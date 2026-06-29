Megvan, hol folytatja Robert Lewandowski: alaposan meglepett mindenkit a lengyel legenda

Úgy tudni, a felek közel járnak a megállapodáshoz, és Lewa az USA-ba teszi át a székhelyét.

Az ESPN értesülései szerint a korábban a Bayern Münchenben és a Barcelonában is játszó lengyel csatárlegenda, Robert Lewandowski napokon belül az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban, azaz az MLS-ben szereplő Chicago Fire játékosa lehet.

A lengyel csatár szabadon igazolható játékosként érkezhet az amerikai klubhoz, miután a Barcelonával kötött szerződése a 2025–2026-os idény végével lejár. Lewandowski összesen hét jelentős trófeával búcsúzik a katalán együttestől, amellyel három bajnoki címet, egy Spanyol Kupát és három Spanyol Szuperkupát nyert, miközben a mélypontról ismét a La Liga élére vezette vissza a csapatot.

A támadó pályafutása korábbi szakaszaiban is rendkívül eredményes volt, hiszen a Borussia Dortmunddal és a Bayern Münchennel összesen tíz bajnoki címet szerzett a Bundesligában, a bajor klubbal pedig 2020-ban a Bajnokok Ligáját is megnyerte, miután a döntőben 1–0-ra legyőzték a Paris Saint-Germain csapatát.

Chicagóban a lengyel szupersztár Gregg Berhalter vezetőedző irányítása alatt futballozhatna, aki korábban már utalt világklasszis labdarúgók leigazolására, Lewandowskit pedig a képességei alapján Lionel Messivel említette egy lapon. Berhalter nyolc év után, 2025-ben juttatta vissza a Fire-t a rájátszásba, ahol a csapat a nyolcadik helyről indulva a wild card-körben búcsúztatta az Orlando Cityt, majd végül a Philadelphia Uniontól kapott ki.

A Fire jelenleg a harmadik helyet foglalja el a Keleti főcsoport tabelláján, 14 mérkőzésen szerzett 26 ponttal, közvetlenül a Nashville SC és az Inter Miami mögött. Lewandowski és Lionel Messi így akár már július 22-én összecsaphat egymással, amikor az Inter Miami otthonában lép pályára a Chicago Fire. Az MLS küzdelmei jelenleg a kontinensen zajló világbajnokság miatt szünetelnek, és a bajnokság július első felében folytatódik.