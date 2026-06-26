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A Manchester Citys logója és jelvénye az Etihad Stadion előtt. 2024. július 17.
Sport

Brutális átigazolási rekord Angliában: döbbenetes pénzért megy a Cityhez a fiatal középpályás

Pénzcentrum
2026. június 26. 13:44

A 23 éves angol középpályás, Elliot Anderson hamarosan orvosi vizsgálaton vesz részt, ezt követően pedig véglegesíti átigazolását Manchesterbe - tudósított a BBC Sport.

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A Manchester City klubrekordot jelentő, 116 millió fontos vételárban állapodott meg a Nottingham Foresttel Elliot Anderson szerződtetéséről. Belső klubközeli források szerint a vételár fixen 116 millió font, amely semmilyen egyéb bónuszt nem tartalmaz. Más értesülések ugyanakkor arról számolnak be, hogy az üzlet értéke a különböző záradékokkal együtt a 130 millió fontot is elérheti. Ez új brit átigazolási rekordot jelentene, megdöntve azt a 125 millió fontos csúcsot, amelyet a Liverpool fizetett ki tavaly nyáron a Newcastle-nek Alexander Isakért.

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Bár a Nottingham korábban magasabb összeget remélt a játékosért, és a Manchester City első két ajánlatát el is utasította, a felek végül a harmadik ajánlat után dűlőre jutottak. A személyes feltételekről már megegyeztek a felek, így a Manchester Citynél végig bíztak abban, hogy az üzlet megvalósul. A Forest a Tottenham labdarúgója, Lucas Bergvall, valamint az Inter középpályása, Davide Frattesi iránt is érdeklődik, és a tervek szerint két új játékost is igazol a középpályára a nyári átigazolási időszakban.

Anglia
Manchester City
Piaci érték: 1 322,80M
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Adatlap létrehozva: 2026.06.26.

Anderson 2024-ben 35 millió fontért érkezett a Newcastle-től, és összesen 88 mérkőzésen lépett pályára a Forest színeiben, amelyeken négy gólt szerzett. Csapata a 2024–25-ös szezonban a hetedik, egy évvel korábban pedig a 16. helyen zárt a Premier League-ben, emellett bejutott az Európa-liga elődöntőjébe is.

Anderson játéka a 2025–26-os idényben vált kulcsfontosságúvá, hiszen ő jegyezte a legtöbb labdaérintést (3300) a Premier League-ben, miközben a legtöbb labdaszerzés (306), a legtöbb megnyert párharc (297) és a legtöbb kiharcolt szabálytalanság (80) is az ő nevéhez fűződött. A középpályás jelenleg az angol válogatott keretével készül a világbajnokságra, ahol szombaton Panama ellen lépnek pályára a csoportkör utolsó fordulójában.
Címlapkép: Getty Images
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