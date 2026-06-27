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Mogyoród, 2025. augusztus 2.George Russell, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 2-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Döbbenetes végjáték a spielbergi időmérőn: perceket vártak a leintés után, de Russellé a pole

Pénzcentrum
2026. június 27. 17:56

Russell győzelme csak percekkel a leintés után lett hivatalos, mögüle a Ferrarik rajtolnak holnap.

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George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

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A 28 éves pilótának ez az idei negyedik és pályafutása 12. pole pozíciója. A kvalifikáció utolsó percében a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen kicsúszott a Red Bull-lal, rögtön jött a sárga zászló, ami miatt a mezőny nagy része már nem tudta befejezni gyors körét. Russell viszont még éppen képes volt erre, és diadalmaskodott, igaz győzelmét csak jó néhány perccel a leintés után hirdették ki.

Russell mögül a két Ferrari-pilóta, a monacói Charles Leclerc és a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton startolhat majd, míg az összetettben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli, Russell mercedeses csapattársa a negyedik helyről kezdheti meg a versenyt.

A futam holnap délután rajtol Spielbergben, a fontos tudnivalók itt:

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címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA

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