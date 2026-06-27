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Erre azért nem sokan számítottak: mindent felforgatnak a vébén a kiscsapatok, bombameglepetés készül?
A jelenleg zajló vébén az alacsonyabban rangsorolt csapatok taktikai fegyelmezettségüknek és kiemelkedő kapusteljesítményeiknek köszönhetően sorra okoznak meglepetést a világelithez tartozó válogatottakkal szemben. A kisebb nemzetek sikere nem a véletlen műve, hanem a rendkívül zárt védekezés, a pálya szélességének tudatos lefedése és az ellenfelek letámadásának kijátszására épülő labdakihozatalok közös eredménye - írja cikkében a BBC Sport.
A meglepetést okozó válogatottak - köztük a Zöld-foki Köztársaság vagy Ghána - tudatosan mondtak le az agresszív letámadásról az olyan jóval esélyesebb ellenfelekkel szemben, mint Spanyolország és Anglia. Zárt, 4-5-1-es felállást alkalmaztak, amelyben a védő- és a középpályássor között szinte semmi terület sem maradt. A játékosok még akkor sem bontották meg a formációt, amikor az ellenfél hátrapasszokkal próbálta kicsalogatni őket, így a labdát domináló riválisok képtelenek voltak a sűrű védelmi blokkon belülre juttatni a játékszert.
A sikeres védekezés azonban nem pusztán a hátvédek számán múlik, amit Szaúd-Arábia Spanyolország, valamint Svédország Hollandia elleni súlyos veresége is jól mutatott. Bár mindkét alakulat ötvédős rendszert alkalmazott, a középpályásaik túlzottan a labda irányába tolódtak el, így szinte teljesen szabadon hagyták a pálya túloldalát. Az így kialakuló üres területeket és emberelőnyös szituációkat olyan játékosok váltották gólra a gyors oldalváltások után, mint Lamine Yamal, Pedro Porro vagy Denzel Dumfries.
A fegyelmezett védekezés mellett a bravúrosan szereplő csapatok a labdakihozatalok során is rendkívül bátran futballoztak. Dél-Afrika, Irak és a Zöld-foki Köztársaság széthúzott formációban, rövid passzokkal építette fel a támadásait, amivel szándékosan magára húzta a magasan letámadó, esélyesebb nemzeteket. Amikor az ellenfél játékosai felléptek a letámadáshoz, a védelmi vonal mögött keletkező üres területekre ívelték a labdát. Bár ez a kockázatos stratégia olykor hibákhoz vezetett, rengeteg veszélyes helyzetet eredményezett, és Dél-Afrika is egy ilyen tudatosan felépített akció végén szerezte meg a Dél-Korea elleni, továbbjutást érő győztes gólt.
A taktikai felkészültség mellett a bravúros pontszerzésekhez elengedhetetlen volt a kapusok ihletett formája is. A negyvenéves zöld-foki hálóőr, Vozinha áthatolhatatlan falat húzott a spanyolok ellen, míg Curaçao kapusa, Eloy Room tizenöt hárítással állított be új világbajnoki rekordot. A megfelelő taktikai szervezettség és az ehhez társuló kiemelkedő egyéni teljesítmények együttesen tették lehetővé, hogy az esélytelenebb nemzetek a saját feltételeiket diktálva kényszerítsék kompromisszumra a világ legjobb válogatottjait.
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