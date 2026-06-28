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Megsérült az egyiptomi szupersztár, Mohamed Salah: ezzel meg is pecsételődött a sorsuk?
Salah-nak a combhajlítójával van gond, de nagyon szeretne a csapat rendelkezésére állni pénteken este.
Bizonytalanná vált az egyiptomi válogatott csapatkapitánya, Mohamed Salah játéka az Ausztrália elleni világbajnoki mérkőzésen, miután a támadó combhajlítósérülést szenvedett az Irán elleni csoportmeccsen. Mohamed Abú csapatorvos tájékoztatása szerint Salah már a pályán fájdalmat érzett, a későbbi orvosi vizsgálatok pedig megerősítették a combizomhúzódást.
Az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség közleménye szerint a csatár már megkezdte a rehabilitációt, de azt egyelőre nem erősítették meg, hogy pályára léphet-e a július 3-án Dallasban megrendezendő egyenes kieséses mérkőzésen.
Hoszam Haszan szövetségi kapitány a mérkőzés után bizakodóan nyilatkozott a helyzetről. Elmondása szerint beszélt a játékossal, aki biztosította őt arról, hogy a sérülése nem tűnik súlyosnak, és rendbe jön a következő találkozóra.
Salah április végén hasonló combhajlító-sérülés miatt három hét kihagyásra kényszerült, bár a szezon utolsó két mérkőzésére akkor már visszatérhetett. A mostani világbajnokságon a támadó eddig egy gólt és két gólpasszt jegyzett, amivel kulcsszerepet játszott abban, hogy Egyiptom a G-csoport második helyén továbbjusson.
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