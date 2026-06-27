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Sport

Máris kezdődik a wimbledoni tenisztorna: ők a legnagyobb esélyesek, de többen is bizonyítanának

Pénzcentrum
2026. június 27. 12:32

A wimbledoni teniszbajnokság közeledtével több neves játékosnak is bizonyítania kell a füves borításon, miközben a hazai közönség kedvenceinek, Emma Raducanunak és Jack Drapernek elsősorban azt kell megmutatniuk, hogy fizikailag is bírják a rendkívüli megterhelést - közölte a The Guardian.

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A legnagyobb meglepetést kétségkívül Serena Williams okozta, aki az utolsó pillanatban fogadta el az egyéni indulásra jogosító szabadkártyát, így négy év visszavonultság után tér vissza a wimbledoni gyepre. A döntés aligha volt előre eltervezett, hiszen ha bízott volna a formájában, valószínűleg már a füves szezon korábbi versenyein is elindult volna egyesben, nem csupán párosban. A hétszeres bajnok negyvennégy évesen mégsem tudott ellenállni a hétfőn kezdődő, patinás verseny vonzásának.

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A férfiaknál Jannik Sinnerre nehéz hetek várnak Wimbledonban. Bár a salakszezonban sorozatban aratott győzelmeket Monte-Carlóban, Madridban és Rómában, a Roland Garroson váratlanul összeomlott, és kétszettes, valamint 5:1-es vezetésről kapott ki Cerúndolo ellen, amit később betegséggel indokolt. Egy évvel korábban éppen a Carlos Alcaraz elleni párizsi vereség után talált magára, hogy aztán megszerezze első wimbledoni trófeáját, így most ismét bizonyítania kell a dominanciáját.

A felkészülés szervezési szempontból sem zökkenőmentes. Az All England Club története legnagyobb, húszszázalékos pénzdíjemelésével igyekezett lecsendesíteni az elégedetlenkedő éljátékosokat, ám ők újabb, a torna második hetéig tartó sajtóbojkottot jelentettek be, így most a szervezőkön a sor, hogy reagáljanak a helyzetre.

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Emma Raducanu a Queen’s Club-i tornán jutott be a döntőbe, ami mindössze a második fináléja a 2021-es US Openen aratott diadala óta. A gyors, alacsony pattanású füves borítás kifejezetten kedvez a néha kissé erőtlennek tűnő játékának, így akár ismét jól szerepelhet. Esetében azonban kulcskérdés, hogy bírja-e a fizikai megterhelést, a felkészülését ugyanis beárnyékolja, hogy a napokban rögzítőcsizmában látták. Hasonló kihívásokkal küzd Jack Draper is, aki térdsérülése után Eastbourne-ben már biztató formát mutatott. A stábját erősíti Andy Murray is, és ami a legfontosabb, Draper fizikailag is rendben lévőnek tűnik. Mivel Wimbledonban eddig még sosem jutott túl a második fordulón, a sérülésmentes szereplés már önmagában is komoly előrelépést jelentene számára.

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Novak Djokovics továbbra is a nyílt éra rekordját jelentő, huszonötödik Grand Slam-trófeáját hajszolja. A harminckilenc éves klasszis mind a négy 2025-ös tornán elődöntőbe jutott, az Australian Openen pedig Jannik Sinnert legyőzve került a fináléba. Párizsban éppen akkor vált nyitottá a küzdelem, amikor a szerb sztár sérülésekkel bajlódva nem tudott élni a lehetőséggel, a füves borítás viszont fizikai szempontból kevésbé megterhelő, ami ismét meghozhatja az önbizalmát. A mezőny többi tagja, köztük Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Alex de Minaur, Taylor Fritz és Danyiil Medvegyev szintén jobban fekszik a fű, mint a salak.

A nőknél Arina Szabalenka aggasztó formában érkezik a tornára, hiszen Berlinben Jessica Pegula győzte le őt 6:4, 6:7, 6:0-ra. Ezzel ő lett az első olyan női világelső, aki egymást követő két mérkőzésén is 6:0-ra veszítette el a döntő játszmát. Az első ilyen kudarcot a Roland Garros negyeddöntőjében szenvedte el, ahol Diana Snyajder ellen 6:3, 4:1-es vezetésről omlott össze. Játéka jelenleg bizonytalanabb, mint bármikor a világelsősége óta, ám a Grand Slam-tornákon évek óta kiemelkedően teljesít, így Wimbledon lehet az a helyszín, ahol ismét magára talál.
Címlapkép: Getty Images
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