F1 Brit Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, a sprintfutam és a verseny kezdése Silverstone-ban

Nem pihen semmit az F1 mezőnye: alig intették le az Osztrák Nagydíjat, máris következik a Brit Nagydíj a legendás silverstone-i versenypályáról. Cikkünkben megtalálsz minden fontos infót: mikor kezdődik a sprintfutam, az időmérő és maga a Brit Nagydíj?

Az 2026-os Forma 1-es világbajnokság kilencedik idei futama, az F1 Brit Nagydíj helyszíne Silverstone, Nagy-Britannia. A pálya hossza 5.891 km, a versenytáv 52 kör, összesen 306.198 km. A versenyt 2025-ben a McLaren színeiben, hazai pályán versenyző Lando Norris nyerte csapattársa, Oscar Piastri és a Sauber pilótája, a német Nico Hülkenberg előtt - utóbbinak ez volt F1-es pályafutása első dobogója több mint 200 verseny után.

Az F1 Brit Nagydíj a 2026-os Forma 1-es világbajnokság kilencedik versenyhétvégéje, a világbajnokság egészen decemberig tart. Ezen a hétvégén ismét rendeznek sprintfutamot, így a menetrend a szokásostól némileg eltérő lesz lesz.

F1 menetrend: Formula-1 osztrák nagydíj, az M4 Forma 1-közvetítés időpontja

A Silverstone, Nagy-Britannia helyszínen rendezett F1 brit nagydíj dátuma: 2026. július 3-4-5. (péntek, szombat és vasárnap). Itt a Forma 1 menetrendje:

Péntek, július 3.

1. szabadedzés: 13:30-14:30

F1 Sprint időmérő: 17:30-18:14

Szombat, július 4.

F1 Sprintfutam: 13:00-14:00

F1 időmérő edzés: 17:00-18:00

Vasárnap, július 5.

F1 Brit Nagydíj: 16:00

F1 versenynaptár 2026-ban: a teljes Formula-1 naptár

A Formula-1 2026-os szezonja 22 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon március elején indult Ausztráliában, és decemberben zárul majd Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2026-ban:

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F1 Qatar Airways Ausztrál Nagydíj 2026: március 6–8.

F1 Heineken Kínai Nagydíj 2026: március 13–15.

F1 Aramco Japán Nagydíj 2026: március 27–29.

F1 Crypto.com Miami Nagydíj 2026: május 1–3.

F1 Lenovo Nagydíj du Canada 2026: május 22–24.

F1 Louis Vuitton Monacói Nagydíj 2026: június 5–7.

F1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026: június 12–14.

F1 Lenovo Osztrák Nagydíj 2026: június 26–28.

F1 Pirelli Brit Nagydíj 2026: július 3–5.

F1 Moët & Chandon Belga Nagydíj 2026: július 17–19.

F1 AWS Magyar Nagydíj 2026: július 24–26.

F1 Heineken Holland Nagydíj 2026: augusztus 21–23.

F1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026: szeptember 4–6.

F1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026: szeptember 11–13.

F1 Qatar Airways Azerbajdzsáni Nagydíj 2026: szeptember 24–26.

F1 Singapore Airlines Szingapúri Nagydíj 2026: október 9–11.

F1 MSC Cruises United States Nagydíj 2026: október 23–25.

F1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026: október 30 – november 1.

F1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026: november 6–8.

F1 Heineken Las Vegas Nagydíj 2026: november 19–21.

F1 Qatar Airways Katari Nagydíj 2026: november 27–29.

F1 Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj 2026: december 4–6.

Formula-1 szabályváltozások 2026-ban

A 2026-os Forma 1-világbajnokság új technikai korszakot nyit: a sportág történetének talán legnagyobb szabályátalakítása lép életbe.

Az autók teljes aerodinamikai csomagja, karosszéria-méretei és erőforrásai is átdolgozásra kerülnek: a járművek kisebbek és könnyebbek lesznek, kevesebb légellenállással és lecsökkentett leszorítóerővel, miközben bevezetik az aktív aerodinamikát. Ez azt jelenti, hogy az első- és hátsó szárnyak automatikusan állíthatóak lesznek verseny közben a nagyobb egyenesbeli sebesség és jobb tapadás érdekében: két úgynevezett X- (egyenes) és Z-mód között váltva lehet mindezt elérni.

A korábbi DRS-rendszer eltűnik, ehelyett a pilóták ún. „overtake” modult is használhatnak a gyorsításhoz. Az új hibrid erőforrásokban a belső égésű motor és az elektromos rész aránya megváltozik – a villamos energia részaránya növekszik, a csapatok pedig minden versenyhétvégén 100 %-ban fenntartható üzemanyagot használnak majd.

A sprint-hétvégék esetében a sportfelügyelők és a versenyigazgató új eljárásokat kapnak a versenyszituációk kezelésére, miközben a szabályzatot átdolgozták, hogy világosabban elkülönítsék a sporting, technical és financial szekciókat.

A költségvetési plafon is emelkedik 215 millió dollárra, ami az új technikai előírások miatt növekvő fejlesztési igényekre reagál. A versenyautók rajtprocedúrája is módosul: a start előtt a kék lámpák öt másodpercig maradnak aktívak, így a pilóták több időt kapnak a megfelelő fordulatszám elérésére.

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Mi történt a Forma-1 2026-os szezonjában eddig?

A nyolc versenyen eddig Mercedes-fölényt láthattunk: George Russel megnyerte az idénnyitó Ausztrál Nagydíjat, valamint a legutóbbi Osztrák Nagydíjon is ő tudott győzni: csapattársa, a mindössze 19 éves Kimi Antonelli már ötször győzött idén, és jelenleg is ő vezeti a világbanoki pontversenyt.

Az évek óta gyengélkedő, tavaly saját bevallása szerint is rettenetes szezont futó Ferrari eddig igyekszik tartani a lépés a Mercedesekkel: Ausztráliában Leclerc, Kínában pedig Hamilton tudott harmadik lenni a verseny végén. A Ferrari hétszeres világbajnokánál aztán júniusra megtört a jég: a Spanyolországban rendezett nagydíjon több mint másfél év után győzni tudott.