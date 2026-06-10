Erre biztosan nem számítottak a Realnál: százmillió feletti ajánlatot tettek a riválisnak, szabályosan körberöhögték őket

A Real Madrid 150 millió eurós ajánlatot tett Julián Álvarezért, ám az Atlético Madrid határozottan elutasította a városi rivális próbálkozását, és a játékos szerződésében szereplő 500 millió eurós kivásárlási záradékra hivatkozott - írta a BBC Sport.

A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez a múlt héten még úgy fogalmazott, hogy újraválasztása esetén 150 millió eurós ajánlatot tesz egy meg nem nevezett, "galaktikus" játékosért. Miután vasárnap sikeresen megőrizte pozícióját, be is tartotta az ígéretét: az Atletico Madrid 26 éves argentin csatáráért, Julian Alvarezért benyújtott hivatalos megkeresést az Atlético elutasította - nem is akárhogyan.

A Real közleményben erősítette meg, hogy az igazgatótanács ülését követően hivatalos ajánlatot tett Álvarez játékjogáért, amelyet az Atlético a csatár szerződésében szereplő kivásárlási árra hivatkozva hárított el. Az Atlético válasza ennél csípősebbre sikeredett.

A madridiak az X-en nevető emojikkal reagáltak a Real bejelentésére, majd egy külön bejegyzésben úgy fogalmaztak, hogy a királyi gárda összekeverte az udvariasságot a hálával.

A félreértések elkerülése végett leszögezték, hogy semmit sem köszönnek nekik, és Juliánért semmilyen ajánlatot nem hajlandóak megfontolni, hozzátéve, hogy a Real még a Barcelonánál is jobban megnevetteti őket. Egy későbbi posztban arra is felszólították a klubot, hogy az új elnök jóvoltából vessenek véget az Atlético akadémiájáról történő játékosszerzéseknek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A korábban a Manchester Cityben futballozó Álvarez, aki az argentin válogatottal 2022-ben világbajnoki címet nyert, 2024-ben 81,5 millió font ellenében szerződött az Atléticóhoz. Az előző idényben 49 mérkőzésen 20 alkalommal talált be a kapuba, miközben csapata a negyedik helyen végzett a spanyol bajnokságban, a Bajnokok Ligájában pedig az elődöntőig jutott.

A Real Madrid ugyanekkor hivatalosan is bejelentette Álvaro Arbeloa vezetőedző távozását. A szakember januárban vette át az első csapat irányítását a Real Madrid B kispadjáról, miután korábbi liverpooli csapattársa, Xabi Alonso távozott a klubtól. A trófeák nélkül zárult idényt követően Arbeloa már a szezon vége előtt jelezte, hogy nem kívánja folytatni a munkát.

Az Arbeloa helyére érkező José Mourinho kinevezése Pérez kampányának egyik kulcsfontosságú ígérete volt. A portugál tréner, aki 2010 és 2013 között már irányította a madridi klubot, májusban hároméves szerződést írt alá a Benficától érkezve. Ez a megállapodás Pérez újraválasztásához volt kötve, ami vasárnap meg is valósult.