Az angolok kapusa szerint a csapat készen áll a kongóiak elleni mérkőzésre, de ha mód van rá, inkább rendes játékidőben döntenék el a továbbjutást.
Nem bírta ki, vissza kellett lépnie a teniszsztárnak: nem indul Wimbledonban a sérült Raducanu
A 23 éves brit teniszezőnél az orvosi vizsgálatok fáradásos törést mutattak ki a korábban már kezelt területen - tudósított a The Guardian.
Emma Raducanu kénytelen volt visszalépni a wimbledoni teniszbajnokságról, miután a felkészülés során súlyosbodott a jobb lábfejsérülése. A viadalon 30. kiemeltként induló Raducanu hétfőn 13 órakor lépett volna pályára a horvát Antonia Ružić ellen az 1-es számú pályán.
Közleményében kifejtette, hogy mindent megfontolt a játék érdekében, de az utolsó orvosi vizsgálat után az orvosok határozottan a visszalépést tanácsolták neki. A játékos hozzátette, hogy a hazai közönség előtti szereplés Wimbledonban mindennél többet jelent a számára, ezért rendkívül nehéz feldolgoznia ezt a döntést.
A tornát megelőző sajtótájékoztatón a teniszező még optimistán nyilatkozott a részvételéről, így a mostani visszalépés újabb súlyos csapás számára, hiszen egész szezonját sérülések és betegségek hátráltatták. Arról mi is írtunk tegnap, hogy ez edzését félbe kellett hagynia a sérülés miatt:
Raducanu a lábsérülése miatt már a felkészülési időszak jelentős részében sem tudott megfelelő edzésmunkát végezni. Februárban vírusos megbetegedéssel küzdött, majd márciustól májusig újabb két hónapot kényszerült kihagyni egy vírusfertőzés utóhatásai miatt. A jelenlegi sérülése a salakpályás szezon végén jelentkezett, majd a füves pályás idény kezdetén, a Queen's Club-i tornán elért döntője után vált még súlyosabbá.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Bár a Queen's Club-ban nyújtott kiváló teljesítménye jó alapot biztosíthatott volna a wimbledoni szerepléshez, a sérülés ismét megállította. Az első számú brit teniszezőt pályafutása kezdete óta folyamatosan fizikai problémák hátráltatják. Frusztrációja a Roland Garros első fordulójában elszenvedett veresége után vált nyilvánvalóvá, amikor könnyek között beszélt a sorozatos sérülések okozta mentális teherről.
Az elmúlt öt évben ez már a második alkalom, hogy Raducanu nem tud elindulni Wimbledonban. 2023-ban a mindkét csuklóját és bokáját érintő műtétek, valamint az azt követő nyolc hónapos kihagyás miatt szintén vissza kellett lépnie a tornától.
F1 Brit Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, a sprintfutam és a verseny kezdése Silverstone-ban
Cikkünkben megtalálsz minden fontos infót: mikor kezdődik a sprintfutam, az időmérő és maga a Brit Nagydíj Silverstone-ban?
Steve Clarke skótjai egyetlen gólt szereztek a vébén, de a három pont kevés volt harmadikként továbbjutni.
A 18 éves csatár mindössze a negyedik magyar születésű hokis, akit kiválasztottak a tengerentúli elitligában.
Foci vb 2026: jön a kieséses szakasz, innentől minden élesben megy: mutatjuk a teljes vb-menetrendet!
A csoportkör lezárultával véglegessé vált, ki kivel játszik a legjobb 32 között, most megmutatjuk mi is a menetrendet.
Anglia, Kolumbia és a címvédő Argentína csoportelsőként lépett a legjobb 32 közé, míg a Kongói DK története során először jutott be a kieséses szakaszba.
Egy királyság végét látjuk? Borzasztó formában az egykori világbajnok, súlyos kérdések merültek fel a jövőjéről
A korábbi klasszikus sakkvilágbajnok, Magnus Carlsen gyenge szereplése ismét felvetette a kérdést, hogy vajon a 35 éves családapa hajlik-e arra, hogy tovább csökkentse feszített tempóját.
A világbajnokság első két hetét követően a szurkolók egyre nehezebben tudják megjósolni, mikor avatkozik be a videóbíró.
Russell győzelme csak percekkel a leintés után lett hivatalos, mögüle a Ferrarik rajtolnak holnap.
Az amerikai kormányzat nyitott arra, hogy 2038-ban egy akár 64 csapatos labdarúgó-világbajnokságnak adjon otthont.
Erre azért nem sokan számítottak: mindent felforgatnak a vébén a kiscsapatok, bombameglepetés készül?
Az alacsonyabban rangsorolt csapatok leginkább taktikai fegyelmezettségüknek és kiemelkedő kapusteljesítményeiknek köszönhetően sorra okoznak meglepetést a világelittel szemben.
A hazai közönség kedvenceinek, Emma Raducanunak és Jack Drapernek elsősorban azt kell megmutatniuk, hogy fizikailag is bírják a rendkívüli megterhelést.
Spanyolország kiejtette Uruguayt, miközben tovább tart a zöld-fokiak tündérmeséje, ott vannak ők is a következő körben.
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
Valószínűleg nem lesz egy darabig annyira fiatal sportigazgató egy hazai NB I-es klubnál, mint amilyen Horváth Csenger volt Diósgyőrben. Most vele készítettünk nagyinterjút.
A Spanyol Nagydíjon aratott győzelmét követően Lewis Hamilton rendkívül bizakodóan várja az Osztrák Nagydíjat.
A nagy-britanniai extrém hőhullámok éles kontrasztot mutatnak a profi sportolók teherbírása és az átlagemberek mindennapi küzdelmei között.
Csaknem egy hete Franciaországban is kánikula tombol, a rendőrség a szervezőkhöz fordult az elhalasztást kérve.
Hatalmas bajban van az egyik Premier League-csapat: súlyos milliókkal lógnak a brit Kincstárnak, ebből hogy másznak ki?
A brit adó- és vámhivatal (HMRC) hivatalos tájékoztatása szerint a Newcastle United labdarúgóklubnak összesen 3,2 millió fontot kell megfizetnie.
Vádat emeltek a korábbi ökölvívó-világbajnok, Joe Cordina ellen testi sértés, valamint nyilvános helyen elkövetett fegyveres fenyegetés miatt.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.