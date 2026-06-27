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Még ennek sincs vége, máris megint focivébét rendezne Amerika: nagy bejelentést tett a Fehér Ház
Az amerikai kormányzat nyitott arra, hogy 2038-ban egy akár 64 csapatos labdarúgó-világbajnokságnak adjon otthont, mivel a vezetés szerint az ország infrastruktúrája tökéletesen alkalmas egy ekkora méretű torna zökkenőmentes lebonyolítására.
Andrew Giuliani, a jelenleg zajló torna fehér házi munkacsoportjának vezetője elmondta, hogy a 2038-as esemény kibővítésének ötletéről már egyeztetett Donald Trump elnökkel és a kabinet több tagjával. Az elnöki tanácsadó hangsúlyozta, hogy meglátása szerint nincs az Egyesült Államoknál alkalmasabb házigazda egy világbajnokság számára. Hozzátette, hogy amennyiben a mezőnyt valóban 64 csapatosra növelik, a meglévő stadionok nagy száma és a fejlett infrastruktúra miatt Amerika tekinthető a legideálisabb jelöltnek a rendezésre.
A jelenlegi világbajnokság már most is rendhagyónak számít, hiszen a torna történetében először osztozik a házigazda szerepén három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó, emellett most debütál a 48 csapatos lebonyolítási rendszer is.
A következő tornák helyszínei már ismertek; a 2030-as vébét Spanyolország, Portugália és Marokkó rendezi meg közösen, bár a világbajnokság centenáriuma alkalmából Argentínában, Paraguayban és Uruguayban is tartanak majd mérkőzéseket. Ezt követően 2034-ben Szaúd-Arábia ad otthont a futballvilág legnagyobb rendezvényének.
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