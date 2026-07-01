Elképesztő összeget költ a Milan a sztárfocistára: ilyen még soha nem volt

Az AC Milan klubrekordot jelentő, sajtóhírek szerint mintegy 60 millió fontos összegért leigazolta a Paris Saint-Germain portugál csatárát, Gonçalo Ramost. A 25 éves támadó 2031-ig szóló szerződést írt alá a milánói klubbal - jelentette a BBC.

Goncalo Ramos három szezont töltött a francia fővárosban, ezalatt összesen 45 gólt szerzett, mielőtt most a Milanhoz igazolna. Az olasz sajtó beszámolói alapján a Milan több mint 70 millió eurót, azaz megközelítőleg 60,2 millió fontot fizetett a játékosért, amivel ő lett a klub történetének legdrágább igazolása. A korábbi átigazolási rekordot Rafael Leão tartotta, akit 2019-ben mintegy 42 millió fontért vásároltak meg a Lille együttesétől.

A portugál csatár az első szerzemény Rúben Amorim irányítása alatt. A Manchester United korábbi vezetőedzője a múlt hónapban kétéves megállapodást kötött a Milannal, a kispadon pedig Massimiliano Allegrit váltotta. Allegrit a szezon végi gyenge szereplés után menesztették, miután az együttes lemaradt a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekről.

Olaszország AC Milan Piaci érték: 563,50M Bajnokság: Italian Serie A Jelenlegi helyezés: #12 Italian Serie A helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 11. Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0 12. AC Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Monza 0 0 0 0 0 0 0 0 Adatlap létrehozva: 2026.07.01.

A PSG-t eközben szóba hozták az RB Leipzig labdarúgójával, a Liverpool által is figyelt Yan Diomandéval. A párizsiak átigazolási terveit Nászer al-Helaifi elnök, Luis Campos sportigazgató és Luis Enrique vezetőedző koordinálja, a cél pedig egy-két meghatározó játékos megszerzése a tavaly sorozatban második BL-trófeáját és újabb Ligue 1-bajnoki címét begyűjtő keretbe.

A keret átalakítása során távozókra is számítani lehet, hiszen a középpályás I Gangin és a támadó Randal Kolo Muani egyaránt elhagyhatja a francia klubot.