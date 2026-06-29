2026. június 29. hétfő Péter, Pál
41 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
székek a stadionban, foci, labdarúgás, sport, futball
Sport

Megvan, hol folytatja Robert Lewandowski: alaposan meglepett mindenkit a lengyel legenda

Pénzcentrum
2026. június 29. 13:13

Úgy tudni, a felek közel járnak a megállapodáshoz, és Lewa az USA-ba teszi át a székhelyét.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az ESPN értesülései szerint a korábban a Bayern Münchenben és a Barcelonában is játszó lengyel csatárlegenda, Robert Lewandowski napokon belül az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban, azaz az MLS-ben szereplő Chicago Fire játékosa lehet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lengyel csatár szabadon igazolható játékosként érkezhet az amerikai klubhoz, miután a Barcelonával kötött szerződése a 2025–2026-os idény végével lejár. Lewandowski összesen hét jelentős trófeával búcsúzik a katalán együttestől, amellyel három bajnoki címet, egy Spanyol Kupát és három Spanyol Szuperkupát nyert, miközben a mélypontról ismét a La Liga élére vezette vissza a csapatot.

A támadó pályafutása korábbi szakaszaiban is rendkívül eredményes volt, hiszen a Borussia Dortmunddal és a Bayern Münchennel összesen tíz bajnoki címet szerzett a Bundesligában, a bajor klubbal pedig 2020-ban a Bajnokok Ligáját is megnyerte, miután a döntőben 1–0-ra legyőzték a Paris Saint-Germain csapatát.

Chicagóban a lengyel szupersztár Gregg Berhalter vezetőedző irányítása alatt futballozhatna, aki korábban már utalt világklasszis labdarúgók leigazolására, Lewandowskit pedig a képességei alapján Lionel Messivel említette egy lapon. Berhalter nyolc év után, 2025-ben juttatta vissza a Fire-t a rájátszásba, ahol a csapat a nyolcadik helyről indulva a wild card-körben búcsúztatta az Orlando Cityt, majd végül a Philadelphia Uniontól kapott ki.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Fire jelenleg a harmadik helyet foglalja el a Keleti főcsoport tabelláján, 14 mérkőzésen szerzett 26 ponttal, közvetlenül a Nashville SC és az Inter Miami mögött. Lewandowski és Lionel Messi így akár már július 22-én összecsaphat egymással, amikor az Inter Miami otthonában lép pályára a Chicago Fire. Az MLS küzdelmei jelenleg a kontinensen zajló világbajnokság miatt szünetelnek, és a bajnokság július első felében folytatódik.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #usa #barcelona #átigazolás #nemzetközi foci #átigazolási hírek #MLS #bayern münchen

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:14
14:04
13:58
13:45
13:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 29.
Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére
2026. június 28.
Sokan képtelenségnek tartották: ez a méregdrága luxuscsemege lehet a dió utódja a magyar kertekben?
2026. június 29.
Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést
2026. június 29.
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
2026. június 29.
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 29. hétfő
Péter, Pál
27. hét
Június 29.
Nemzetközi Duna-nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ebből él ma Dávid Kornél, az egyetlen magyar NBA-játékos: nem érti, miért nincs 30 éve új magyar az elitligában
2
1 hete
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
3
1 hete
Forma-1 Osztrák Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, az edzés és a verseny kezdete Spielberg, Ausztria helyszínen
4
2 napja
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
5
1 hete
Szerelmi történet a kézilabdapályáról: csapattársakból lettek egy pár, ma esküszik meg Fodor Csenge és Bruna de Paula
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 13:03
Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 11:44
Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, ősszel viszik a lomot mind a 12 körzetben
Agrárszektor  |  2026. június 29. 13:32
Több mint egy jelölés: mit jelent az ökológiai gazdálkodás a gyakorlatban?