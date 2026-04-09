2026. április 9. csütörtök Erhard
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
gokart, versenyzés, autóverseny
Sport

Szenzáció! Magyar versenyzőt igazolt az F1-es csapat akadémiája, egyenes az út a Száguldó Cirkuszba?

Pénzcentrum
2026. április 9. 13:17

Sporttörténelmi mérföldkőhöz érkezett a 13 éves magyar gokartversenyző, Nagy Roland. Csatlakozott ugyanis az Aston Martin Forma-1-es istálló utánpótlás-akadémiájához. Ezzel ő lett az első hazai pilóta, akit már gokartosként felkarolt egy királykategóriás csapat.

A szlovákiai Galántán született, de magyar színekben induló tehetség karrierje idén vett igazán nagy lendületet. Az év elején a kétszeres Forma-1-es világbajnok, Fernando Alonso gokartcsapatához, a DPK Racinghez szerződött. Később a spanyol klasszis menedzsmentirodája, az A14 is a szárnyai alá vette. A cég szerint a fiatal pilóta rendkívül elkötelezett és kiváló munkamorállal rendelkezik. Ez a hozzáállás elengedhetetlen egy sikeres autósport-karrier felépítéséhez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A most megkötött megállapodás révén az Aston Martin komplex programmal segíti Nagy Roland pályafutását. A brit istálló akadémiája személyre szabott technikai tanácsadást és szimulátoros felkészülést biztosít számára. Emellett fizikai és médiatréningeket tartanak neki, valamint Forma-1-es versenyhétvégéken is részt vehet. Nuno Pinto, az akadémia sportigazgatója hangsúlyozta a korai támogatás jelentőségét. Szerinte kulcsfontosságú, hogy a versenyzők fejlődését már a kezdetektől segítsék a pályán és azon kívül is. Hozzátette, hogy Roland a szoros nemzetközi mezőnyben nyújtott teljesítményével már bizonyította kivételes tehetségét.

A fiatal gokartos hatalmas büszkeségként éli meg az Aston Martinhoz való csatlakozást. Elmondása szerint igyekszik a maximumot kihozni az együttműködésből. Az idei szezonban az OK-Junior kategóriában folytatja a versenyzést. Ennek keretében rajthoz áll a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) világ- és Európa-bajnokságán. Szintén indul a WSK nemzetközi viadalain, valamint a Champions of the Future versenysorozatban.
Címlapkép: Getty Images
#karrier #sport #fiatal #verseny #forma-1 #magyar #pilóta #világbajnokság #f1 #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:33
14:14
14:05
13:34
13:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 8.
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
2026. április 9.
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
2026. április 9.
Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt
2026. április 8.
Léptek a döntéshozók, betiltják a közösségi médiát 16 év alatt: hamarosan a fél világ követheti a példát
NAPTÁR
Tovább
2026. április 9. csütörtök
Erhard
15. hét
Április 9.
Unikornis világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tragikus hír érkezett: meghalt a legendás magyar kapus
2
4 napja
Térden csúszva kér bocsánatot a drukkerektől a Liverpool kapitánya: nincs mentség a megalázó kiesésre
3
2 hete
Hatalmas botrány az Egyesült Államokban: felborult az autójával, majd azonnal letartóztatták a világhírű sportolót
4
3 napja
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet
5
2 hete
Horgászvizsga 2026: így zajlik a jelentkezés, ennyi az állami horgászvizsga ára, itt van minden online teendő
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
Olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására bankokból álló konzorciumot, - szindikátust -, szervez. Így bár egy hitelszerződés jön létre, az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 14:14
Durva üzenetet küldött Európának a háborúról a NATO vezetője: ez mindent teljesen felforgat?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 13:01
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
Agrárszektor  |  2026. április 9. 13:32
Itt a figyelmeztetés: ezt jó, ha tudod az egységes kérelem beadásakor