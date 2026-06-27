2026. június 27. szombat László
27 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
NZL
Új-Zéland 1 5 Belgium
BEL
 Vége
G csoport
EGY
Egyiptom 1 1 Irán
IRN
 Vége
G csoport
PAN
Panama Anglia
ENG
 Ma 23:00
L csoport
CRO
Horvátország Ghána
GHA
 Ma 23:00
L csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sakk, játék, sakkverseny, bábuk, sakktábla
Sport

Egy királyság végét látjuk? Borzasztó formában az egykori világbajnok, súlyos kérdések merültek fel a jövőjéről

Pénzcentrum
2026. június 27. 20:58

A hongkongi rapidcsapat-világbajnokságon elszenvedett négy egymást követő veresége, valamint az előző havi oslói tornán elért, csalódást keltő negyedik helye után újra téma a sportsajtóban, hogy a korábbi világbajnok mennyit kíván még áldozni a profi sakkozásra - írta a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Carlsen 2002 óta, azaz 11 éves kora óta nem kapott ki egymás után négyszer, azonban ez most csaknem 25 év után ismét megtörtént. Hongkongban még jól indult számára a verseny, hiszen egy döntetlen után két győzelmet is aratott: többek között régi riválisát, az ukrán veterán Vaszil Ivancsukot is kétvállra fektette egy olyan partiban, amely a norvég nagymester védjegyének számító stílus mintapéldája volt. Carlsen fokozatos szorításban tartotta ellenfelét, amelyet még a súlyos időzavarban is sikeresen tartott fenn, és hasonló magabiztossággal múlta felül a kínai Hszü Hsziang-jüt is a következő fordulóban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mélyrepülés az indiai Ardzsun Erigaisi elleni partival vette kezdetét, akit a norvég zseni néhány héttel korábban Malmőben még legyőzött. Ezúttal azonban az indiai nagymester egy látványos vezéráldozattal indított, heves királyszárnyi támadással diadalmaskodott.

A következő körben Carlsen egy teljesen döntetlen közeli végjátékban hajszolta túl a győzelmet az örmény Sant Szargszjan ellen, ám egyetlen figyelmetlen lépéssel elnézte a bástyáját. Bár a nap utolsó két fordulóját kihagyta, másnap ismét alulmaradt, ezúttal a világbajnokjelöltek tornájának korábbi győztesével, Dzsavohir Szindarovval szemben.

Az év végéig Carlsennek reálisan nincs lehetősége arra, hogy teljesen visszavonuljon a professzionális sakkozástól. Augusztus elején Párizsban védené meg címét az e-sport-világkupán: ennek a tornának az időzítése ugyanakkor komoly feszültséget szül, hiszen ütközik a rangos saint-louis-i Grand Chess Tour-versennyel, a Sinquefield-kupával. A vezető amerikai nagymesterek megosztottak a kérdésben: Hikaru Nakamura és Hans Niemann a párizsi viadalt választották, míg Fabiano Caruana, Wesley So és Levon Aronján St. Louisban ülnek majd asztalhoz.
Címlapkép: Getty Images
#sport #verseny #jövő #párizs #teljesítmény #világbajnokság #visszavonulás #sakk #vereség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:58
20:33
20:01
19:31
18:55
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 27.
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
2026. június 26.
Nem várt milliós számla érkezhet a magyarok kedvelt tengerpartjairól: durván ráfázhat, aki erre nem figyel a vakáción
2026. június 27.
Hatalmas gazdasági fordulat közeleg a világban: Magyarország is durván meggazdagodhat, ha még időben lép
2026. június 27.
Végleg befellegzett az olcsó horvát pihenésnek: megdöbbentő árak fogadják a magyarokat a tengerparton
2026. június 26.
Visszafordíthatatlan folyamat indult el: teljesen átalakulhat Magyarország, veszélyben a nyugdíjrendszer is?
NAPTÁR
Tovább
2026. június 27. szombat
László
26. hét
Június 27.
A magyar szabadság napja
Június 27.
Polgárőr nap
Június 27.
A magyarországi lengyelek napja
Június 27.
A magyar határőrség napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ebből él ma Dávid Kornél, az egyetlen magyar NBA-játékos: nem érti, miért nincs 30 éve új magyar az elitligában
2
7 napja
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
3
6 napja
Forma-1 Osztrák Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, az edzés és a verseny kezdete Spielberg, Ausztria helyszínen
4
15 órája
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
5
1 hete
Szerelmi történet a kézilabdapályáról: csapattársakból lettek egy pár, ma esküszik meg Fodor Csenge és Bruna de Paula
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitel
Elektronikai vagy más használati tárgy megvásárlásához nyújtott kölcsön. Az áruhitel legnagyobb előnye, hogy könnyen igényelhető, az esetek túlnyomó többségében néhány percen belül kiderül, hogy hitelképesek vagyunk-e, és haza is vihetjük a kiszemelt terméket.  Az év folyamán az áruházak és a bankok többször is hirdetnek akciós feltételekkel áruhitelt, ezeket - átgondoltan - érdemes is lehet kihasználni.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 27. 19:31
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 26. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. június 27. 18:55
Most érkezett: olyan döntést hozott Magyarország, ami a rezsire is komoly hatással lesz
Agrárszektor  |  2026. június 27. 19:03
Megvan, mire készülhetünk idén nyáron: ami most van, az csak a kezdet