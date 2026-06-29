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Újra beköszönt a valóság a Ferrarinál: saját magát ostorozta Hamilton, ennyi volt a vb-álom?
Lewis Hamilton szerint az Osztrák Nagydíjon nyújtott halvány Ferrari-teljesítmény visszarántotta őt és a csapatot a valóságba a barcelonai diadal eufóriája után, ahol megszerezte első győzelmét a Scuderia színeiben. A futamot a Mercedes pilótája, George Russell nyerte a pole-pozícióból, megelőzve a komoly fejlesztésekkel érkező Red Bull volánja mögött rendkívül gyors Max Verstappent - írta a The Guardian.
Hamilton az ötödik helyen zárt vasárnap a Red Bull Ringen, miután autóját tempóhiány, erős gumikopás és túlmelegedés hátráltatta, a maranellóiak háromkiállásos stratégiája pedig nem hozott eredményt.
A spanyol futam után a brit versenyző a világbajnoki pontverseny második helyére lépett előre, és komoly vb-esélyesként emlegették, most azonban visszacsúszott a harmadik helyre Russell, valamint annak csapattársa és az összetettben vezető Kimi Antonelli mögé.
Ez inkább egy figyelmeztetés. Nem tudjuk, miért voltunk annyira versenyképesek Barcelonában. Az a pálya nagyon fekszik nekem, és olyan stratégiát választottam, amelyről tapasztalatból tudtam, hogy működni fog, a gumikopás mértéke pedig szinte a 2021-es szezont idézt
- fogalmazott vasárnapi teljesítményéről a Ferrari hétszeres világbajnoka.
A brit pilóta szerint az osztrák hétvége rávilágított a valós erőviszonyokra. Úgy véli, bár jó autóval rendelkeznek, tempóban elmaradnak a Mercedes mögött.
Egyszerűen gyorsabbak nálunk, nekünk pedig folytatnunk kell a fejlesztéseket, különösen az erőforrás terén
– fogalmazott Hamilton. Hangsúlyozta, hogy egyetlen győzelem még nem jelenti azt, hogy rendszeresen le tudják majd győzni a riválist, sőt, még rengeteg munka vár rájuk.
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A futam elején Hamilton kiélezett csatát vívott Verstappennel. A holland pilóta szerint ellenfelét büntetni kellett volna, amiért a hatos kanyarban kiszorította őt a pályáról, a versenyfelügyelők azonban szabályosnak ítélték a manővert.
A Ferrari csapatfőnöke, Fred Vasseur is elismerte, hogy sokat tanulhatnak a kiábrándító hétvégéből, amelyen a második helyről rajtoló Charles Leclerc végül csak a nyolcadik pozícióban zárt.
Nem volt meg a tempónk ahhoz, hogy felvegyük a harcot a Mercedesszel és Maxszal, az első körökben pedig túlvállaltuk magunkat. Stratégiát kellett váltanunk, utána pedig minden rosszul alakult, de ez egy hasznos lecke volt számunkra
– mondta a csapatfőnök.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Az angolok kapusa szerint a csapat készen áll a kongóiak elleni mérkőzésre, de ha mód van rá, inkább rendes játékidőben döntenék el a továbbjutást.
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A futam kevés izgalmat tartogatott: még a 11-14. kör között csatázott a dobogóért Lewis Hamilton és a végül dobogón végzett Max Verstappen.
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