balaton-átúszás időjárásfüggősége továbbra is meghatározó tényező: 2025-ben két alkalommal is el kellett halasztani az eseményt, amelyet végül augusztus 9-én tudtak megtartani.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #turizmus #időjárás #sport #szabadidő #úszás #programok #július #strandolás #hellovidék #2026

