Mogyoród, 2025. augusztus 3.Fernando Alonso, az Aston Martin spanyol versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a célba érés után a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Végre megszólalt a visszavonulásáról Fernando Alonso: ez a szezon lesz a végső?

Pénzcentrum
2026. április 27. 15:22

Fernando Alonso, a kétszeres világbajnok először jelezte nyilvánosan, hogy a 2026-os idényen túl is szeretne a Forma–1-ben maradni. A 44 éves spanyol pilóta nyíltan beszélt arról, hogy még nem érzi úgy, eljött volna a visszavonulás ideje - írta meg a BBC Sport.

A kétszeres Forma 1-es világbajnok, a spanyol Fernando Alonso szerződése az idény végén lejár az Aston Martinnál. Korábban a visszavonulásáról feltett kérdésekre csak annyit mondott, hogy év közben fogja mérlegelni a jövőjét, illetve nehezebb lenne visszavonulnia egy versenyképtelen autóval. Most viszont a világbajnokság hivatalos televíziós csatornájának adott interjúban egyértelműen fogalmazott: "Remélem, ez nem az utolsó szezonom."

A pilóta hozzátette, hogy háromévesen ült először versenyautóba, és azóta, 41 éve versenyez. Amikor majd abba kell hagynia, az rendkívül nehéz döntés lesz.

Egyelőre nem érzem, hogy eljött volna az a pillanat, hogy befejezzem végleg. Versenyképesnek érzem magam, motivált vagyok, és boldog, amikor vezethetek

– tette hozzá a kétszeres világbajnok.

Az Aston Martin nagy várakozásokkal vágott neki az idénynek. A 2026-os szezonban indult el a gyári szintű együttműködésük a korábbi világbajnok Hondával. Ráadásul tavaly márciusban a legendás tervező, Adrian Newey is csatlakozott a csapathoz. Az eredmények azonban eddig messze elmaradnak a reméltektől, jelenleg az autó és a motor egyaránt teljesítménybeli és megbízhatósági gondokkal küzd.

A Honda erőforrását különösen sok kritika érte. A hajtásláncból érkező vibrációk meghibásodásokat okoztak, ami a pilótáknak is komoly kellemetlenséget jelentett. Az első három futam során ugyanakkor kiderült, hogy a csapat hátrányának több mint felét a karosszéria hiányosságai adják.

Newey elmondta, hogy a tervezési folyamatot a késői érkezése és a szélcsatornával kapcsolatos problémák is hátráltatták. Ez legalább négy hónapos lemaradást eredményezett a fejlesztésben a riválisokhoz képest. A sztártervező ugyanakkor bizakodó, és úgy véli, hogy a karosszéria terén még az idény során be tudják hozni a lemaradást.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A paddockban széles körben elismerik, hogy a motorgyártók közül a Honda van a legnehezebb helyzetben. A japán gyártó várhatóan engedélyt kap majd a szabályok által biztosított extra fejlesztési lehetőségek igénybevételére. Ez az új, 2026-os motorszabályzat egyik fontos eleme, amelynek kifejezett célja, hogy a lemaradó gyártók sikeresen felzárkózhassanak.

Az Aston Martinnak ráadásul kevés esélye lenne arra, hogy 2027-re élvonalbeli pilótát találjon Alonso helyére. A spanyol klasszis aligha akar egy ilyen gyenge szezon után búcsúzni a sportágtól. A 2027-es évet így esetleg egyfajta hattyúdalként, de már egy sokkal versenyképesebb autóban töltheti el.

A Forma-1 ezen a hétvégén tér vissza, a mezőny Miamiban öt hét szünet után versenyez újra. A Miami Nagydíj összes időpontját, a fontos tudnivalókat összegyűjtöttük egy cikkben, amit most újra elolvashatsz:

