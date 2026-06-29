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Nem bírta ki, vissza kellett lépnie a teniszsztárnak: nem indul Wimbledonban a sérült Raducanu

Pénzcentrum
2026. június 29. 11:23

A 23 éves brit teniszezőnél az orvosi vizsgálatok fáradásos törést mutattak ki a korábban már kezelt területen - tudósított a The Guardian.

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Emma Raducanu kénytelen volt visszalépni a wimbledoni teniszbajnokságról, miután a felkészülés során súlyosbodott a jobb lábfejsérülése. A viadalon 30. kiemeltként induló Raducanu hétfőn 13 órakor lépett volna pályára a horvát Antonia Ružić ellen az 1-es számú pályán.

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Közleményében kifejtette, hogy mindent megfontolt a játék érdekében, de az utolsó orvosi vizsgálat után az orvosok határozottan a visszalépést tanácsolták neki. A játékos hozzátette, hogy a hazai közönség előtti szereplés Wimbledonban mindennél többet jelent a számára, ezért rendkívül nehéz feldolgoznia ezt a döntést.

A tornát megelőző sajtótájékoztatón a teniszező még optimistán nyilatkozott a részvételéről, így a mostani visszalépés újabb súlyos csapás számára, hiszen egész szezonját sérülések és betegségek hátráltatták. Arról mi is írtunk tegnap, hogy ez edzését félbe kellett hagynia a sérülés miatt:

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Raducanu félbehagyta az edzését, így egyáltalán nem biztos, hogy hogy teljesen egészségesen megy neki a holnap kezdődő wimbledoni tenisztornának.

Raducanu a lábsérülése miatt már a felkészülési időszak jelentős részében sem tudott megfelelő edzésmunkát végezni. Februárban vírusos megbetegedéssel küzdött, majd márciustól májusig újabb két hónapot kényszerült kihagyni egy vírusfertőzés utóhatásai miatt. A jelenlegi sérülése a salakpályás szezon végén jelentkezett, majd a füves pályás idény kezdetén, a Queen's Club-i tornán elért döntője után vált még súlyosabbá.

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Bár a Queen's Club-ban nyújtott kiváló teljesítménye jó alapot biztosíthatott volna a wimbledoni szerepléshez, a sérülés ismét megállította. Az első számú brit teniszezőt pályafutása kezdete óta folyamatosan fizikai problémák hátráltatják. Frusztrációja a Roland Garros első fordulójában elszenvedett veresége után vált nyilvánvalóvá, amikor könnyek között beszélt a sorozatos sérülések okozta mentális teherről.

Az elmúlt öt évben ez már a második alkalom, hogy Raducanu nem tud elindulni Wimbledonban. 2023-ban a mindkét csuklóját és bokáját érintő műtétek, valamint az azt követő nyolc hónapos kihagyás miatt szintén vissza kellett lépnie a tornától.
Címlapkép: Getty Images
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