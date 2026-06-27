Nem várt krízis a világbajnokságon: már a szurkolók sem értik, mikor avatkozik be a technológia

A világbajnokság első két hetét követően a szurkolók egyre nehezebben tudják megjósolni, mikor avatkozik be a videóbíró. - jelentette a BBC Sport.

A vitatott VAR-döntések sorozata a vébén arra utal, hogy a rendszer alkalmazása éppen olyan következetlen, mint az angol első osztályban, jóllehet a döntéshozatal egységessége lett volna az egyik legfőbb cél a világbajnokságon - erre pedig a szurkolók is egyre többet panaszkodnak.

A statisztikák a Premier League mutatóihoz hasonlítanak, hiszen az angol élvonalban a legutóbbi szezonban mérkőzésenként átlagosan 0,29 beavatkozás történt, míg a világbajnokságon eddig 0,28-at jegyeztek fel. A szubjektív, monitoros ellenőrzések száma az angol bajnokságban meccsenként átlagosan 0,15, a világbajnokságon pedig 0,17. Más sorozatokban ugyanakkor lényegesen alacsonyabb a beavatkozási küszöb, a Bajnokok Ligájában például találkozónként 0,47 beavatkozást és 0,36 videós felülvizsgálatot regisztráltak, vagyis ott sokkal gyakrabban lép közbe a technológia.

Pierluigi Collina, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség játékvezetői bizottságának elnöke szerint a labdarúgás kontaktjáték, így nem minden ütközés jelent szabálytalanságot, ő maga pedig gyorsabb és gördülékenyebb mérkőzéseket szeretne látni. Amennyiben viszont a játékvezetők több kemény szerelést engednek el, úgy a videóbírónak is alkalmazkodnia kell ehhez az irányvonalhoz, ami megnehezíti a nyilvánvaló hiba határának pontos meghatározását.

Az elmúlt héten több vitatott eset is borzolta a kedélyeket. Ghána nem kapott tizenegyest Anglia ellen Ezri Konsa bizonytalan szerelési kísérletét követően, de az ütközés ellenére sem történt videós felülvizsgálat a gól nélküli döntetlennel zárult mérkőzésen. Brazíliától viszont elvettek egy találatot Skócia ellen Vinícius Júnior állítólagos szabálytalansága miatt, jóllehet a felvételek alapján inkább a skót védő rúgott bele a brazil támadóba.

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A legnagyobb visszhangot a német válogatott Ecuador elleni 2-1-es veresége váltotta ki. Leroy Sané korai gólját ugyanis érvényesnek ismerték el annak ellenére is, hogy Aleksandar Pavlović magasra emelt lábbal eltalálta Pedro Vite fejét, így a legtöbben biztos videóbírós korrekcióra számítottak. A második félidő elején viszont a VAR érvénytelenítette a Kai Havertz ellen elkövetett szabálytalanságért megítélt büntetőt egy korábbi, a felezővonal közelében történt szabálytalanság miatt, ami a Pavlović-eset fényében kifejezetten következetlen döntésnek tűnt.

A favoritok összességében kedvező helyzetbe kerültek a videós ellenőrzések során, hiszen a végső győzelemre is esélyes együttesek ellen csupán a brazilok meg nem adott gólja és a németek visszavont büntetője született. A technológia bevezetésének alapelve a minimális beavatkozás és a maximális haszon biztosítása volt, ez az elgondolás azonban csak akkor működhet hatékonyan, hu a pályán lévő játékvezetők is pontos ítéleteket hoznak, ami jelenleg nem minden esetben valósul meg.