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sérülés, foci, futball, labdarúgás
Sport

Megsérült az egyiptomi szupersztár, Mohamed Salah: ezzel meg is pecsételődött a sorsuk?

Pénzcentrum
2026. június 28. 19:33

Salah-nak a combhajlítójával van gond, de nagyon szeretne a csapat rendelkezésére állni pénteken este.

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Bizonytalanná vált az egyiptomi válogatott csapatkapitánya, Mohamed Salah játéka az Ausztrália elleni világbajnoki mérkőzésen, miután a támadó combhajlítósérülést szenvedett az Irán elleni csoportmeccsen.  Mohamed Abú csapatorvos tájékoztatása szerint Salah már a pályán fájdalmat érzett, a későbbi orvosi vizsgálatok pedig megerősítették a combizomhúzódást.

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Az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség közleménye szerint a csatár már megkezdte a rehabilitációt, de azt egyelőre nem erősítették meg, hogy pályára léphet-e a július 3-án Dallasban megrendezendő egyenes kieséses mérkőzésen.

Mohamed Salah
Csapata: Egypt
Posztja: támadó
Nemzetisége: egyiptomi
Életkora: 34 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 22M €
Adatlap létrehozva: 2026.06.28.

Hoszam Haszan szövetségi kapitány a mérkőzés után bizakodóan nyilatkozott a helyzetről. Elmondása szerint beszélt a játékossal, aki biztosította őt arról, hogy a sérülése nem tűnik súlyosnak, és rendbe jön a következő találkozóra.

Salah április végén hasonló combhajlító-sérülés miatt három hét kihagyásra kényszerült, bár a szezon utolsó két mérkőzésére akkor már visszatérhetett. A mostani világbajnokságon a támadó eddig egy gólt és két gólpasszt jegyzett, amivel kulcsszerepet játszott abban, hogy Egyiptom a G-csoport második helyén továbbjusson.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #egyiptom #labdarúgás #focista #sérülés #világbajnokság #vb #támadó #válogatott #mohamed salah

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