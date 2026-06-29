Salah-nak a combhajlítójával van gond, de nagyon szeretne a csapat rendelkezésére állni pénteken este.
Komoly kijelentést tett az angol sztárkapus: ezt tervezi a csapat a fontos mérkőzés előtt
Thomas Tuchel angol válogatottja támadóbb felfogásban játszva jutott be a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. Jordan Pickford kapus szerint a csapat készen áll a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni mérkőzés jelentette nyomásra, és bár kiváló mérleggel rendelkezik a büntetőpárbajokban, ezúttal a rendes játékidőben döntené el a továbbjutást - számolt be a The Guardian.
A Panama elleni szombati 2–0-s győzelemmel Thomas Tuchel együttese megnyerte az L csoportot, így szerdán Atlantában a Kongói Demokratikus Köztársasággal mérkőzik meg. A szombati meccs sorozatban a 29. olyan nagy tornán játszott mérkőzés volt, amelyen a 32 éves Pickford védte az angol kaput.
Az Everton kapusa – aki a 87. válogatottsága alkalmával a 46. kapott gól nélkül lehozott találkozóját könyvelhette el – tisztában van vele, hogy a tét mostantól sokkal nagyobb. Úgy véli, a Bajnokok Ligáját és a korosztályos tornákat megjárt keret pontosan ismeri az egyenes kieséses szakasszal járó nyomást, és éppen ez az a közeg, ahol a csapat igazán elemében lehet.
Bár a Crystal Palace-ban kiváló szezont futó Dean Henderson komoly kihívót jelentett, nem volt kérdés, hogy ezen a világbajnokságon is Pickford marad az első számú kapus. Ő a Gareth Southgate-éra egyik utolsó képviselője a kezdőcsapatban, a nagy tornákon szerzett rutinja pedig komoly előnyt jelenthet. A felkészüléssel kapcsolatban elmondta, hogy az edzéseken a maximális koncentrációra és a taktikai utasítások elsajátítására fókuszálnak, a pályán kívül viszont igyekeznek megőrizni a jó hangulatot és a lazaságot, ami az ő tapasztalata szerint 2018 óta remekül működik a válogatottnál.
A Tuchel és Southgate fémjelezte korszakok közötti legszembetűnőbb különbség a védekezési felfogásban rejlik. A Panama elleni meccsen is látszott, hogy a csapat tudatosan több kockázatot vállal, hiszen a balhátvéd Nico O'Reillyt magasan feltolják, ami miatt a védőtársak gyakran egy az egyben maradnak az ellenféllel. Pickford szerint azonban ez nem kockázat, hanem tudatos taktikai fegyver. Mint mondta, proaktív, támadó szellemű futballt játszanak, amelynek célja, hogy magasan szerezzenek labdát, és megfojtsák az ellenfél játékát. Hozzátette, ez a stílus rengeteg visszazárást, nagy erőfeszítést és utolsó pillanatban bemutatott szereléseket követel meg a társaktól, ám ha az ellenfélnek mégis sikerül megbontania a sorokat, akkor rajta a sor, hogy védjen.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Pickford neve az elmúlt években egybeforrt a sikeres tizenegyespárbajokkal, miután a 2018-as és a 2024-es nagy tornákon, valamint a Nemzetek Ligájában is kulcsfontosságú büntetőket hárított. Bár az edzéseken ő maga is gyakorolja a lövéseket, a keretben lévő kiváló tizenegyeslövők miatt a meccseken inkább a hárításra kell koncentrálnia. Felkészültnek érzi magát a feladatra, és bízik a társaiban, ugyanakkor határozottan kijelentette, hogy nem szeretnének a büntetőpárbajig eljutni, és a mérkőzéseket már a rendes játékidőben lezárnák.
F1 Brit Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, a sprintfutam és a verseny kezdése Silverstone-ban
Cikkünkben megtalálsz minden fontos infót: mikor kezdődik a sprintfutam, az időmérő és maga a Brit Nagydíj Silverstone-ban?
A 18 éves csatár mindössze a negyedik magyar születésű hokis, akit kiválasztottak a tengerentúli elitligában.
Foci vb 2026: jön a kieséses szakasz, innentől minden élesben megy: mutatjuk a teljes vb-menetrendet!
A csoportkör lezárultával véglegessé vált, ki kivel játszik a legjobb 32 között, most megmutatjuk mi is a menetrendet.
Anglia, Kolumbia és a címvédő Argentína csoportelsőként lépett a legjobb 32 közé, míg a Kongói DK története során először jutott be a kieséses szakaszba.
Egy királyság végét látjuk? Borzasztó formában az egykori világbajnok, súlyos kérdések merültek fel a jövőjéről
A korábbi klasszikus sakkvilágbajnok, Magnus Carlsen gyenge szereplése ismét felvetette a kérdést, hogy vajon a 35 éves családapa hajlik-e arra, hogy tovább csökkentse feszített tempóját.
A világbajnokság első két hetét követően a szurkolók egyre nehezebben tudják megjósolni, mikor avatkozik be a videóbíró.
Russell győzelme csak percekkel a leintés után lett hivatalos, mögüle a Ferrarik rajtolnak holnap.
Az amerikai kormányzat nyitott arra, hogy 2038-ban egy akár 64 csapatos labdarúgó-világbajnokságnak adjon otthont.
Erre azért nem sokan számítottak: mindent felforgatnak a vébén a kiscsapatok, bombameglepetés készül?
Az alacsonyabban rangsorolt csapatok leginkább taktikai fegyelmezettségüknek és kiemelkedő kapusteljesítményeiknek köszönhetően sorra okoznak meglepetést a világelittel szemben.
A hazai közönség kedvenceinek, Emma Raducanunak és Jack Drapernek elsősorban azt kell megmutatniuk, hogy fizikailag is bírják a rendkívüli megterhelést.
Spanyolország kiejtette Uruguayt, miközben tovább tart a zöld-fokiak tündérmeséje, ott vannak ők is a következő körben.
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
Valószínűleg nem lesz egy darabig annyira fiatal sportigazgató egy hazai NB I-es klubnál, mint amilyen Horváth Csenger volt Diósgyőrben. Most vele készítettünk nagyinterjút.
A Spanyol Nagydíjon aratott győzelmét követően Lewis Hamilton rendkívül bizakodóan várja az Osztrák Nagydíjat.
A nagy-britanniai extrém hőhullámok éles kontrasztot mutatnak a profi sportolók teherbírása és az átlagemberek mindennapi küzdelmei között.
Csaknem egy hete Franciaországban is kánikula tombol, a rendőrség a szervezőkhöz fordult az elhalasztást kérve.
Hatalmas bajban van az egyik Premier League-csapat: súlyos milliókkal lógnak a brit Kincstárnak, ebből hogy másznak ki?
A brit adó- és vámhivatal (HMRC) hivatalos tájékoztatása szerint a Newcastle United labdarúgóklubnak összesen 3,2 millió fontot kell megfizetnie.
Vádat emeltek a korábbi ökölvívó-világbajnok, Joe Cordina ellen testi sértés, valamint nyilvános helyen elkövetett fegyveres fenyegetés miatt.
A 23 éves angol középpályás hamarosan orvosi vizsgálaton vesz részt, ezt követően pedig véglegesíti átigazolását Manchesterbe
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.