Ez gyors volt: 39 nap után rúgta ki az edzőjét a Nottingham Forest

39 nap után kötöttek útilaput Ange Postecoglu talpára, a Forestnek a harmadik edzője következhet az idényben.

Alig egy hónap után kirúgta újonnan kinevezett edzőjét a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest - erről a BBC Sport számolt be. Ange Postecoglu megbízatásának megszűnését gyakorlatilag percekkel azután jelentették be, hogy a Forest ismét vereséget szenvedett, ezúttal a Chelsea-től kaptak ki 3-0-ra a nemzetközi szünetről visszatérve.

Postecoglu nagy reményekkel érkezett Notthinghambe augusztus végén, miután a Forest tulajdonosa felmondott a két éve regnáló menedzsernek, Nuno Espirito Santónak. Az eredmények azonban nem akartak jönni, és a legutóbbi EL-meccsen a szurkolók már a fejét követelték az új edzőnek. Erről itt írtunk:

Postecoglu az előző szezon vége óta - vagyis körülbelül öt hónap alatt - most lett másodszor munkanélküli. A Forestet megelőzően a Tottenham Hotspurnél dolgozott egy szezont, ahonnan az idény végén annak ellenére is kirúgták, hogy megnyerte a csapattal az Európa Ligát.