Végre megszólalt a visszavonulásáról Fernando Alonso: ez a szezon lesz a végső?
Fernando Alonso, a kétszeres világbajnok először jelezte nyilvánosan, hogy a 2026-os idényen túl is szeretne a Forma–1-ben maradni. A 44 éves spanyol pilóta nyíltan beszélt arról, hogy még nem érzi úgy, eljött volna a visszavonulás ideje - írta meg a BBC Sport.
A kétszeres Forma 1-es világbajnok, a spanyol Fernando Alonso szerződése az idény végén lejár az Aston Martinnál. Korábban a visszavonulásáról feltett kérdésekre csak annyit mondott, hogy év közben fogja mérlegelni a jövőjét, illetve nehezebb lenne visszavonulnia egy versenyképtelen autóval. Most viszont a világbajnokság hivatalos televíziós csatornájának adott interjúban egyértelműen fogalmazott: "Remélem, ez nem az utolsó szezonom."
A pilóta hozzátette, hogy háromévesen ült először versenyautóba, és azóta, 41 éve versenyez. Amikor majd abba kell hagynia, az rendkívül nehéz döntés lesz.
Egyelőre nem érzem, hogy eljött volna az a pillanat, hogy befejezzem végleg. Versenyképesnek érzem magam, motivált vagyok, és boldog, amikor vezethetek
– tette hozzá a kétszeres világbajnok.
Az Aston Martin nagy várakozásokkal vágott neki az idénynek. A 2026-os szezonban indult el a gyári szintű együttműködésük a korábbi világbajnok Hondával. Ráadásul tavaly márciusban a legendás tervező, Adrian Newey is csatlakozott a csapathoz. Az eredmények azonban eddig messze elmaradnak a reméltektől, jelenleg az autó és a motor egyaránt teljesítménybeli és megbízhatósági gondokkal küzd.
A Honda erőforrását különösen sok kritika érte. A hajtásláncból érkező vibrációk meghibásodásokat okoztak, ami a pilótáknak is komoly kellemetlenséget jelentett. Az első három futam során ugyanakkor kiderült, hogy a csapat hátrányának több mint felét a karosszéria hiányosságai adják.
Newey elmondta, hogy a tervezési folyamatot a késői érkezése és a szélcsatornával kapcsolatos problémák is hátráltatták. Ez legalább négy hónapos lemaradást eredményezett a fejlesztésben a riválisokhoz képest. A sztártervező ugyanakkor bizakodó, és úgy véli, hogy a karosszéria terén még az idény során be tudják hozni a lemaradást.
A paddockban széles körben elismerik, hogy a motorgyártók közül a Honda van a legnehezebb helyzetben. A japán gyártó várhatóan engedélyt kap majd a szabályok által biztosított extra fejlesztési lehetőségek igénybevételére. Ez az új, 2026-os motorszabályzat egyik fontos eleme, amelynek kifejezett célja, hogy a lemaradó gyártók sikeresen felzárkózhassanak.
Az Aston Martinnak ráadásul kevés esélye lenne arra, hogy 2027-re élvonalbeli pilótát találjon Alonso helyére. A spanyol klasszis aligha akar egy ilyen gyenge szezon után búcsúzni a sportágtól. A 2027-es évet így esetleg egyfajta hattyúdalként, de már egy sokkal versenyképesebb autóban töltheti el.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
-
-
