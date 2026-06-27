2026. június 27. szombat László
27 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
NZL
Új-Zéland 1 5 Belgium
BEL
 Vége
G csoport
EGY
Egyiptom 1 1 Irán
IRN
 Vége
G csoport
PAN
Panama Anglia
ENG
 Ma 23:00
L csoport
CRO
Horvátország Ghána
GHA
 Ma 23:00
L csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
bírók, futball, bíró, játékvezető
Sport

Nem várt krízis a világbajnokságon: már a szurkolók sem értik, mikor avatkozik be a technológia

Pénzcentrum
2026. június 27. 18:31

A világbajnokság első két hetét követően a szurkolók egyre nehezebben tudják megjósolni, mikor avatkozik be a videóbíró. - jelentette a BBC Sport.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A vitatott VAR-döntések sorozata a vébén arra utal, hogy a rendszer alkalmazása éppen olyan következetlen, mint az angol első osztályban, jóllehet a döntéshozatal egységessége lett volna az egyik legfőbb cél a világbajnokságon - erre pedig a szurkolók is egyre többet panaszkodnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A statisztikák a Premier League mutatóihoz hasonlítanak, hiszen az angol élvonalban a legutóbbi szezonban mérkőzésenként átlagosan 0,29 beavatkozás történt, míg a világbajnokságon eddig 0,28-at jegyeztek fel. A szubjektív, monitoros ellenőrzések száma az angol bajnokságban meccsenként átlagosan 0,15, a világbajnokságon pedig 0,17. Más sorozatokban ugyanakkor lényegesen alacsonyabb a beavatkozási küszöb, a Bajnokok Ligájában például találkozónként 0,47 beavatkozást és 0,36 videós felülvizsgálatot regisztráltak, vagyis ott sokkal gyakrabban lép közbe a technológia.

Pierluigi Collina, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség játékvezetői bizottságának elnöke szerint a labdarúgás kontaktjáték, így nem minden ütközés jelent szabálytalanságot, ő maga pedig gyorsabb és gördülékenyebb mérkőzéseket szeretne látni. Amennyiben viszont a játékvezetők több kemény szerelést engednek el, úgy a videóbírónak is alkalmazkodnia kell ehhez az irányvonalhoz, ami megnehezíti a nyilvánvaló hiba határának pontos meghatározását.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
9
2.
Dél-Afrika
4
3.
Dél-Korea
3
4.
Csehország
1
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lionel Messi
(Argentína)
5
2.
Vinícius
(Brazília)
4
3.
Kylian Mbappé
(Franciaország)
4
4.
Erling Haaland
(Norvégia)
4
5.
Deniz Undav
(Németország)
3
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.06.26.

Az elmúlt héten több vitatott eset is borzolta a kedélyeket. Ghána nem kapott tizenegyest Anglia ellen Ezri Konsa bizonytalan szerelési kísérletét követően, de az ütközés ellenére sem történt videós felülvizsgálat a gól nélküli döntetlennel zárult mérkőzésen. Brazíliától viszont elvettek egy találatot Skócia ellen Vinícius Júnior állítólagos szabálytalansága miatt, jóllehet a felvételek alapján inkább a skót védő rúgott bele a brazil támadóba.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A legnagyobb visszhangot a német válogatott Ecuador elleni 2-1-es veresége váltotta ki. Leroy Sané korai gólját ugyanis érvényesnek ismerték el annak ellenére is, hogy Aleksandar Pavlović magasra emelt lábbal eltalálta Pedro Vite fejét, így a legtöbben biztos videóbírós korrekcióra számítottak. A második félidő elején viszont a VAR érvénytelenítette a Kai Havertz ellen elkövetett szabálytalanságért megítélt büntetőt egy korábbi, a felezővonal közelében történt szabálytalanság miatt, ami a Pavlović-eset fényében kifejezetten következetlen döntésnek tűnt.

A favoritok összességében kedvező helyzetbe kerültek a videós ellenőrzések során, hiszen a végső győzelemre is esélyes együttesek ellen csupán a brazilok meg nem adott gólja és a németek visszavont büntetője született. A technológia bevezetésének alapelve a minimális beavatkozás és a maximális haszon biztosítása volt, ez az elgondolás azonban csak akkor működhet hatékonyan, hu a pályán lévő játékvezetők is pontos ítéleteket hoznak, ami jelenleg nem minden esetben valósul meg.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #világbajnokság #vb #bajnokok ligája #premier league #nemzetközi foci #angol foci #játékvezető #VAR

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:55
18:31
18:01
17:56
17:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 27.
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
2026. június 26.
Nem várt milliós számla érkezhet a magyarok kedvelt tengerpartjairól: durván ráfázhat, aki erre nem figyel a vakáción
2026. június 27.
Hatalmas gazdasági fordulat közeleg a világban: Magyarország is durván meggazdagodhat, ha még időben lép
2026. június 27.
Végleg befellegzett az olcsó horvát pihenésnek: megdöbbentő árak fogadják a magyarokat a tengerparton
2026. június 26.
Visszafordíthatatlan folyamat indult el: teljesen átalakulhat Magyarország, veszélyben a nyugdíjrendszer is?
NAPTÁR
Tovább
2026. június 27. szombat
László
26. hét
Június 27.
A magyar szabadság napja
Június 27.
Polgárőr nap
Június 27.
A magyarországi lengyelek napja
Június 27.
A magyar határőrség napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ebből él ma Dávid Kornél, az egyetlen magyar NBA-játékos: nem érti, miért nincs 30 éve új magyar az elitligában
2
7 napja
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
3
6 napja
Forma-1 Osztrák Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, az edzés és a verseny kezdete Spielberg, Ausztria helyszínen
4
13 órája
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
5
1 hete
Szerelmi történet a kézilabdapályáról: csapattársakból lettek egy pár, ma esküszik meg Fodor Csenge és Bruna de Paula
PÉNZÜGYI KISOKOS
Daytrade
Azonos értékpapírokra vonatkozóan napon belüli pozíció vételét és eladását jelentő ügylet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 27. 18:55
Most érkezett: olyan döntést hozott Magyarország, ami a rezsire is komoly hatással lesz
Pénzcentrum  |  2026. június 27. 18:01
Kvíz: Te is óriási Bud Spencer és Terence Hill rajongó vagy? Ehhez a kvízhez nem elég, ha jó vagy Miss Mázlinál!
Agrárszektor  |  2026. június 27. 18:03
Váratlan csapás érheti a magyar családokat: ennek pokoli ára lehet