Évtizedes futballháború lángol fel újra: jön a második elődöntő, Anglia vagy Argentína játszhat az aranyért?

Szerda este Atlantában csap össze Anglia és Argentína a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében. A két nemzet történelmi és futballmúltja miatt parázs mérkőzésre van kilátás, ráadásul mindkét gárda kimerítő, hosszabbításokkal és bravúros fordításokkal teli úton jutott a legjobb négy közé. A találkozó tétje a vasárnapi, New York-i döntőbe jutás.

Az angol–argentin párharcok a terhelt politikai múlt és a korábbi világbajnoki drámák miatt mindig különleges hangulatúak. A rivalizálás az 1966-os tornától és a Falkland-szigeteki háborútól kezdve Diego Maradona 1986-os, elhíresült "Isten keze" gólján át egészen az 1998-as tizenegyespárbajig és a 2002-es angol visszavágóig nyúlik vissza. A dél-amerikaiak szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni és a játékosok azonban igyekeznek tompítani a feszültséget, így az összecsapást kizárólag a végső győzelem felé vezető út újabb állomásaként kezelik.

A címvédő argentinok csapatkapitánya, Lionel Messi – aki 32 mérkőzéssel és 21 találattal vezeti a világbajnokságok örökrangsorát, a jelenlegi tornán pedig nyolc góllal holtversenyben éllovas a francia Kylian Mbappéval – kiemelte, hogy a lehető legjobb állapotban kell pályára lépniük egy ilyen erős ellenféllel szemben.

Erre a koncentrációra szükség is lesz, hiszen a dél-amerikai csapat a csoportkör után alaposan megszenvedett a továbbjutásért. A Zöld-foki-szigeteket, majd az emberhátrányban játszó Svájcot is csak hosszabbításban tudták legyűrni, míg Egyiptom ellen kétgólos hátrányból, a hajrában fordítottak. Messi maga is elismerte, hogy ez a menetelés fizikailag rendkívül kimerítő volt számukra.

Anglia útja sem volt sokkal zökkenőmentesebb az elődöntőig, az ő esetükben is a küzdeni tudás dominált. A Kongói Demokratikus Köztársaság ellen az utolsó negyedórában fordítottak, a társházigazda Mexikót emberhátrányban győzték le, a trópusi miami hőségben pedig Norvégiát búcsúztatták hosszabbítás után. Míg az argentinoknál legtöbbször Messi villanásai jelentették a megoldást, az angoloknál a hat-hat gólos Harry Kane és Jude Bellingham lendítette át a csapatot a holtpontokon.

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Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya azonban nem elégszik meg az egyéni villanásokkal, sokkal precízebb csapatjátékot és a mérkőzések stabilabb, tudatosabb irányítását várja el a játékosaitól. Ha a német szakember hatvan év után újra a csúcsra juttatja az angol válogatottat, ő lesz az első olyan edző a labdarúgás történetében, aki külföldi szakvezetőként nyer világbajnoki címet.

Az atlantai elődöntőt magyar idő szerint szerda este 21 órától rendezik, a találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. A továbbjutó a francia–spanyol párharc győztesével mérkőzik meg a vasárnapi fináléban, míg a vesztesre a miami bronzmérkőzés vár.