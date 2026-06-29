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kapus, foci, labdarúgás, goalkeeper, kapu, védés,
Sport

Komoly kijelentést tett az angol sztárkapus: ezt tervezi a csapat a fontos mérkőzés előtt

Pénzcentrum
2026. június 29. 10:14

Thomas Tuchel angol válogatottja támadóbb felfogásban játszva jutott be a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. Jordan Pickford kapus szerint a csapat készen áll a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni mérkőzés jelentette nyomásra, és bár kiváló mérleggel rendelkezik a büntetőpárbajokban, ezúttal a rendes játékidőben döntené el a továbbjutást - számolt be a The Guardian.

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A Panama elleni szombati 2–0-s győzelemmel Thomas Tuchel együttese megnyerte az L csoportot, így szerdán Atlantában a Kongói Demokratikus Köztársasággal mérkőzik meg. A szombati meccs sorozatban a 29. olyan nagy tornán játszott mérkőzés volt, amelyen a 32 éves Pickford védte az angol kaput.

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Az Everton kapusa – aki a 87. válogatottsága alkalmával a 46. kapott gól nélkül lehozott találkozóját könyvelhette el – tisztában van vele, hogy a tét mostantól sokkal nagyobb. Úgy véli, a Bajnokok Ligáját és a korosztályos tornákat megjárt keret pontosan ismeri az egyenes kieséses szakasszal járó nyomást, és éppen ez az a közeg, ahol a csapat igazán elemében lehet.

Bár a Crystal Palace-ban kiváló szezont futó Dean Henderson komoly kihívót jelentett, nem volt kérdés, hogy ezen a világbajnokságon is Pickford marad az első számú kapus. Ő a Gareth Southgate-éra egyik utolsó képviselője a kezdőcsapatban, a nagy tornákon szerzett rutinja pedig komoly előnyt jelenthet. A felkészüléssel kapcsolatban elmondta, hogy az edzéseken a maximális koncentrációra és a taktikai utasítások elsajátítására fókuszálnak, a pályán kívül viszont igyekeznek megőrizni a jó hangulatot és a lazaságot, ami az ő tapasztalata szerint 2018 óta remekül működik a válogatottnál.

Anglia
England
Piaci érték: 1 358,20M €
Edző: Thomas Tuchel
Bajnokság: FIFA World Cup
Adatlap létrehozva: 2026.06.29.

A Tuchel és Southgate fémjelezte korszakok közötti legszembetűnőbb különbség a védekezési felfogásban rejlik. A Panama elleni meccsen is látszott, hogy a csapat tudatosan több kockázatot vállal, hiszen a balhátvéd Nico O'Reillyt magasan feltolják, ami miatt a védőtársak gyakran egy az egyben maradnak az ellenféllel. Pickford szerint azonban ez nem kockázat, hanem tudatos taktikai fegyver. Mint mondta, proaktív, támadó szellemű futballt játszanak, amelynek célja, hogy magasan szerezzenek labdát, és megfojtsák az ellenfél játékát. Hozzátette, ez a stílus rengeteg visszazárást, nagy erőfeszítést és utolsó pillanatban bemutatott szereléseket követel meg a társaktól, ám ha az ellenfélnek mégis sikerül megbontania a sorokat, akkor rajta a sor, hogy védjen.

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Pickford neve az elmúlt években egybeforrt a sikeres tizenegyespárbajokkal, miután a 2018-as és a 2024-es nagy tornákon, valamint a Nemzetek Ligájában is kulcsfontosságú büntetőket hárított. Bár az edzéseken ő maga is gyakorolja a lövéseket, a keretben lévő kiváló tizenegyeslövők miatt a meccseken inkább a hárításra kell koncentrálnia. Felkészültnek érzi magát a feladatra, és bízik a társaiban, ugyanakkor határozottan kijelentette, hogy nem szeretnének a büntetőpárbajig eljutni, és a mérkőzéseket már a rendes játékidőben lezárnák.
Címlapkép: Getty Images
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