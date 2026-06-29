Ennyit a hangzatos szólamokról: fenntartható vébét akart a FIFA, miközben az elnöke magángépen repked ide-oda

Gianni Infantino, a FIFA elnöke alig több mint két hét alatt 24 mérkőzést tekintett meg Észak-Amerikában, miközben hatalmas távolságokat tett meg a levegőben - magángéppel. Egy most közölt elemzés rámutat, hogy az elnöki magánrepülőgép károsanyag-kibocsátása éles ellentétben áll a nemzetközi labdarúgó-szövetség saját fenntarthatósági vállalásaival - tudósított a BBC.

A világbajnokságnak három ország – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – összesen 16 városa ad otthont, a mezőny kibővítése miatt pedig a csoportkör minden korábbinál több mérkőzést hoz. A BBC egy közvetlenül Infantinóhoz és a FIFA-hoz köthető magánrepülőgépet követett nyomon, amely a torna ideje alatt 27 alkalommal szállt fel. A repülőgép útvonala pontosan megegyezik azoknak a városoknak a listájával, ahol a sportvezetőt lefényképezték a stadionokban.

A sportdiplomata több olyan napot is zárt, amikor két mérkőzésen is jelen volt a gyakran egymástól több száz mérföldre fekvő városokban, esetenként napi három különálló repülőutat is beiktatva. A leghosszabb, egyhuzamban megtett útja 2800 mérföldet, azaz csaknem 4500 kilométert tett ki június 13-án Vancouver és Miami között. Június 15-én pedig a Miami–Seattle–Los Angeles útvonalon több mint 3600 mérföldet utazott egyetlen nap alatt. A repülőgép a torna kezdete és június 27. között összesen legalább 50 122 kilométert tett meg, és több mint 66 órát töltött a levegőben.

A vizsgálat szerint az elnök által vélhetően használt Gulfstream G650ER típusú repülőgép a csoportkör alatt mintegy 516 tonna szén-dioxid-egyenértéknek megfelelő káros anyagot bocsátott ki. Ez a mennyiség nagyjából megegyezik 78 ember átlagos éves kibocsátásával. A magánrepülés a legszennyezőbb közlekedési forma, a szakértők szerint ugyanis öt-tizennégyszer környezetszennyezőbb a menetrend szerinti járatoknál, és ötvenszeresen múlja felül a vasúti közlekedés terhelését.

A FIFA azzal védekezett, hogy az elnök rendszeresen utazik hivatalos ügyben a tagszövetségek felkeresése érdekében, és az utak során a célszerűségnek megfelelően vesznek igénybe menetrend szerinti járatokat vagy chartergépeket. A szövetség ugyanakkor nem reagált arra a kérdésre, hogy a mérkőzésekre tartó utak közül bármelyiket kereskedelmi járattal teljesítették-e, illetve hogy tervezik-e a kibocsátások ellentételezését.

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A FIFA korábban kötelezettséget vállalt arra, hogy 2030-ig felére csökkenti a kibocsátását, 2040-re pedig eléri a nettó zéró szintet. A jelenlegi tornával kapcsolatban is több környezetvédelmi ígéretet tettek, például a csapatok regionális csoportosítását és a meglévő stadionok használatát. A klímakutatók azonban már a torna kezdete előtt szkeptikusak voltak, egy 2025-ös jelentés szerint ugyanis a rendezvény teljes szénlábnyoma elérheti a kilencmillió tonna szén-dioxid-egyenértéket. Ez csaknem kétszerese a megelőző négy világbajnokság átlagának, amivel a 2026-os torna válhat minden idők legszennyezőbb sporteseményévé.