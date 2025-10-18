2025. október 18. szombat Lukács
Nottingham, Egyesült Királyság. 09.21.2023 Nottingham Forest Football Club, The City Ground. Légi felvétel. 2023. szeptember 21.
Sport

Ez gyors volt: 39 nap után rúgta ki az edzőjét a Nottingham Forest

Pénzcentrum
2025. október 18. 16:30

39 nap után kötöttek útilaput Ange Postecoglu talpára, a Forestnek a harmadik edzője következhet az idényben.

Alig egy hónap után kirúgta újonnan kinevezett edzőjét a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest - erről a BBC Sport számolt be. Ange Postecoglu megbízatásának megszűnését gyakorlatilag percekkel azután jelentették be, hogy a Forest ismét vereséget szenvedett, ezúttal a Chelsea-től kaptak ki 3-0-ra a nemzetközi szünetről visszatérve.

Postecoglu nagy reményekkel érkezett Notthinghambe augusztus végén, miután a Forest tulajdonosa felmondott a két éve regnáló menedzsernek, Nuno Espirito Santónak. Az eredmények azonban nem akartak jönni, és a legutóbbi EL-meccsen a szurkolók már a fejét követelték az új edzőnek. Erről itt írtunk:

Máris megbukott a PL-csapat új edzője? A szurkolók a fejét követelik, ez így nem lesz hosszú
Ange Postecoglou nehéz helyzetbe került a Nottingham Forest élén, miután hat mérkőzés után sem tudott győzelmet aratni - a szurkolók már a menesztését követelik.

Postecoglu az előző szezon vége óta - vagyis körülbelül öt hónap alatt - most lett másodszor munkanélküli. A Forestet megelőzően a Tottenham Hotspurnél dolgozott egy szezont, ahonnan az idény végén annak ellenére is kirúgták, hogy megnyerte a csapattal az Európa Ligát.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #kirúgás #premier league #chelsea #tottenham #európa liga #angol foci #angol bajnokság #edzőváltás #nottingham forest

