2026. július 1. szerda Tihamér, Annamária
27 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
FRA
Franciaország 3 0 Svédország
SWE
 Vége
32-es főtábla
MEX
Mexikó 2 0 Ecuador
ECU
 Vége
32-es főtábla
ENG
Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 18:00
32-es főtábla
BEL
Belgium Szenegál
SEN
 Ma 22:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Milánó, Olaszország â 2022. március 15.: A Giuseppe Meazza stadion Milánóban, Olaszországban, san siro, miláno, inter, ac milan
Sport

Elképesztő összeget költ a Milan a sztárfocistára: ilyen még soha nem volt

Pénzcentrum
2026. július 1. 17:43

Az AC Milan klubrekordot jelentő, sajtóhírek szerint mintegy 60 millió fontos összegért leigazolta a Paris Saint-Germain portugál csatárát, Gonçalo Ramost. A 25 éves támadó 2031-ig szóló szerződést írt alá a milánói klubbal - jelentette a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Goncalo Ramos három szezont töltött a francia fővárosban, ezalatt összesen 45 gólt szerzett, mielőtt most a Milanhoz igazolna. Az olasz sajtó beszámolói alapján a Milan több mint 70 millió eurót, azaz megközelítőleg 60,2 millió fontot fizetett a játékosért, amivel ő lett a klub történetének legdrágább igazolása. A korábbi átigazolási rekordot Rafael Leão tartotta, akit 2019-ben mintegy 42 millió fontért vásároltak meg a Lille együttesétől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A portugál csatár az első szerzemény Rúben Amorim irányítása alatt. A Manchester United korábbi vezetőedzője a múlt hónapban kétéves megállapodást kötött a Milannal, a kispadon pedig Massimiliano Allegrit váltotta. Allegrit a szezon végi gyenge szereplés után menesztették, miután az együttes lemaradt a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekről.

Olaszország
AC Milan
Piaci érték: 563,50M
Bajnokság: Italian Serie A
Jelenlegi helyezés: #12
Italian Serie A helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
11.
Lecce
0
0
0
0
0
0
0
0
12.
AC Milan
0
0
0
0
0
0
0
0
13.
Monza
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatlap létrehozva: 2026.07.01.

A PSG-t eközben szóba hozták az RB Leipzig labdarúgójával, a Liverpool által is figyelt Yan Diomandéval. A párizsiak átigazolási terveit Nászer al-Helaifi elnök, Luis Campos sportigazgató és Luis Enrique vezetőedző koordinálja, a cél pedig egy-két meghatározó játékos megszerzése a tavaly sorozatban második BL-trófeáját és újabb Ligue 1-bajnoki címét begyűjtő keretbe.

A keret átalakítása során távozókra is számítani lehet, hiszen a középpályás I Gangin és a támadó Randal Kolo Muani egyaránt elhagyhatja a francia klubot.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #átigazolás #átigazolási hírek #ruben amorim #olasz foci #ac milan #serie a #ligue 1 #paris saint-germain

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:53
17:43
17:32
17:13
17:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 1.
Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért
2026. június 30.
A mostani brutális meleg csak a kezdet: olyan éghajlatváltozás közeleg, hogy hamarosan rá se ismerünk majd Magyarországra
2026. július 1.
Óriási fordulat közeleg: ez a technológia néhány éven belül porig rombolhatja a kriptopiacot
2026. július 1.
Alattomos fertőző betegségek terjednek Magyarországon: egyre többen betegszenek meg, ennek nagyon nem lesz jó vége
2026. július 1.
Mennyibe kerül egy klíma beszerelése? Egy klíma ára, minden költsége 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 1. szerda
Tihamér, Annamária
27. hét
Július 1.
A reggae-zene világnapja
Július 1.
A magyar köztisztviselők napja
Július 1.
A magyar egészségügy napja (Semmelweis nap)
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
2
1 hete
Forma-1 Osztrák Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, az edzés és a verseny kezdete Spielberg, Ausztria helyszínen
3
4 napja
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
4
3 napja
Foci vb 2026: jön a kieséses szakasz, innentől minden élesben megy: mutatjuk a teljes vb-menetrendet!
5
1 napja
Kiderült végre, mi lesz a magyar TAO-rendszerrel: megszólalt az új sportállamtitkár, komoly változások jönnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árrés
a kereskedelmi áruknál a beszerzési és a fogyasztói ár különbözete.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 1. 16:13
Mediterrán szigeten kezdett új életet a népszerű magyar énekesnő: elárulta, miért döntött így
Pénzcentrum  |  2026. július 1. 16:01
Óriási fordulat közeleg: ez a technológia néhány éven belül porig rombolhatja a kriptopiacot
Agrárszektor  |  2026. július 1. 17:28
Kiderült az oroszok nagy terve: Kína segítségével tarolnák le a világpiacot