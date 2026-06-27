Russell győzelme csak percekkel a leintés után lett hivatalos, mögüle a Ferrarik rajtolnak holnap.
Nem várt krízis a világbajnokságon: már a szurkolók sem értik, mikor avatkozik be a technológia
A világbajnokság első két hetét követően a szurkolók egyre nehezebben tudják megjósolni, mikor avatkozik be a videóbíró. - jelentette a BBC Sport.
A vitatott VAR-döntések sorozata a vébén arra utal, hogy a rendszer alkalmazása éppen olyan következetlen, mint az angol első osztályban, jóllehet a döntéshozatal egységessége lett volna az egyik legfőbb cél a világbajnokságon - erre pedig a szurkolók is egyre többet panaszkodnak.
A statisztikák a Premier League mutatóihoz hasonlítanak, hiszen az angol élvonalban a legutóbbi szezonban mérkőzésenként átlagosan 0,29 beavatkozás történt, míg a világbajnokságon eddig 0,28-at jegyeztek fel. A szubjektív, monitoros ellenőrzések száma az angol bajnokságban meccsenként átlagosan 0,15, a világbajnokságon pedig 0,17. Más sorozatokban ugyanakkor lényegesen alacsonyabb a beavatkozási küszöb, a Bajnokok Ligájában például találkozónként 0,47 beavatkozást és 0,36 videós felülvizsgálatot regisztráltak, vagyis ott sokkal gyakrabban lép közbe a technológia.
Pierluigi Collina, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség játékvezetői bizottságának elnöke szerint a labdarúgás kontaktjáték, így nem minden ütközés jelent szabálytalanságot, ő maga pedig gyorsabb és gördülékenyebb mérkőzéseket szeretne látni. Amennyiben viszont a játékvezetők több kemény szerelést engednek el, úgy a videóbírónak is alkalmazkodnia kell ehhez az irányvonalhoz, ami megnehezíti a nyilvánvaló hiba határának pontos meghatározását.
Az elmúlt héten több vitatott eset is borzolta a kedélyeket. Ghána nem kapott tizenegyest Anglia ellen Ezri Konsa bizonytalan szerelési kísérletét követően, de az ütközés ellenére sem történt videós felülvizsgálat a gól nélküli döntetlennel zárult mérkőzésen. Brazíliától viszont elvettek egy találatot Skócia ellen Vinícius Júnior állítólagos szabálytalansága miatt, jóllehet a felvételek alapján inkább a skót védő rúgott bele a brazil támadóba.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A legnagyobb visszhangot a német válogatott Ecuador elleni 2-1-es veresége váltotta ki. Leroy Sané korai gólját ugyanis érvényesnek ismerték el annak ellenére is, hogy Aleksandar Pavlović magasra emelt lábbal eltalálta Pedro Vite fejét, így a legtöbben biztos videóbírós korrekcióra számítottak. A második félidő elején viszont a VAR érvénytelenítette a Kai Havertz ellen elkövetett szabálytalanságért megítélt büntetőt egy korábbi, a felezővonal közelében történt szabálytalanság miatt, ami a Pavlović-eset fényében kifejezetten következetlen döntésnek tűnt.
A favoritok összességében kedvező helyzetbe kerültek a videós ellenőrzések során, hiszen a végső győzelemre is esélyes együttesek ellen csupán a brazilok meg nem adott gólja és a németek visszavont büntetője született. A technológia bevezetésének alapelve a minimális beavatkozás és a maximális haszon biztosítása volt, ez az elgondolás azonban csak akkor működhet hatékonyan, hu a pályán lévő játékvezetők is pontos ítéleteket hoznak, ami jelenleg nem minden esetben valósul meg.
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
Valószínűleg nem lesz egy darabig annyira fiatal sportigazgató egy hazai NB I-es klubnál, mint amilyen Horváth Csenger volt Diósgyőrben. Most vele készítettünk nagyinterjút.
A Spanyol Nagydíjon aratott győzelmét követően Lewis Hamilton rendkívül bizakodóan várja az Osztrák Nagydíjat.
A nagy-britanniai extrém hőhullámok éles kontrasztot mutatnak a profi sportolók teherbírása és az átlagemberek mindennapi küzdelmei között.
Csaknem egy hete Franciaországban is kánikula tombol, a rendőrség a szervezőkhöz fordult az elhalasztást kérve.
Hatalmas bajban van az egyik Premier League-csapat: súlyos milliókkal lógnak a brit Kincstárnak, ebből hogy másznak ki?
A brit adó- és vámhivatal (HMRC) hivatalos tájékoztatása szerint a Newcastle United labdarúgóklubnak összesen 3,2 millió fontot kell megfizetnie.
Vádat emeltek a korábbi ökölvívó-világbajnok, Joe Cordina ellen testi sértés, valamint nyilvános helyen elkövetett fegyveres fenyegetés miatt.
A 23 éves angol középpályás hamarosan orvosi vizsgálaton vesz részt, ezt követően pedig véglegesíti átigazolását Manchesterbe
Százmilliót kaszálhat a vébén a Fradi, a Puskás Akadémia és a Győr: íme, így juthatnak a mesés összeghez
A FIFA klubkompenzációs programja okán a Ferencváros, a Puskás Akadémia és a Győri ETO is jelentős összeghez juthat a világbajnokságon szereplő játékosai után.
Ezt elég nehéz lesz überelni: 18 ezerből 15 milliót csinált a magyar Tippmixkirály, így jött össze az álomnyeremény
A hétvégi rangadókon a játékosok egyértelműen az olyan európai élcsapatok győzelmét várják, mint a francia, a spanyol és a portugál válogatott.
2026-ban sem marad el a Balaton átevezés: nevezési díjak a helyszínen, rajt idők, kategóriák és minden tudnivaló egy helyen
Indulás előtt mindenképpen tájékozódjunk erról, hogy az időjárás lehetővé teszi-e a Balaton átevezés megtartását, vagy az esemény halasztásra kerül.
Megdöbbentő trükkel győzheted le a gyilkos kánikulát: ezt kell tenned, ha túl akarod élni a szabadtéri edzést
A klímaváltozás és az emelkedő átlaghőmérséklet miatt a szabadtéri sportolás egyre megterhelőbbé és veszélyesebbé válik.
Döbbenetes pluszsúlyt kaphatnak a versenyzők a hétvégi F1-es futamon: pokoli forróság miatt hoztak rendkívüli szabályt
A brutális hőség miatt hűtőrendszert használhatnak a versenyzők, de vélhetően nem mindenki él majd a lehetőséggel.
A világbajnokságon több kapus is látványos hibákat vétett, amiért a szakértők és egy friss tudományos kutatás szerint is a torna hivatalos labdája a felelős.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 130 éves hagyománnyal szakítva úgy döntött, hogy közvetlen pénzügyi támogatást nyújt az olimpián induló sportolóknak.
Takács Antal, mindenki Toncsija és Tóni bácsija Németországban is dolgozott, utolsó hónapjaiban is aktív volt.
A francia sízőt lavina sodorta el a pakisztáni hegyekben, nem volt esély megmenteni az életét.
Nem végeztek a csoport elején, mégis továbbjutottak: örömünnep tört ki Szarajevóban, folytathatják a bosnyákok
Története során először jutott tovább Bosznia-Hercegovina a focivébé csoportköréből, miután eldőlt, hogy a csapat a nyolc legjobb csoportharmadik egyike lesz.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!