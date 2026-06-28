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Újra lecsapott a sérülésátok? Félbehagyta edzését a női tenisz egyik legjobbja, baj van Wimbledon előtt
Raducanu félbehagyta az edzését, így egyáltalán nem biztos, hogy hogy teljesen egészségesen megy neki a holnap kezdődő wimbledoni tenisztornának - írta meg a BBC.
Komoly kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Emma Raducanu teljesen egészségesen kezdheti-e meg az idei wimbledoni tenisztornát, miután a britek első számú női játékosa szombaton kénytelen volt félbeszakítani az edzését. A 23 éves teniszező az orosz Anna Kalinszkaja elleni edzőjátékot tíz perccel a tervezett vége előtt feladta, majd nem sokkal később a torna előtti sajtótájékoztatóját is elhalasztotta. A szervezők tájékoztatása szerint a sajtókötelezettségeit vasárnapra ütemezik át.
Raducanu, aki a 30. kiemeltként indul a tornán, a tervek szerint hétfőn a horvát Antonia Ružić ellen mutatkozna be, ráadásul a centepályán. A 2021-es US Open-bajnok csütörtökön és pénteken feltehetően sípcsontsérülés miatt nem edzett, szombaton azonban visszatért a pályára, hogy felmérje az állapotát. Bár a jobb alsó lábszárán fáslit viselő játékos az edzés első órájában még felszabadultnak tűnt, a Kalinszkaja elleni szettben négy játékot is elveszített, mielőtt idő előtt befejezte volna a munkát.
A félbeszakadt felkészülés rossz előjel egy Grand Slam-torna fizikai megpróbáltatásai előtt. Raducanut a New York-i sikere óta sorozatos sérülések hátráltatják, ráadásul egy vírusos megbetegedés miatt február eleje és a júniusi, Queen's Clubban rendezett torna között mindössze hat mérkőzést tudott játszani.
A londoni füves pályás versenyen elért döntő – amelyet a horvát Donna Vekić ellen veszített el két játszmában – mindenesetre komoly előrelépést jelentett. Raducanu ezen a tornán újra azt az agresszív játékstílust mutatta be, amelyet korábbi edzőjével, a US Open-győzelemig vezető úton őt segítő Andrew Richardsonnal közösen próbál most újraépíteni. A hat nap alatt lejátszott öt mérkőzés azonban – ami február óta a legkomolyabb terhelés volt számára – szemmel láthatóan megviselte a szervezetét.
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