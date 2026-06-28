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jégkorong, hoki, jégpálya
Sport

Elképesztő siker: magyar hokist választott ki egy NHL-csapat, ma már el is utazott Buffaloba

Pénzcentrum
2026. június 28. 10:43

A 18 éves csatár mindössze a negyedik magyar születésű hokis, akit kiválasztottak a tengerentúli elitligában.

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A Buffalo Sabres az ötödik körben, az összesített 156. helyen választotta ki Szongoth Dománt az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) szombati játékosbörzéjén. A jelenleg a finn KooKoo csapatában légióskodó játékos tengerentúli játékjogát a Buffalóban rendezett eseményen szerezte meg a helyi együttes. A tehetséges támadó az elmúlt szezonban a finn juniorbajnokságban 44 mérkőzésen 28 pontot – tíz gólt és 18 gólpasszt – jegyzett, míg a saját korosztályos csapatában tíz találkozón 12 pontig jutott.

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Szongoth az elmúlt két szezonban alapembere volt a magyar ifjúsági, junior és felnőtt válogatottnak is a világbajnokságokon. Az U18-as nemzeti csapatban öt meccsen hat, az U20-asoknál pedig öt találkozón hét pontot gyűjtött. A felnőtt nemzeti együttesben eddig 34 alkalommal kapott lehetőséget, amelyeken összesen 12 pontot szerzett, a világbajnokságon pedig a brit csapat kapuját is bevette.

Szongoth előtt eddig mindössze három magyar születésű jégkorongozót draftoltak az NHL-ben. 1999-ben Gröschl Tamást az Edmonton Oilers a kilencedik kör 256. helyén, 2000-ben Szuper Leventét a Calgary Flames a negyedik kör 116. helyén, 2002-ben pedig Vas Jánost a Dallas Stars a második kör 32. helyén választotta ki, ám a világ legerősebb bajnokságában végül egyikük sem léphetett jégre.
Címlapkép: Getty Images
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