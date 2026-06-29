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Sport

Döbbenetes nyeremény a vb-n: mindössze 5 ezer forintból csinált milliókat egy magyar fogadó ezekkel a merész tippekkel

Pénzcentrum
2026. június 29. 15:44

A hétvégi kiugró sportfogadói nyeremények után az egyenes kieséses szakaszhoz érve egyre nőnek a tétek. Miközben a szorzók alapján a franciák a torna végső győzelmének és a legtöbb szerzett gólnak is a legfőbb esélyesei, a fogadók a legtöbb pénzt a portugálok sikerére teszik fel, az izgalmasnak ígérkező mérkőzéseken pedig rengetegen számítanak hosszabbításra.

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Az elmúlt napok rendkívüli tippjei kiválóan fizettek, de a kieséses szakasz még több izgalmat tartogat, a fogadók szerint ugyanis akár nyolc találkozón is csak a hosszabbítás vagy a büntetőpárbaj dönthet a továbbjutásról.

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A szerzett gólok terén a németek, a franciák és a hollandok is tíz találatnál járnak. Érdekesség, hogy a torna előtt a legtöbb gólt a spanyoloktól és a portugáloktól várták, azonban az előbbiek jelenleg csupán öt találatnál tartanak, így a szorzójuk meredeken emelkedett. Jelenleg a franciák a legesélyesebbek arra, hogy a legtöbb gólt szerezzék, miután a szorzójuk 7,00-ról 2,75-re esett vissza.

A hétvége tippmixkirálya egyértelműen az a játékos, aki kétszer is feladta az alábbi 2-es kötését: eltalálta, hogy a Jordánia – Argentína találkozón az első gól szabadrúgás után születik, az Algéria – Ausztria találkozón pedig mindkét félidőben gólváltást várt. 

A játékos a merész tippekre összesen 5 ezer forintos tétre 3 millió 150 ezer forintot nyert.

A soron következő mérkőzések közül a játékosok leginkább a ma esti, Brazília–Japán összecsapást várják, de folyamatosan érkeznek a tétek a favoritok meccseire is. A fogadási eloszlások alapján több találkozón, például a Hollandia–Marokkó és a Belgium–Szenegál meccsen is sokan számítanak döntetlenre a rendes játékidőben. Hasonló a helyzet a végső sikerre is esélyesnek tartott Portugália esetében, ahol a horvátok elleni találkozón a tippek jelentős része ugyancsak döntetlenre érkezik.

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A végső győzelmet illetően a fogadói várakozások és a szorzók több helyen is ellentmondanak egymásnak. Bár a beérkezett tétek alapján jelenleg Cristiano Ronaldóék állnak az első helyen, a portugálok szorzója 11,50-en stagnál. A tétek alapján a franciák csupán a másodikok, a szorzók szerint viszont Kylian Mbappé csapata a torna egyértelmű esélyese 4,10-es szorzóval. A spanyolok mind a fogadóknál, mind a szorzókat tekintve a harmadik helyen állnak, utóbbiban az angolokkal holtversenyben.

Az esélyeket vizsgálva az argentinok jelentősen léptek előre, hiszen a szorzók alapján már ők a második legesélyesebbek a franciák mögött, bár a fogadóknál csak a hatodik helyen szerepelnek Messiék. A németek esélyei eközben drasztikusan csökkentek, a szorzók és a tétek alapján is csupán a nyolcadikak, amihez hozzájárulhat az is, hogy egy esetleges továbbjutás esetén a favorit franciákkal találkozhatnak. Hasonlóan érdekes Carlo Ancelotti brazil válogatottjának helyzete, amelynek a végső sikerére kínált szorzója a korábbiakhoz képest jelentősen megugrott, így a fogadóknál a hetedik, a szorzók alapján pedig a hatodik legesélyesebb csapatnak számítanak.

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FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
9
2.
Dél-Afrika
4
3.
Dél-Korea
3
4.
Csehország
1
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lionel Messi
(Argentína)
6
2.
Kylian Mbappé
(Franciaország)
4
3.
Ousmane Dembélé
(Franciaország)
4
4.
Vinícius
(Brazília)
4
5.
Erling Haaland
(Norvégia)
4
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.06.29.
Címlapkép: Getty Images
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