2026. június 29. hétfő Péter, Pál
41 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
magánrepülő, magángép, repülőgép, luxus
Sport

Ennyit a hangzatos szólamokról: fenntartható vébét akart a FIFA, miközben az elnöke magángépen repked ide-oda

Pénzcentrum
2026. június 29. 14:42

Gianni Infantino, a FIFA elnöke alig több mint két hét alatt 24 mérkőzést tekintett meg Észak-Amerikában, miközben hatalmas távolságokat tett meg a levegőben - magángéppel. Egy most közölt elemzés rámutat, hogy az elnöki magánrepülőgép károsanyag-kibocsátása éles ellentétben áll a nemzetközi labdarúgó-szövetség saját fenntarthatósági vállalásaival - tudósított a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A világbajnokságnak három ország – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – összesen 16 városa ad otthont, a mezőny kibővítése miatt pedig a csoportkör minden korábbinál több mérkőzést hoz. A BBC egy közvetlenül Infantinóhoz és a FIFA-hoz köthető magánrepülőgépet követett nyomon, amely a torna ideje alatt 27 alkalommal szállt fel. A repülőgép útvonala pontosan megegyezik azoknak a városoknak a listájával, ahol a sportvezetőt lefényképezték a stadionokban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sportdiplomata több olyan napot is zárt, amikor két mérkőzésen is jelen volt a gyakran egymástól több száz mérföldre fekvő városokban, esetenként napi három különálló repülőutat is beiktatva. A leghosszabb, egyhuzamban megtett útja 2800 mérföldet, azaz csaknem 4500 kilométert tett ki június 13-án Vancouver és Miami között. Június 15-én pedig a Miami–Seattle–Los Angeles útvonalon több mint 3600 mérföldet utazott egyetlen nap alatt. A repülőgép a torna kezdete és június 27. között összesen legalább 50 122 kilométert tett meg, és több mint 66 órát töltött a levegőben.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
9
2.
Dél-Afrika
4
3.
Dél-Korea
3
4.
Csehország
1
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lionel Messi
(Argentína)
6
2.
Kylian Mbappé
(Franciaország)
4
3.
Ousmane Dembélé
(Franciaország)
4
4.
Vinícius
(Brazília)
4
5.
Erling Haaland
(Norvégia)
4
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.06.29.

A vizsgálat szerint az elnök által vélhetően használt Gulfstream G650ER típusú repülőgép a csoportkör alatt mintegy 516 tonna szén-dioxid-egyenértéknek megfelelő káros anyagot bocsátott ki. Ez a mennyiség nagyjából megegyezik 78 ember átlagos éves kibocsátásával. A magánrepülés a legszennyezőbb közlekedési forma, a szakértők szerint ugyanis öt-tizennégyszer környezetszennyezőbb a menetrend szerinti járatoknál, és ötvenszeresen múlja felül a vasúti közlekedés terhelését.

A FIFA azzal védekezett, hogy az elnök rendszeresen utazik hivatalos ügyben a tagszövetségek felkeresése érdekében, és az utak során a célszerűségnek megfelelően vesznek igénybe menetrend szerinti járatokat vagy chartergépeket. A szövetség ugyanakkor nem reagált arra a kérdésre, hogy a mérkőzésekre tartó utak közül bármelyiket kereskedelmi járattal teljesítették-e, illetve hogy tervezik-e a kibocsátások ellentételezését.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A FIFA korábban kötelezettséget vállalt arra, hogy 2030-ig felére csökkenti a kibocsátását, 2040-re pedig eléri a nettó zéró szintet. A jelenlegi tornával kapcsolatban is több környezetvédelmi ígéretet tettek, például a csapatok regionális csoportosítását és a meglévő stadionok használatát. A klímakutatók azonban már a torna kezdete előtt szkeptikusak voltak, egy 2025-ös jelentés szerint ugyanis a rendezvény teljes szénlábnyoma elérheti a kilencmillió tonna szén-dioxid-egyenértéket. Ez csaknem kétszerese a megelőző négy világbajnokság átlagának, amivel a 2026-os torna válhat minden idők legszennyezőbb sporteseményévé.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #foci #sport #környezetvédelem #fenntarthatóság #világbajnokság #kibocsátás #repülőgép #szén-dioxid #FIFA #vb 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:44
15:32
15:25
15:19
15:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 29.
Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére
2026. június 28.
Sokan képtelenségnek tartották: ez a méregdrága luxuscsemege lehet a dió utódja a magyar kertekben?
2026. június 29.
Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést
2026. június 29.
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
2026. június 29.
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 29. hétfő
Péter, Pál
27. hét
Június 29.
Nemzetközi Duna-nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ebből él ma Dávid Kornél, az egyetlen magyar NBA-játékos: nem érti, miért nincs 30 éve új magyar az elitligában
2
1 hete
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
3
1 hete
Forma-1 Osztrák Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, az edzés és a verseny kezdete Spielberg, Ausztria helyszínen
4
2 napja
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
5
1 hete
Szerelmi történet a kézilabdapályáról: csapattársakból lettek egy pár, ma esküszik meg Fodor Csenge és Bruna de Paula
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési politika
A pénztár befektetési politikája a pénztári működés egyik legfontosabb dokumentuma. A befektetési politikát a pénztár igazgatótanácsa fogadja el, végrehajtásáról évente beszámol a pénztár közgyűlésnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 15:25
Mi az a porördög, és valóban veszélyes lehet? Egyre gyakoribb a ritka meteorológiai jelenség Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 14:32
Óriási újdonságot robbantott a Lidl: ilyen még nem volt Magyarországon, rengeteg pénzt lehet most spórolni
Agrárszektor  |  2026. június 29. 15:32
Kegyetlen nyár várhat a magyarokra: korlátozás jöhet, ha nem változtatnak