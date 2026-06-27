Az amerikai kormányzat nyitott arra, hogy 2038-ban egy akár 64 csapatos labdarúgó-világbajnokságnak adjon otthont.
Döbbenetes végjáték a spielbergi időmérőn: perceket vártak a leintés után, de Russellé a pole
Russell győzelme csak percekkel a leintés után lett hivatalos, mögüle a Ferrarik rajtolnak holnap.
George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
A 28 éves pilótának ez az idei negyedik és pályafutása 12. pole pozíciója. A kvalifikáció utolsó percében a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen kicsúszott a Red Bull-lal, rögtön jött a sárga zászló, ami miatt a mezőny nagy része már nem tudta befejezni gyors körét. Russell viszont még éppen képes volt erre, és diadalmaskodott, igaz győzelmét csak jó néhány perccel a leintés után hirdették ki.
Russell mögül a két Ferrari-pilóta, a monacói Charles Leclerc és a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton startolhat majd, míg az összetettben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli, Russell mercedeses csapattársa a negyedik helyről kezdheti meg a versenyt.
A futam holnap délután rajtol Spielbergben, a fontos tudnivalók itt:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
A hazai közönség kedvenceinek, Emma Raducanunak és Jack Drapernek elsősorban azt kell megmutatniuk, hogy fizikailag is bírják a rendkívüli megterhelést.
Spanyolország kiejtette Uruguayt, miközben tovább tart a zöld-fokiak tündérmeséje, ott vannak ők is a következő körben.
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
Valószínűleg nem lesz egy darabig annyira fiatal sportigazgató egy hazai NB I-es klubnál, mint amilyen Horváth Csenger volt Diósgyőrben. Most vele készítettünk nagyinterjút.
A Spanyol Nagydíjon aratott győzelmét követően Lewis Hamilton rendkívül bizakodóan várja az Osztrák Nagydíjat.
A nagy-britanniai extrém hőhullámok éles kontrasztot mutatnak a profi sportolók teherbírása és az átlagemberek mindennapi küzdelmei között.
Csaknem egy hete Franciaországban is kánikula tombol, a rendőrség a szervezőkhöz fordult az elhalasztást kérve.
Hatalmas bajban van az egyik Premier League-csapat: súlyos milliókkal lógnak a brit Kincstárnak, ebből hogy másznak ki?
A brit adó- és vámhivatal (HMRC) hivatalos tájékoztatása szerint a Newcastle United labdarúgóklubnak összesen 3,2 millió fontot kell megfizetnie.
Vádat emeltek a korábbi ökölvívó-világbajnok, Joe Cordina ellen testi sértés, valamint nyilvános helyen elkövetett fegyveres fenyegetés miatt.
A 23 éves angol középpályás hamarosan orvosi vizsgálaton vesz részt, ezt követően pedig véglegesíti átigazolását Manchesterbe
Százmilliót kaszálhat a vébén a Fradi, a Puskás Akadémia és a Győr: íme, így juthatnak a mesés összeghez
A FIFA klubkompenzációs programja okán a Ferencváros, a Puskás Akadémia és a Győri ETO is jelentős összeghez juthat a világbajnokságon szereplő játékosai után.
Ezt elég nehéz lesz überelni: 18 ezerből 15 milliót csinált a magyar Tippmixkirály, így jött össze az álomnyeremény
A hétvégi rangadókon a játékosok egyértelműen az olyan európai élcsapatok győzelmét várják, mint a francia, a spanyol és a portugál válogatott.
2026-ban sem marad el a Balaton átevezés: nevezési díjak a helyszínen, rajt idők, kategóriák és minden tudnivaló egy helyen
Indulás előtt mindenképpen tájékozódjunk erról, hogy az időjárás lehetővé teszi-e a Balaton átevezés megtartását, vagy az esemény halasztásra kerül.
Megdöbbentő trükkel győzheted le a gyilkos kánikulát: ezt kell tenned, ha túl akarod élni a szabadtéri edzést
A klímaváltozás és az emelkedő átlaghőmérséklet miatt a szabadtéri sportolás egyre megterhelőbbé és veszélyesebbé válik.
Döbbenetes pluszsúlyt kaphatnak a versenyzők a hétvégi F1-es futamon: pokoli forróság miatt hoztak rendkívüli szabályt
A brutális hőség miatt hűtőrendszert használhatnak a versenyzők, de vélhetően nem mindenki él majd a lehetőséggel.
A világbajnokságon több kapus is látványos hibákat vétett, amiért a szakértők és egy friss tudományos kutatás szerint is a torna hivatalos labdája a felelős.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 130 éves hagyománnyal szakítva úgy döntött, hogy közvetlen pénzügyi támogatást nyújt az olimpián induló sportolóknak.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!