Hivatalos: megvan a 2026-os Balaton-átúszás időpontja – itt vannak a részletek

Kihirdették a 2026-os Balaton-átúszás tervezett időpontját: a szervezők tájékoztatása szerint a 44. Lidl Balaton-átúszást 2026. július 18-án, szombaton rendezik meg.

A hivatalos eseményoldal már elérhető, a nevezések pedig várhatóan április 7-én, kedden nyílnak meg. Azok számára, akik már most terveznek, a szervezők az esőnapokat is közzétették: július 19., 25., 26., valamint augusztus 1., 2., 8. és 9. szerepel a tartaléknapok között - – írja a We Love Balaton.

A résztvevők idén is három különböző távon próbálhatják ki magukat:

a klasszikus Lidl Balaton-átúszás 5,2 kilométeres távján,

a féltávon, amely 2,6 kilométer hosszú,

valamint a Lidl Balaton-áthúzás SUP-kategóriában, szintén 5,2 kilométeren.

A Balaton ikonikus sporteseményét továbbra is Révfülöp és Balatonboglár között rendezik meg, jellemzően több mint tízezer indulóval. Az átlagos úszóidő körülbelül három óra, az úszófolyosót mintegy 200 vitorlás hajó jelöli ki. A biztonságról több tucat vízimentő és rendőrségi motoros gondoskodik, emellett három kórházhajó és több mint ezer szervező vesz részt a lebonyolításban.

A Balaton-átúszás időjárásfüggősége továbbra is meghatározó tényező: 2025-ben két alkalommal is el kellett halasztani az eseményt, amelyet végül augusztus 9-én tudtak megtartani.