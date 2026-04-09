Szenzáció! Magyar versenyzőt igazolt az F1-es csapat akadémiája, egyenes az út a Száguldó Cirkuszba?
Sporttörténelmi mérföldkőhöz érkezett a 13 éves magyar gokartversenyző, Nagy Roland. Csatlakozott ugyanis az Aston Martin Forma-1-es istálló utánpótlás-akadémiájához. Ezzel ő lett az első hazai pilóta, akit már gokartosként felkarolt egy királykategóriás csapat.
A szlovákiai Galántán született, de magyar színekben induló tehetség karrierje idén vett igazán nagy lendületet. Az év elején a kétszeres Forma-1-es világbajnok, Fernando Alonso gokartcsapatához, a DPK Racinghez szerződött. Később a spanyol klasszis menedzsmentirodája, az A14 is a szárnyai alá vette. A cég szerint a fiatal pilóta rendkívül elkötelezett és kiváló munkamorállal rendelkezik. Ez a hozzáállás elengedhetetlen egy sikeres autósport-karrier felépítéséhez.
A most megkötött megállapodás révén az Aston Martin komplex programmal segíti Nagy Roland pályafutását. A brit istálló akadémiája személyre szabott technikai tanácsadást és szimulátoros felkészülést biztosít számára. Emellett fizikai és médiatréningeket tartanak neki, valamint Forma-1-es versenyhétvégéken is részt vehet. Nuno Pinto, az akadémia sportigazgatója hangsúlyozta a korai támogatás jelentőségét. Szerinte kulcsfontosságú, hogy a versenyzők fejlődését már a kezdetektől segítsék a pályán és azon kívül is. Hozzátette, hogy Roland a szoros nemzetközi mezőnyben nyújtott teljesítményével már bizonyította kivételes tehetségét.
A fiatal gokartos hatalmas büszkeségként éli meg az Aston Martinhoz való csatlakozást. Elmondása szerint igyekszik a maximumot kihozni az együttműködésből. Az idei szezonban az OK-Junior kategóriában folytatja a versenyzést. Ennek keretében rajthoz áll a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) világ- és Európa-bajnokságán. Szintén indul a WSK nemzetközi viadalain, valamint a Champions of the Future versenysorozatban.
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
